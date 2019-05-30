رياضة

تشيلسي يؤكد رحيل الاستثنائي إيدين هازارد

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص
إيدين هازارد
إيدين هازارد
أكد ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي أن موسم فريقه تحول من كونه موسمًا جيدًا إلى غير عادي، عقب الفوز بلقب الدوري الأوروبي، وقال ساري في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "قدمنا موسمًا جيدًا، تأهلنا لدوري أبطال أوروبا عن طريق الدوري الإنجليزي، ولم يكن ذلك سهلا نظرًا للمستوى العالي للبطولة، ووصلنا إلى نهائي كأس رابطة المحترفين وأقصينا توتنهام وليفربول، ثم خسرنا أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح، وفي الدوري الأوروبي، فزنا في 12 مباراة وتعادلنا في 3 قبل أن نحقق اللقب، نحن الفريق الذي سجل أهدافا أكثر في البطولة، ثم فزنا في النهائي 4-1 على فريق قوي".
وواصل مدرب البلوز: "موسمنا انتقل من كونه جيدا إلى غير عادي، ليس من السهل أن تلعب في دوري صعب وتستقر فيه بسهولة، كانت هناك صعوبات لكنني رأيت تغييرات قوية، ربما تغيرت أيضًا، كان هناك شعور آخر مع اللاعبين".  وحول احتمالية رحيل نجم البلوز البلجيكي إيدين هازارد، صرح ساري: "أنا آسف لأنه سيرحل، إنه لاعب
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الزمالك-والانتاج-الحربى

أزمة في استقدام طاقم تحكيم مواجهة الزمالك والإنتاج

شهدت الساعات الماضية أزمة في استقدام طاقم تحكيم يوناني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وقال مصدر في لجنة الحكام باتحاد الكرة، إن هناك أزمة في تذاكر الطيران ستمنع استقدام الحكام اليونانيين، موضحًا: «دائمًا نضع في حساباتنا الحصول على موافقة أكثر من اتحاد لإرسال حكام أجانب، تحسبًا لحدوث مثل هذه الأزمات».
سباليتى

رسميا.. إنتر ميلان يقيل لوتشيانو سباليتي

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي رحيل مديره الفني لوتشيانو سباليتي، وقاد المدرب الإيطالي صاحب الـ60 عامًا، إنتر ميلان لتحقيق المركز الرابع في الدوري الإيطالي -الكالتشيو- هذا الموسم، برصيد 69 نقطة، خلف الثلاثي يوفنتوس ونابولي وأتلانتا، على الترتيب، ليضمن المشاركة في دوري الأبطال في الموسم الجديد، وذكر النيراتزوري في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "يؤكد إنتر ميلان أن لوتشيانو سباليتي لم يعد مدربا للفريق الأول، ونشكر سباليتي على عمله وما حققناه معًا، ونتمنى له التوفيق".
بيراميدز-والداخلية (4)

بعد مواجهة الحرس.. إجازة مفتوحة للاعبي بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز عن حصول لاعبيه على راحة سلبية وإجازة مفتوحة، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام نظيره حرس الحدود، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، وقال بيراميدز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قررت إدارة الكرة بالنادي برئاسة حسام البدري، منح لاعبي فريقنا إجازة مفتوحة عقب مواجهة حرس الحدود التي تقام مساء الخميس على استاد جهاز الرياضة العسكري في ختام مباريات الفريق بالدوري».
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تشيلسي‎

تشكيل آرسنال وتشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، عن تشكل فريقه التي تواجه نظيره فريق تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي، خلال المواجهة التي ستقام على الملعب الأولمبي بباكو، في المقابل اختار ماوريزيو ساري مدرب البلوز تشكيل فريقه، وتعد هذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وسبق أن تواجها الفريقان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2، وهذه هي ثالث مرة يتواجه فيها فريقان من بلد واحد في نهائي البطولة.
ارسنال‎

إنجلترا تتفوق على إسبانيا اليوم في نهائي اليوربا ليج

كتبت الأندية الإنجليزية التاريخ هذا الموسم، بوجود 4 أندية منها في نهائي بطولتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، وهذه هي المرة الأولى التي تهيمن فيها دولة واحدة على نهائي البطولتين بوجود أندية تشيلسي وأرسنال في نهائي الدوري الأوروبي، وليفربول وتوتنهام في نهائي دوري الأبطال، وبشكل عام تسيطر الأندية الإسبانية على نهائي البطولتين في السنوات الأخيرة بالوجود بثلاثة أندية في موسمي 2013- 2014 و2015- 2016، وسيطرت إيطاليا في تسعينيات القرن الماضي بالوصول بثلاثة أندية في 4 مواسم، بينما شاركت ألمانيا بثلاثة أندية مرة واحدة في عام 1980.
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تشيلسي يكشف عن موقف نجمه من نهائي الدوري الأوروبي

فتح الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، الباب أمام مشاركة الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط الفريق، في نهائي الدوري الأوروبي، أمام أرسنال، اليوم الأربعاء، الساعة 9:00 مساءً، في العاصمة الآذرية باكو، بالملعب الأولمبي، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا، وسبق أن تواجها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2.
ارسنال‎

توتنهام يخشى كابوس أرسنال في دوري الأبطال

ربما تحتفل شمال لندن بثنائية أوروبية في الأيام المقبلة، في حال نجح أرسنال في التتويج بلقب الدوري الأوروبي على حساب تشيلسي، وتمكن توتنهام من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول، وفي حال تمكن أرسنال من الفوز بلقب الدوري الأوروبي، فسيتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهي البطولة التي فشل في التأهل إليها بعد إنهائه في المركز الخامس هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، وحينها سيشارك 5 أندية إنجليزية في دوري الأبطال، كما سبق وأن حدث الموسم الماضي، عندما شارك 5 أندية بعد فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الأوروبي في موسم 2016- 2017.
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