رياضة

بعد رقمه المميز.. نجم تشيلسي يتغنى بهازارد

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
إيدين هازارد - بيدرو رودريجيز
إيدين هازارد - بيدرو رودريجيز
عبر الدولي الإسباني بيدرو رودريجيز، جناح تشيلسي الإنجليزي، عن سعادته بإحراز لقب الدوري الأوروبي، وسجل لاعب برشلونة السابق هدف فريقه الثاني في اللقاء، ليصبح خامس لاعب في التاريخ يهز الشباك في مباراة نهائية لكلتا المسابقتين القاريتين (دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي)، وقال بيدرو في تصريحات لشبكة بي تي سبورت: "في الشوط الأول أعتقد أن المباراة كانت مفتوحة أكثر، وحظي أرسنال بفرص عديدة، لكننا سيطرنا في الشوط الثاني وحركنا الكرة بين الخطوط حتى النهاية".
وأضاف بيدرو رودريجيز: "إنه أمر لا يصدق، هدف آخر في مباراة نهائية أخرى، أفضل شيء في اللقاء كان عمل الفريق، إنها كأس جديدة وأنا سعيد بالفوز، وأعتقد أننا استحققنا اللقب لأننا الفريق الأفضل في المسابقة". وأشاد بيدرو بزميله البلجيكي إيدين هازارد، وقال: "إنهاء الموسم بلقب أمر عظيم، أتفاهم مع إيدين جيدا وهو
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الزمالك-والانتاج-الحربى

أزمة في استقدام طاقم تحكيم مواجهة الزمالك والإنتاج

شهدت الساعات الماضية أزمة في استقدام طاقم تحكيم يوناني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وقال مصدر في لجنة الحكام باتحاد الكرة، إن هناك أزمة في تذاكر الطيران ستمنع استقدام الحكام اليونانيين، موضحًا: «دائمًا نضع في حساباتنا الحصول على موافقة أكثر من اتحاد لإرسال حكام أجانب، تحسبًا لحدوث مثل هذه الأزمات».
سباليتى

رسميا.. إنتر ميلان يقيل لوتشيانو سباليتي

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي رحيل مديره الفني لوتشيانو سباليتي، وقاد المدرب الإيطالي صاحب الـ60 عامًا، إنتر ميلان لتحقيق المركز الرابع في الدوري الإيطالي -الكالتشيو- هذا الموسم، برصيد 69 نقطة، خلف الثلاثي يوفنتوس ونابولي وأتلانتا، على الترتيب، ليضمن المشاركة في دوري الأبطال في الموسم الجديد، وذكر النيراتزوري في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "يؤكد إنتر ميلان أن لوتشيانو سباليتي لم يعد مدربا للفريق الأول، ونشكر سباليتي على عمله وما حققناه معًا، ونتمنى له التوفيق".
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بعد مواجهة الحرس.. إجازة مفتوحة للاعبي بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز عن حصول لاعبيه على راحة سلبية وإجازة مفتوحة، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام نظيره حرس الحدود، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، وقال بيراميدز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قررت إدارة الكرة بالنادي برئاسة حسام البدري، منح لاعبي فريقنا إجازة مفتوحة عقب مواجهة حرس الحدود التي تقام مساء الخميس على استاد جهاز الرياضة العسكري في ختام مباريات الفريق بالدوري».
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تشيلسي يؤكد رحيل الاستثنائي إيدين هازارد

أكد ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي أن موسم فريقه تحول من كونه موسمًا جيدًا إلى غير عادي، عقب الفوز بلقب الدوري الأوروبي، وقال ساري في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "قدمنا موسمًا جيدًا، تأهلنا لدوري أبطال أوروبا عن طريق الدوري الإنجليزي، ولم يكن ذلك سهلا نظرًا للمستوى العالي للبطولة، ووصلنا إلى نهائي كأس رابطة المحترفين وأقصينا توتنهام وليفربول، ثم خسرنا أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح، وفي الدوري الأوروبي، فزنا في 12 مباراة وتعادلنا في 3 قبل أن نحقق اللقب، نحن الفريق الذي سجل أهدافا أكثر في البطولة، ثم فزنا في النهائي 4-1 على فريق قوي".
حارس-مرمى-ارسنال-بيتر-تشيك (8)

تشيك يستعد للعودة إلى تشيلسي من جديد هذا الصيف

أشار موقع "سكاي سبورتس" البريطاني إلى عودة الحارس التشيكي بيتر تشيك، إلى صفوف نادي تشيلسي من جديد، الصيف المقبل، ولكن في منصب المدير الرياضي، وأعلن الحارس البالغ من العمر 37 عامًا، عن اعتزاله اللعب نهاية الموسم الجاري، إذ سيخوض آخر مباراة في مسيرته يوم الأربعاء المقبل في أذربيجان، وتحديدا في نهائي الدوري الأوروبي رفقة فريقه أرسنال أمام فريقه المستقبلي تشيلسي، ولا يوجد في تشيلسي مدير تقني منذ استقالة مايكل إيمينالو في شهر نوفمبر من عام 2017، ومنذ ذلك الحين تولت مارينا جرانوفسكايا معظم مهام إيمينالو.
ارسنال‎

لأسباب سياسية.. مخيتاريان خارج الدوري الأوروبي

تأكد رسميًا غياب النجم الأرميني هنريك مخيتاريان عن خوض المباراة النهائية للدوري الأوروبي يوم 29 مايو المقبل أمام تشيلسي، خوفًا على سلامة اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا من التواجد على أرضية الملعب بعاصمة أذربيجان باكو، وقال مخيتاريان بحسبب "بي بي سي": "ناقشت كل الخيارات الممكنة، واتفقت مع النادي على اتخاذ القرار الأصعب، وهو عدم السفر مع الفريق لخوض النهائي، هذه نوعية من المباريات لا تأتي دائمًا، وبالتالي أشعر بالآلم للغياب"، ويأتي ذلك بسبب توتر العلاقات السياسية بين أرمينيا وأذربيجان.
ارسنال‎

أرسنال يحفز لاعبيه قبل نهائي الدوري الأوروبي

رصد نادي أرسنال مكافآت ضخمة للاعبيه في حال نجحوا في التتويج بلقب الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل، عندما يواجهون تشيلسي في المباراة النهائية في باكو غدا الأربعاء، وسيحصل كل لاعب من المدفعجية على نصف مليون جنيه إسترليني في حال التتويج باللقب القاري الأول لأرسنال منذ عام 1994، وحينها توج المدفعجية بلقب كأس الكؤوس الأوروبية، وسيساهم التتويج بلقب الدوري الأوروبي في مشاركة أرسنال في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد إنهائه الدوري الإنجليزي في المركز الخامس.
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