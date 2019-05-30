رياضة

إيمري: تشيلسي استحق التتويج بالدوري الأوروبي

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
أوناي إيمري
أوناي إيمري
اعترف الإسباني أوناي إيمري، مدرب أرسنال، بأحقية تشيلسي في الفوز بلقب الدوري الأوروبي، وانتهى الشوط الأول الذي تمتع فيه أرسنال بأفضلية نسبية، بالتعادل السلبي، قبل أن يكشر تشيلسي عن أنيابه في الشوط الثاني. وقال المدرب الإسباني في تصريحات لشبكة بي تي سبورت: "في البداية، تهانينا لتشيلسي، في الشوط الأول لعبنا وحظينا بفرص عدة للخروج بنتيجة جيدة، لكن الشوط الثاني غير مجرى المباراة، وحاولنا البقاء في أجواء اللقاء، لكن هدفهم الثاني صعّب الأمور علينا. تحسنت الأمور بالنسبة إليهم، وعندما أردنا القيام بشيء، لم نجد ما نريده للتسجيل. إنهم يستحقون الفوز".
وأحرز تشيلسي لقب الدوري الأوروبي بفوزه الساحق على مواطنه وجاره اللندني أرسنال 4-1، في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي بالعاصمة الأذرية باكو، وسجل أهداف تشيلسي كل من أوليفيه جيرو وبيدرو رودريجيز وإيدين هازارد، بينما أحرز أليكس أيوبي هدف أرسنال الوحيد. وهذا اللقب هو الأول لتشيلسي في عهد المدرب
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الدوري الأوروبي.. حارس أرسنال فخور رغم رباعية تشيلسي

علق بيتر تشيك، حارس مرمى أرسنال، على خسارة فريقه لقب الدوري الأوروبي، وقال تشيك في تصريحات لقناة "بي تي سبورت": "فخور بنفسي وبالأداء الذي قدمته، لأنه عندما تلعب المباراة الأخيرة في مسيرتك بنهائي أوروبي، يكون هناك الكثير من الضغط، وكان عليّ أن أقدم أفضل ما لديّ، أستطيع أن أنظر إلى الخلف دون أن أشعر بأي ندم، بصرف النظر عن حقيقة أننا عملنا ولكننا أنهينا الموسم بلا ألقاب، ومن السهل القول إننا أنهينا الموسم بلا ألقاب، ولكن يمكنني أن أؤكد للجميع أن العمل الذي أنجزناه يعني أن الفريق سيعود بقوة أكبر خلال الموسم المقبل".
ماوريسيو-ساري (1)

إنجاز خاص لـ«ساري» بعد التتويج بالدوري الأوروبي

حقق الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، رقمًا مميزًا في مسيرته كمدرب إيطالي، بعد تتويجه بلقب بطولة الدوري الأوروبي مع فريقه الإنجليزي موسم 2018-2019، مساء الأربعاء، على حساب أرسنال. وقاد ساري تشيلسي للفوز بلقب الدوري الأوروبي، بعد فوزه الكبير على على نظيره أرسنال، بنتيجة 4-1 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب باكو الأوليمبي في أذربيجان، بتوقيع خاص من نجميه البلجيكي إيدين هازارد، والفرنسي أوليفييه جيرو.
تشيلسي‎

تشيلسي بطلا للدوري الأوروبي برباعية في أرسنال

توج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي، بعد فوزه الكبير على نظيره أرسنال، بنتيجة 4- 1 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «باكو الأوليمبي» في أذربيجان، بتوقيع خاص من نجميه إيدين هازارد، وأوليفييه جيرو. دخل الفريقان اللقاء بقوتهما الضاربة، واقتسما السيطرة على مجريات اللعب طوال الشوط الأول، الذي شهد أفضلية نسبية من تشيلسي، في ظل اختفاء أسلحة المدفعجية الهجومية، لتنتهى الـ45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي بين الفريقين اللندنيين.
إيمري (2)

إيمري: التتويج باليوربا ليج أهم من دوري الأبطال

أكد الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، أن تركيز فريقه الرئيسي في نهائي الدوري الأوروبي، اليوم الأربعاء، الساعة 9:00 مساءً، سيكون على الفوز بالكأس وليس التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويواجه المدفعجية تشيلسي في مدينة باكو عاصمة أذربيجان، حيث سيمنح الفوز الكأس لإيمري، في موسمه الأول مع المدفعجية، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء وولفرهامبتون وتوتنهام في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا.
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