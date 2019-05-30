«حكايتي» 24| مفاجأة غير متوقعة بفرح «على» و«داليدا»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص

مسلسل حكايتي - أحمد صلاح حسني وياسمين صبري

انطلقت الحلقة الـ24 من مسلسل «حكايتي» بذهاب «على» يجسده أحمد صلاح حسني إلى «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، واعترف لها بأنه أخطأ حينما تركها ورحل وأنه لا يستطيع أن يعيش بدونها، واتفق على تحديد موعد الزفاف، بينما تعرضت شقة «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، للسرقة وذهبت إلى القسم لتحرير محضر، وذهبت «داليدا» إلى «البارون» يجسده جميل برسوم، وحاولت أن ترضيه وتؤكد له أنها ليس لها علاقة بماضي عائلتها، بينما قرر «سليم» يجسده جمال عبد الناصر، أن يذهب إلى «داليدا» لكي يرضيها خوفا من أن يموت دون أن يراها.

بينما غضبت «سوزي» تجسدها نهال عنبر، حينما عرفت أن «على» عاد مرة أخرى إلى «داليدا»، وفى الوقت نفسه نزل «سليم» إلى الإسكندرية وأخذ يبحث عن ابنته، واستعد «أدهم» يجسده أحمد حاتم، لحضور حفل زفافه على ابنة عمه «سعد» يجسده إدوارد. فى الوقت