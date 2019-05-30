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20% زيادة متوقعة في مبيعات الذهب خلال موسم العيد

أيام تفصلنا عن عيد الفطر المبارك الذي يعد أحد أهم مواسم شراء الذهب بالسوق المحلية وما يتبع ذلك من ترقب لزيادة فى حجم القوى الشرائية بالأسواق
تحرير:أسماء فتحى ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
الذهب
الذهب
شهدت أسعار الذهب فى الآونة الأخيرة تراجعا بالسوق العالمية والمحلية نتيجة هدوء الأوضاع العالمية والتى أثرت إيجابا فى استقرار السعر لما يقرب من شهر متصل، إلى أن أخذ فى منحدر الانخفاض خلال الأيام القليلة الماضية وفقا لما أعلنته شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
شعبة الذهب: 20% زيادة متوقعة فى حجم المبيعات قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التجار يتوقعون زيادة فى حجم المبيعات الموسم الحالى بنسبة لن تقل عن 20%، مؤكدا أن التجار ينتظرون عيد الفطر المبارك باعتباره الأكثر مبيعا. وأضاف نجيب، أن عيد الفطر المبارك يتخلله عمليات شراء
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فلوس

المالية: صرف رواتب يونيو بداية من 23 الشهر المقبل

أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا جديدًا، بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام 2018 - 2019، وحلول الأعياد والإجازات الرسمية، يتضمن إقرار مواعيد إضافية لصرف مرتب شهرى يونيو، ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو 2019. وأعلنت الوزارة أنه تيسيرًا على العاملين بالدولة، فقد تقرر إضافة مواعيد جديدة لصرف المرتبات والأجور بما فيها المحولة للبنوك، و"النفقة" عن شهرى يونيو، ويوليو ومتأخرات مايو ويوليو. وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف متأخرات مايو 2019، يوم 3 يونيو المقبل، ومرتبات يونيو اعتبارًا من يوم 23 إلى 28 يونيو.
صادرات-تركيا للعراق

125 مليون دولار استثمارات سعودية في مصر خلال 3 أشهر

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن صافى الاستثمارات السعودية فى مصر، شهد ارتفاعا خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى 2018-2019، ليبلغ نحو 125.5 مليون دولار، في مقابل نحو 87.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى 2017-2018، بنسبة زيادة 44.1%. وأوضح جهاز الإحصاء اليوم، الخميس، أن الصادرات المصرية السعودية، شهدت ارتفاعا أيضًا، حيث بلغت قيمتها 276.7 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 241.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%.
سلع-غذائية

بعد تراجع الدولار.. لماذا لم تنخفض الأسعار بالأسواق؟

شهدت أسعار العملة الخضراء تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري 2019، لينخفض سعر الدولار في البنوك بأكثر من 100 قرش، ليصل إلى مستوى سعر 16.86 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018. وعلى الرغم من انخفاض سعر الدولار، غير أن أسعار السلع ما زالت مرتفعة بالأسواق، بينما أكد عدد من الخبراء أن الأسعار ستتراجع بشكل ملحوظ مع استمرار انخفاض العملة الخضراء. وتراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين بشكل طفيف خلال شهر أبريل الماضي، مسجلا 8.1%، في مقابل 8.9% خلال شهر مارس 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
دولارات

تراجع جديد لسعر الدولار في البنوك.. وCIB أقل سعر

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.84 جنيه للبيع، و16.74 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.84 جنيه للبيع، و16.74 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصر، وبنك مصر بواقع قرش واحد فقط، ليسجل نحو 16.89 جنيه للبيع، و16.79 جنيه للشراء.
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الذهب (2)

انخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 610 جنيهات

انخفضت أسعار الذهب، اليوم السبت، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1277 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (3)

شعبة الذهب: انتعاشة في المبيعات مع موسم عيد الفطر

اعلنت شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك انتعاشة مرتقبة بالأسواق المحلية نتيجة زيادة حجم الإقبال على شراء المشغولات الذهبية خلال النصف الثانى من شهر رمضان، وهو موسم الشراء استعدادا لعيد الفطر، يذكر أن هناك عوامل رئيسية تتحكم فى أسعار الذهب العالمى والتى يكون لها التأثير المباشر على أسعاره المحلية، ويأتى على رأسها ارتفاع أو انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي (العملة التجارية الرئيسية في العالم) وزيادة معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب ترتفع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 615 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، بواقع جنيهين، في السوق المحلي، وذلك على الرغم من استقرار سعر المعدن الأصفر عالميا، ليسجل سعر الأوقية نحو 1298 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
سبائك ذهبية

الذهب ينخفض.. وعيار 21 يسجل 609 جنيهات للجرام

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلية، بنحو 4 جنيهات، وذلك نتيجة تحرك سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1270 دولارا. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 4% خلال الفترة من يناير حتى يونيو من العام الماضى 2018.
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