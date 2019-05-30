العثور على «رضيع» داخل شنطة بأحد شوارع المرج

تحرير:محمد الأشموني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

رضيع- أرشيفية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، على رضيع في الشهر السادس من العمر، ملقى داخل شنطة قماش بأحد الشوارع بمنطقة المرج، وجار البحث لتحديد ذويه.. كان قسم شرطة المرج، قد تلقى بلاغا من أحد الأشخاص، بأنه خلال سيره بشارع بمنطقة المرج، عثر على طفل رضيع، ووبالانتقال والفحص تبين أن الرضيع يبلغ من العمر نحو 6 أشهر ويرتدي ملابسة كاملة، وبالكشف عليه تبين أن حالته الصحية جيدة، وليس به علامات مميزة ظاهرية، وجار تفريغ كاميرات المراقبة بالمكان، واستجواب عدد من شهود العيان، كما تم إخطار النيابة العامة.

وفي مركز العياط بالجيزة، تم العثور على رضيع لا يتجاوز عمره 5 أيام، ملفوفًا فى قطعة قماش، أمام باب مسجد بالقرية، وبادر الأهالي بحمله، وشراء لبن صناعي لإرضاعه، واتصلوا بالشرطة التى حضرت وحررت محضرًا بالواقعة، وأمرت بإحالة المحضر إلى النيابة للتحقيق، بينما تم إيداع الطفل فى إحدى دور الرعاية تحت تصرف النيابة