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هل تعرض حساب حسن الشافعي على «إنستجرام» للاختراق؟

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص
الملحن الموسيقى حسن الشافعي
الملحن الموسيقى حسن الشافعي
أثار الملحن حسن الشافعي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما توقف عن مشاركة متابعيه، أية منشورات خاصة به، وهذا على عكس طبيعته، والغريب في الأمر أن الحساب الموثق به على موقع «إنستجرام»، والذي يتابعه 3 ملايين قد اختفى منه كل الصور، وهذا ما جعل الجمهور يتساءل عن سر الغياب وهل تعرض حسابه للاختراق، وقام الهاكرز بمسح كل الصور والفيديوهات من «إنستجرام»، أم أن غيابه وراءه سبب آخر. يذكر أن آخر صورة نشرها حسن الشافعي كانت على صفحته على فيسبوك مع الفنان عمرو دياب، من كواليس تصوير إعلان دعائي لصالح إحدى شركات الاتصالات.
وكان الظهور الأخير للملحن حسن الشافعى على شاشة التليفزيون فى الإعلان الدعائي لرمضان، الذي شارك فيه عدد كبير من الفنانين إلى جوار "الهضبة" من بينهم: "دينا الشربيني، عزت أبو عوف، أشرف عبد الباقي، منة شلبي، ريهام عبد الغفور، غادة عادل، سوسن بدر، أحمد فهمي، أحمد مالك". وجاء هذا الظهور ليعلن عن انتهاء الخلافات
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شيرين وحسام حبيب

حسام حبيب عن خلاف شيرين وعمرو دياب: هي اللي غلطانة

أطلق النجم حسام حبيب، في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "عايشة شو" مع الإعلامية عائشة عثمان، العديد من التصريحات، حيث كشف تفاصيل زواجه من الفنانة شيرين عبدالوهاب، وأنه طلب يدها من والدتها في المطبخ، بعد صداقة استمرت أكثر من 5 سنوات، وأضاف: "لم ألاحظ أن شيرين شبهي إلا عندما نظرت لها كحبيبة لا كصديقة"، ومن بين الأشياء المشتركة بينهما قال: "نكره الشهرة، لا نرتدي أوجها غير حقيقتنا، لا تحركنا المغريات، والخجل"، وأكد أنه حتى الآن في كل مرة يقف على المسرح يشعر وكأنها مرته الأولى، وعلّق لأول مرة على الخلاف الواقع بين زوجته شيرين، والهضبة عمرو دياب.
شيرين وحسام حبيب

حسام حبيب: شيرين لا تحب الشهرة.. وهذا ما أحبه فيها

تحدث المطرب حسام حبيب عن علاقته بزوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب قبل زواجهما وقال إنهما كانا صديقين منذ سنوات طويلة، لكن قبل الزواج بـ5 سنوات تقربا كثيرًا. وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عائشة عثمان، مقدمة برنامج "عايشة شو" الذي يعرض عبر قناتي "النهار" و"القاهرة والناس"، أنه اكتشف أن شيرين تشبهه كثيرًا وأن بينهما أشياء كثيرة مشتركة، موضحًا أن من أكثر الأشياء التي يحبها ويحترمها في شيرين أنها إذا لم تقتنع بشيء ترفضه ولا يمكن إغراؤها بأي وسيلة سواء مال أو أي شيء آخر، ولا تتنازل أو تجامل أي شخص.
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زاهي حواس: لهذا السبب طردت بيونسيه من أمام أبو الهول

حكى الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، أنه طرد المغنية الأمريكية بيونسيه من أمام أبو الهول حينما ضرب حارسها المصور، وأنه اصطحب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما داخل إحدى المقابر الفرعونية، حيث شاهد أوباما أحد حروف الجر اسمه "حر" على جدار المقبرة الفرعونية، وكان حرف الجر هذا بوجه إنسان فقال أوباما إنه يشبهه، ورد حواس، في لقاء مع إنجي أنور ببرنامج "سري مش للغاية" عبر إذاعة "نغم إف إم"، على اعتقاد البعض أن هناك مادة موجودة في حلق المومياء من يمتلكها يستطيع تسخير الجان، قائلا: "أنا بقول للناس مفيش حاجة اسمها زئبق أحمر".
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عمرو دياب

ما لا تعرفه عن إعلان عمرو دياب.. ظهر معه ابنا عمه

منذ طرح شركة "فودافون" لإعلانها مع الميجا ستار عمرو دياب، في أول أيام شهر رمضان، وأصبح الهضبة "التريند" رقم 1 على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "جوجل" في مصر، حيث ظهر برفقة الفنانين: دينا الشربيني، عزت أبو عوف، أشرف عبدالباقي، منة شلبي، ريهام عبدالغفور، حسن الشافعي، غادة عادل، سوسن بدر، أحمد فهمي، أحمد مالك. وتقوم فكرة الإعلان على استضافة الهضبة ودينا الشربيني لعدد من الفنانين وأصدقاء كليهما، وخاصة من النجوم الذين شاركوا مع المطرب الكبير في أعمال فنية على مدى تاريخه الفني. وإليك أبرز المعلومات عن إعلان عمرو دياب مع فودافون:
-مسلسل-شقة-فيصل-أيتن-عامر-نسرين-أمين

شقة فيصل الحلقة الأولى| ميزو مطرب فاشل وشربات راقصة

انطلق أمس عرض أولى حلقات مسلسل «شقة فيصل» بطولة كريم محمود عبد العزيز، على قناة MBC مصر، الذي يعرض ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2019، وتدور أحداثه حول عائلة «ميزو» -الذي يجسده كريم محمود عبد العزيز- يعيش فى الإسكندرية وينتمي إلى عائلة فقيرة، يحلم بأن يصبح مغنيا شعبيا مشهورا وله جمهور، وقدوته فى الغناء محمود الليثي وأحمد عدوية، ولكنه يعمل دليفري فى أحد المطاعم، ويعيش حياته ضنك على خلاف شقيقه «أشرف» -يجسده أحمد فتحي- الذي يعمل بلطجيا، ويكسب أموالا كثيرة، وفى الحلقة الأولى يستيقظ ميزو من حلمه بأنه أصبح مغنيا مشهورا، ليجد شقتهم غارقة فى مياه المجاري.
امير-كرارة

نجوم يعودون لخلطتهم في رمضان| سليم الأنصاري مش بيموت

أقل من يومين ويحل علينا شهر رمضان المبارك، الذي يعد الموسم التليفزيوني الأهم للمشاهد العربي كل عام؛ إذ تسعى كل القنوات لاستقطاب الأعمال والنجوم الأبرز على الساحة لتعرض أعمالهم على شاشتها، سواء أكانت هذه الأعمال برامج أم مسلسلات، كما يغيب العديد من النجوم الذين حفروا نجاحات سابقة باسمهم خلال الشهر الكريم. وكنوع من ضمان النجاح واللعب في المنطقة الآمنة، يُقدّم عدد من النجوم أعمالا تعتمد أحداثها على قالب سبق ونجحوا فيه، بل ويقدّم بعضهم شخصيات بعينها سبق أن قدّمها وحققت نجاحًا، ومن أبرز هؤلاء:
برنامج-مصطفى-حسني

رمضان 2019| تفاصيل برنامج «رحلة حياة» لمصطفى حسني

يشارك الداعية الشاب مصطفى حسني في الموسم الرمضاني لعام 2019، من خلال البرنامج الديني «رحلة حياة»، الذي من المقرر عرضه حصريًا عبر قناة ON E، ويتناول البرنامج العلاقات المهمة في الحياة، وأسس بنائها، وعلاج المفاهيم المشوشة لها، فضلا عن سلوكيات بناء العلاقات لكي يتم استثمارها بمرونة تؤدي للسعادة والاستقرار، كل هذا من خلال الوحي الشريف والعلم الحديث وتجارب أهل الخبرة، ويبدو أن البرنامج سيحمل طابعًا دراميًّا، كعادة مصطفى حسني، الذي يحاول دائما تقديم فكره بطريقة بسيطة للجمهور.
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