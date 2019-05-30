هل تعرض حساب حسن الشافعي على «إنستجرام» للاختراق؟

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

الملحن الموسيقى حسن الشافعي

أثار الملحن حسن الشافعي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما توقف عن مشاركة متابعيه، أية منشورات خاصة به، وهذا على عكس طبيعته، والغريب في الأمر أن الحساب الموثق به على موقع «إنستجرام»، والذي يتابعه 3 ملايين قد اختفى منه كل الصور، وهذا ما جعل الجمهور يتساءل عن سر الغياب وهل تعرض حسابه للاختراق، وقام الهاكرز بمسح كل الصور والفيديوهات من «إنستجرام»، أم أن غيابه وراءه سبب آخر. يذكر أن آخر صورة نشرها حسن الشافعي كانت على صفحته على فيسبوك مع الفنان عمرو دياب، من كواليس تصوير إعلان دعائي لصالح إحدى شركات الاتصالات.

وكان الظهور الأخير للملحن حسن الشافعى على شاشة التليفزيون فى الإعلان الدعائي لرمضان، الذي شارك فيه عدد كبير من الفنانين إلى جوار "الهضبة" من بينهم: "دينا الشربيني، عزت أبو عوف، أشرف عبد الباقي، منة شلبي، ريهام عبد الغفور، غادة عادل، سوسن بدر، أحمد فهمي، أحمد مالك". وجاء هذا الظهور ليعلن عن انتهاء الخلافات