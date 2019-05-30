20% زيادة متوقعة في مبيعات الذهب خلال موسم العيد

أيام تفصلنا عن عيد الفطر المبارك الذي يعد أحد أهم مواسم شراء الذهب بالسوق المحلية وما يتبع ذلك من ترقب لزيادة فى حجم القوى الشرائية بالأسواق

تحرير:أسماء فتحى ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

شهدت أسعار الذهب فى الآونة الأخيرة تراجعا بالسوق العالمية والمحلية نتيجة هدوء الأوضاع العالمية والتى أثرت إيجابا فى استقرار السعر لما يقرب من شهر متصل، إلى أن أخذ فى منحدر الانخفاض خلال الأيام القليلة الماضية وفقا لما أعلنته شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.

شعبة الذهب: 20% زيادة متوقعة فى حجم المبيعات قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التجار يتوقعون زيادة فى حجم المبيعات الموسم الحالى بنسبة لن تقل عن 20%، مؤكدا أن التجار ينتظرون عيد الفطر المبارك باعتباره الأكثر مبيعا. وأضاف نجيب، أن عيد الفطر المبارك يتخلله عمليات شراء

شعبة الذهب: 20% زيادة متوقعة فى حجم المبيعات

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التجار يتوقعون زيادة فى حجم المبيعات الموسم الحالى بنسبة لن تقل عن 20%، مؤكدا أن التجار ينتظرون عيد الفطر المبارك باعتباره الأكثر مبيعا.

وأضاف نجيب، أن عيد الفطر المبارك يتخلله عمليات شراء متنوعة منها الهدايا بمختلف فئاتها، وكذلك الدبل "للخطوبة"، فضلا عن "الشبكة"، مشيرا إلى أن المواطنين مؤخرا عادوا لشراء الشبكة باعتبارها ملاذا آمنا للادخار بعد تراجع الإقبال على شرائها لأكثر من عامين مضيا، مؤكدا أن هناك انتعاشة مرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة وستستمر لعشرة أيام بعد عيد الفطر.

يذكر أن مجلس الذهب العالمي قد أعلن أن الطلب على المشغولات الذهبية سجل "مكاسب لائقة" في مصر خلال الربع الأول من عام 2019.



وأكد أن الطلب على المشغولات الذهبية في مصر سجل نموا على أساس سنوي للربع الخامس على التوالي، وذلك خلال الربع الأول من 2019، مرتفعا إلى 6.9 طن، مضيفا أن استمرار ارتفاع قيمة العملة المحلية ساعد في انخفاض حاد في سعر الذهب المحلي، مما أدى إلى زيادة الطلب خلال الربع الأول من العام الجاري.

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الأسعار تراجعت الأيام الماضية

قال وصفى أمين واصف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسعار تراجعت فى حراك السوق بنحو 1 لـ 3 جنيهات على أقصى تقدير، مؤكدا أنها مؤشر للبيع من محل تجاري لمحل آخر ناتج عن التراجع الطفيف الذى حدث فى سعر الأوقية عالميا وهو ما كان له التأثير المباشر على السوق المحلية رغم أنه لم يكن كبيرا إلا أنه مؤثر.

وأضاف واصف أنه وفقا للخبرة والممارسة يمكن القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية هى المتحكم الأهم فى سعر الذهب العالمى، فبمجرد تصريح صحفى لترامب أو أية توترات على الصعيد السياسي أو الاقتصادي نجد الذهب يتحرك ارتفاعا وانخفاضا.

من جانبه قال المهندس رفيق عباسي رئيس شعبة المصوغات الذهبية بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن التحرك الطفيف فى سعر الذهب لا يؤثر على السوق أو حجم المبيعات فالتراجع يجب أن يتجاوز الـ 10 جنيهات فى الجرام حتى يمكنه أن يشكل تأثيرا فعليا فى حركة السوق.

وأضاف عباسي أن هناك تشكيلة كبيرة من المشغولات الذهبية سيتم طرحها خلال عيد الفطر المبارك لجذب المواطنين نحو الشراء، موضحا أن السوق تشهد استقرارا أقرب إلى الثبات فى الفترة الأخيرة.

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وانخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.731 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، في مقابل نحو 2.828 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2019، بانخفاض بلغ نحو 97 مليون دولار.

ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها نحو 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.

وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.

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