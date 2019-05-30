رياضة

ساري يكشف موقفه من الرحيل عن تشيلسي والذهاب ليوفنتوس

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
ماوريسيو ساري
ماوريسيو ساري
أهدى الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، لقب الدوري الأوروبي لجماهير ناديه السابق نابولي، وطالبت جماهير نابولي مدربها السابق بعدم الانتقال إلى يوفنتوس، وفي هذا الصدد قال ساري في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "جماهير نابولي يعرفون الحب الذي أشعر به تجاههم، أكنّ لهم دائما احترامي، لكن الاحترافية يمكن أن تجعلك تأخذ طرقا أخرى، والعلاقة لن تتغير أبدًا، ومن الواضح أنه يجب عليك أن تقدم التفاني لمن تحبهم، هنا نحن نتحدث عن كرة القدم، وأنا أهدي هذا اللقب لجماهير نابولي، لم أتمكن من تحقيقه معهم وجَعلهم يشعرون بالرضا".
وفي ما يخص التقارير التي تتحدث عن رحيله عن تشيلسي، قال ساري: "لا أعرف ما إذا كنت سأرحل، أعتقد أن هذا الوقت من أجل الاحتفال، سأطلب من الإدارة تحسين بعض الأشياء وسأستمع إليهم، وحول ما يطلبونه للتحسن، لديّ عقد لمدة عامين معهم". وعن توصله لاتفاق مع يوفنتوس، أجاب مدرب البلوز: "يوفنتوس؟ في آخر 20 يومًا،
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الزمالك-والانتاج-الحربى

أزمة في استقدام طاقم تحكيم مواجهة الزمالك والإنتاج

شهدت الساعات الماضية أزمة في استقدام طاقم تحكيم يوناني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وقال مصدر في لجنة الحكام باتحاد الكرة، إن هناك أزمة في تذاكر الطيران ستمنع استقدام الحكام اليونانيين، موضحًا: «دائمًا نضع في حساباتنا الحصول على موافقة أكثر من اتحاد لإرسال حكام أجانب، تحسبًا لحدوث مثل هذه الأزمات».
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رسميا.. إنتر ميلان يقيل لوتشيانو سباليتي

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي رحيل مديره الفني لوتشيانو سباليتي، وقاد المدرب الإيطالي صاحب الـ60 عامًا، إنتر ميلان لتحقيق المركز الرابع في الدوري الإيطالي -الكالتشيو- هذا الموسم، برصيد 69 نقطة، خلف الثلاثي يوفنتوس ونابولي وأتلانتا، على الترتيب، ليضمن المشاركة في دوري الأبطال في الموسم الجديد، وذكر النيراتزوري في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "يؤكد إنتر ميلان أن لوتشيانو سباليتي لم يعد مدربا للفريق الأول، ونشكر سباليتي على عمله وما حققناه معًا، ونتمنى له التوفيق".
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بعد مواجهة الحرس.. إجازة مفتوحة للاعبي بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز عن حصول لاعبيه على راحة سلبية وإجازة مفتوحة، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام نظيره حرس الحدود، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، وقال بيراميدز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قررت إدارة الكرة بالنادي برئاسة حسام البدري، منح لاعبي فريقنا إجازة مفتوحة عقب مواجهة حرس الحدود التي تقام مساء الخميس على استاد جهاز الرياضة العسكري في ختام مباريات الفريق بالدوري».
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إيمري: تشيلسي استحق التتويج بالدوري الأوروبي

اعترف الإسباني أوناي إيمري، مدرب أرسنال، بأحقية تشيلسي في الفوز بلقب الدوري الأوروبي، وانتهى الشوط الأول الذي تمتع فيه أرسنال بأفضلية نسبية، بالتعادل السلبي، قبل أن يكشر تشيلسي عن أنيابه في الشوط الثاني. وقال المدرب الإسباني في تصريحات لشبكة بي تي سبورت: "في البداية، تهانينا لتشيلسي، في الشوط الأول لعبنا وحظينا بفرص عدة للخروج بنتيجة جيدة، لكن الشوط الثاني غير مجرى المباراة، وحاولنا البقاء في أجواء اللقاء، لكن هدفهم الثاني صعّب الأمور علينا. تحسنت الأمور بالنسبة إليهم، وعندما أردنا القيام بشيء، لم نجد ما نريده للتسجيل. إنهم يستحقون الفوز".
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الدوري الأوروبي.. حارس أرسنال فخور رغم رباعية تشيلسي

علق بيتر تشيك، حارس مرمى أرسنال، على خسارة فريقه لقب الدوري الأوروبي، وقال تشيك في تصريحات لقناة "بي تي سبورت": "فخور بنفسي وبالأداء الذي قدمته، لأنه عندما تلعب المباراة الأخيرة في مسيرتك بنهائي أوروبي، يكون هناك الكثير من الضغط، وكان عليّ أن أقدم أفضل ما لديّ، أستطيع أن أنظر إلى الخلف دون أن أشعر بأي ندم، بصرف النظر عن حقيقة أننا عملنا ولكننا أنهينا الموسم بلا ألقاب، ومن السهل القول إننا أنهينا الموسم بلا ألقاب، ولكن يمكنني أن أؤكد للجميع أن العمل الذي أنجزناه يعني أن الفريق سيعود بقوة أكبر خلال الموسم المقبل".
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تشيلسي يؤكد رحيل الاستثنائي إيدين هازارد

أكد ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي أن موسم فريقه تحول من كونه موسمًا جيدًا إلى غير عادي، عقب الفوز بلقب الدوري الأوروبي، وقال ساري في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "قدمنا موسمًا جيدًا، تأهلنا لدوري أبطال أوروبا عن طريق الدوري الإنجليزي، ولم يكن ذلك سهلا نظرًا للمستوى العالي للبطولة، ووصلنا إلى نهائي كأس رابطة المحترفين وأقصينا توتنهام وليفربول، ثم خسرنا أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح، وفي الدوري الأوروبي، فزنا في 12 مباراة وتعادلنا في 3 قبل أن نحقق اللقب، نحن الفريق الذي سجل أهدافا أكثر في البطولة، ثم فزنا في النهائي 4-1 على فريق قوي".
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إنجاز خاص لـ«ساري» بعد التتويج بالدوري الأوروبي

حقق الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، رقمًا مميزًا في مسيرته كمدرب إيطالي، بعد تتويجه بلقب بطولة الدوري الأوروبي مع فريقه الإنجليزي موسم 2018-2019، مساء الأربعاء، على حساب أرسنال. وقاد ساري تشيلسي للفوز بلقب الدوري الأوروبي، بعد فوزه الكبير على على نظيره أرسنال، بنتيجة 4-1 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب باكو الأوليمبي في أذربيجان، بتوقيع خاص من نجميه البلجيكي إيدين هازارد، والفرنسي أوليفييه جيرو.
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