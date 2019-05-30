جريمة

العثور على «رضيع» داخل شنطة بأحد شوارع المرج

تحرير:محمد الأشموني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص
رضيع- أرشيفية
رضيع- أرشيفية
عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، على رضيع في الشهر السادس من العمر، ملقى داخل شنطة قماش بأحد الشوارع بمنطقة المرج، وجار البحث لتحديد ذويه.. كان قسم شرطة المرج، قد تلقى بلاغا من أحد الأشخاص، بأنه خلال سيره بشارع بمنطقة المرج، عثر على طفل رضيع، ووبالانتقال والفحص تبين أن الرضيع يبلغ من العمر نحو 6 أشهر ويرتدي ملابسة كاملة، وبالكشف عليه تبين أن حالته الصحية جيدة، وليس به علامات مميزة ظاهرية، وجار تفريغ كاميرات المراقبة بالمكان، واستجواب عدد من شهود العيان، كما تم إخطار النيابة العامة.
وفي مركز العياط بالجيزة، تم العثور على رضيع لا يتجاوز عمره 5 أيام، ملفوفًا فى قطعة قماش، أمام باب مسجد بالقرية، وبادر الأهالي بحمله، وشراء لبن صناعي لإرضاعه، واتصلوا بالشرطة التى حضرت وحررت محضرًا بالواقعة، وأمرت بإحالة المحضر إلى النيابة للتحقيق، بينما تم إيداع الطفل فى إحدى دور الرعاية تحت تصرف النيابة
اقرأ المزيد
حشيش

حشيش العيد.. ضبط تاجر وبحوزته 450 طربة بالإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ضربة موجعة لتجار المخدرات وبخاصة تجار الحشيش، حيث تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط أحد أكبر تجار المخدرات والحشيش وتم ضبطه متلبساً بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وبحوزته 450 طربة تزن نحو 45 كيلو من مخدر الحشيش، يعتزم توزيعها على عملائه قبل وقفة عيد الفطر المبارك وتوزيعها على زبائنه خلال أيام العيد مستهدفاً فئة الشباب بمراكز الشباب والأندية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه متلبساً.
حريق-دمياط (2)

السيطرة على حريق هائل في مجمع مطاعم بدمياط

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الخميس، من إخماد حريق هائل في مجمع المطاعم "الفود كورت" بمدينة رأس البر في محافظة دمياط، بسبب انفجار أسطوانة غاز لأحد المطاعم، بالقرب من منطقة الجربي بمصيف رأس البر. تلقى اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط إخطارًا يفيد باندلاع حريق هائل في مطعم بشارع النيل بمدينة رأس البر وامتدت إلى محلات أخرى، حيث شاهد الأهالي أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب جراء الحريق، وعلى الفور أبلغو الجهات الأمنية للسيطرة على الحريق.
رشوة

ضبط 3 قضايا اتجار في العملة بـ13 مليون جنيه

ضبطت مباحث الأموال العامة 3 قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بلغت جملة التعاملات فيها قرابة 13 مليون جنيه مصري، و330 ألف دولار أمريكي، وتبين أن المتهم الأول حاصل على ليسانس، ويقيم بمحافظة كفر الشيخ، ويمارس نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بيعًا وشراء. واتخذ من محل لتجارة المواد الغذائية خاص به كائن بذات الدائرة مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبلغ حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 3 ملايين جنيه مصرى.
ضبط-حشيش

ضبط 10 كيلو حشيش قبل توزيعها في العيد

أحبطت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اليوم الخميس، توزيع وبيع كمية من مخدر الحشيش بالمرج، وزنت 10 كيلوجرامات من الحشيش، وذلك عقب القبض على عاطل، 32 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، سبق اتهامه فى قضية "سرقة متجر" حال وجوده بدائرة قسم شرطة المرج مستقلا سيارة "ملك شقيقه"، وبحوزته الكمية المضبوطة من المخدرات، كان في طريقه لتوزيعها خلال العيد، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.
اقرأ المزيد من الأخبار
القبض على سارقة السيدات بالإسكندرية

سقوط عصابة عائلية لسرقة رواد البنوك بالدرب الأحمر

ألقى قطاع مصلحة الأمن العام، اليوم الأحد، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عصابة عائلية للسطو على رواد البنوك، حيث تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من عاملين بسنتر للمنسوجات، بأنهما عقب قيامهما بصرف مبلغ مليون و150 ألف جنيه خاص بالسنتر مقر عملهما من بنك دائرة قسم الأزبكية، وضعاه داخل حقيبة بلاستيكية، واستقلا سيارة من أمام البنك حتى كوبري الأوبرا، بمنطقة العتبة، وترجلا منطقة الغورية، وعقب وصولهما السنتر فوجئا بوجود قطع بأحد الأكياس وسرقة مبلغ 200 ألف جنيه من داخله.
مرور (3)

أوناش مرور لمواجهة الأعطال المتوقعة بسبب الحرارة

شنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادي، حملاتها المكبرة لتحقيق الانضباط المروري بالميادين والشوارع، ونجح الرادار في ملاحقة قائدي السيارات بسرعات جنونية، وتم ضبط 1662 مخالفة رادار خلال 24 ساعة، بالطرق السريعة، "زراعي - صحراوي" ومداخل ومخارج القاهرة، بينما شددت الخدمات المرورية خدماتها بالطرق الداخلية والميادين الحيوية، فيما تم تكثيف التواجد الأمني عبر توزيع خدمات إضافية وعمل حملات مرورية لرصد المخالفات بكافة أنواعها، وعمل تحليل مخدرات عشوائي للسائقين.
جثة-فى-شقة

القاتل ليس غريبا.. حل لغز جريمة «ذبيحة عين شمس»

نجح ضباط مباحث عين شمس، اليوم الأربعاء، في حل لغز العثور على جثة سيدة عجوز مذبوحة داخل شقتها، وتبين أن عاملا بمحل عصير ملك زوجها وراء ارتكاب الواقعة، وأنه طرق الباب عليها مستغلا تواجد زوجها بمحل عمله، وطعنها بسكين لسابقة علمه باحتفاظ المجني عليها بمبالغ مالية، ما دفعه للتخطيط لسرقتها، وقال المتهم إنه توجه لشقة الضحية وعقب فتحها الباب تعدى عليها بسلاح أبيض، فأحدث إصابتها وتركها غارقة في دمائها، واستولى على مشغولات ذهبية ومبالغ مالية، وفر هاربا حتى فوجئ برجال المباحث يلقون القبض عليه.
جثة طفل - أرشيفية

«شيطان البساتين» يكشف للمباحث تفاصيل جثة الرضيع

تباشر نيابة البساتين تحقيقاتها في واقعة العثور على طفل رضيع متوفى لم يتجاوز عمره أربعة أشهر، مع نجار مسلح في أثناء استخراج تصريح دفن الرضيع المتوفى، وتوصلت التحقيقات الأولية إلى أن علاقة غير شرعية جمعت أبًا بابنته، وراء الرضيع. تكشفت تفاصيل الحادث بعدما ارتبك النجار المسلح في أثناء استخراج تصريح دفن طفل رضيع صغير، إذ أفاد أن والدة الرضيع المتوفى سيدة أقام معها علاقة غير شرعية، دون ذكر اسمها، قبل أن يتم ضبطه لتنكشف تفاصيل الجريمة البشعة أمام رجال المباحث.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org