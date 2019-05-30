جريمة

حرب شوارع وخطف وأسلحة بيضاء بسبب نقل ملكية سيارة

تحرير:محمد الأشموني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
انتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو، لشابين يسحلان شخصا تحت تهديد السلاح بدائرة قسم شرطة العرب، وذلك عقب مشاجرة نشبت بينهم، بسبب خلاف مالي، حيث تم اختطاف المجني عليه داخل سيارة، وإخفاؤه داخل شقة خاصة بأحد المتهمين، وبالتنسيق مع الإدارات المختصة، وفحص الكاميرات، وسماع شهود عيان، تم تتبع خط سير الجناة، ومداهمة مكان احتجاز المجني عليه، حيث تمكن ضباط قسم شرطة العرب من تحريره، والقبض على المتهمين، وتبين عدم وجود إصابات بالمجني عليه.
تلقى قسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد، بلاغا بنشوب مشاجرة بدائرة القسم بين مسجل خطر، وشقيقه "طرف أول" وخراط ومجموعة من الأشخاص "طرف ثان"، وقام الطرف الأول باختطاف الخراط، واحتجازه بمسكنهما لوجود خلافات بينهما حول شراء المتهمين، سيارة من المجنى عليه ومماطلة الأخير فى إحضار أوراقها. عقب تقنين الإجراءات،
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حشيش

حشيش العيد.. ضبط تاجر وبحوزته 450 طربة بالإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ضربة موجعة لتجار المخدرات وبخاصة تجار الحشيش، حيث تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط أحد أكبر تجار المخدرات والحشيش وتم ضبطه متلبساً بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وبحوزته 450 طربة تزن نحو 45 كيلو من مخدر الحشيش، يعتزم توزيعها على عملائه قبل وقفة عيد الفطر المبارك وتوزيعها على زبائنه خلال أيام العيد مستهدفاً فئة الشباب بمراكز الشباب والأندية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه متلبساً.
حريق-دمياط (2)

السيطرة على حريق هائل في مجمع مطاعم بدمياط

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الخميس، من إخماد حريق هائل في مجمع المطاعم "الفود كورت" بمدينة رأس البر في محافظة دمياط، بسبب انفجار أسطوانة غاز لأحد المطاعم، بالقرب من منطقة الجربي بمصيف رأس البر. تلقى اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط إخطارًا يفيد باندلاع حريق هائل في مطعم بشارع النيل بمدينة رأس البر وامتدت إلى محلات أخرى، حيث شاهد الأهالي أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب جراء الحريق، وعلى الفور أبلغو الجهات الأمنية للسيطرة على الحريق.
رشوة

ضبط 3 قضايا اتجار في العملة بـ13 مليون جنيه

ضبطت مباحث الأموال العامة 3 قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بلغت جملة التعاملات فيها قرابة 13 مليون جنيه مصري، و330 ألف دولار أمريكي، وتبين أن المتهم الأول حاصل على ليسانس، ويقيم بمحافظة كفر الشيخ، ويمارس نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بيعًا وشراء. واتخذ من محل لتجارة المواد الغذائية خاص به كائن بذات الدائرة مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبلغ حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 3 ملايين جنيه مصرى.
ضبط-حشيش

ضبط 10 كيلو حشيش قبل توزيعها في العيد

أحبطت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اليوم الخميس، توزيع وبيع كمية من مخدر الحشيش بالمرج، وزنت 10 كيلوجرامات من الحشيش، وذلك عقب القبض على عاطل، 32 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، سبق اتهامه فى قضية "سرقة متجر" حال وجوده بدائرة قسم شرطة المرج مستقلا سيارة "ملك شقيقه"، وبحوزته الكمية المضبوطة من المخدرات، كان في طريقه لتوزيعها خلال العيد، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.
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خطف (1)

سر الـ10 آلاف جنيه في اختطاف ميكانيكي بالعمرانية

لم يتردد عاطل سبق اتهامه في قضية مخدرات في الإقدام على اختطاف نجل ميكانيكي دراجات نارية بمنطقة العمرانية غربي محافظة الجيزة بسبب خلاف على مبلغ مالي يقدر بنحو 10 آلاف جنيه قيمة دراجة اشتراها المختطف منه ومتبقي عليه 10 آلاف جنيه من قيمتها فاستعان بأحد أصدقائه لتنفيذ مخططه، واحتجزا الشاب المقصود في شقة بنفس المنطقة وطلبا فدية مالية بنفس القيمة من والده إلا أن الأخير لجأ إلى الشرطة التي أعدت خطة محكمة انتهت بالإيقاع بالمتهمين وتحرير نجل الميكانيكي دون تعرضه لمكروه.
خطف- (2)

بعد التنكيل به عاريًا.. حبس خاطف طفلة الصف

أمرت نيابة الصف بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة اختطاف واحتجاز طفلة من أبناء جيرانه، بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، وبمناظرته تبين للنيابة إصابة المتهم بكدمات وإصابات بالغة فى الوجه ومختلف أنحاء جسده، وبسؤاله فى التحقيقات اعترف باختطاف الطفلة طمعًا في مساومة أسرتها وطلب فدية، لكنهم لم يمهلوه فرصة وضبطوه خلال دقائق معدودة من الواقعة، بينما أشار إلى قيام الأهالي بتجريده من جميع ملابسه، وضربه والتنكيل به عاريًا عقابًا له على فعلته، وشرح المتهم صاحب العقد الثالث من العمر، أنه شاهد طفلة صغيرة تبحث عن محل تشترى منه حلوى فى نهار رمضان.
سجن

حبس 4 أشخاص خطفوا طفلا وطلبوا فدية 2 مليون جنيه

أصدرت نيابة مشتول السوق العامة، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، قرارا بحبس 4 عاطلين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامهم بخطف طفل في الرابعة عشرة من عمره، من أمام منزل أسرته بدائرة المركز، وطلب المتهمون فدية مالية قدرها 2 مليون جنيه مقابل إعادة الطفل لأهله، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من تحرير الطفل، وذلك بعد مُضي نحو 72 ساعة على اختطافه.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

الأمن يحرر طفلا بعد 72 ساعة من اختطافه في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من تحرير طفل في الرابعة عشرة من عمره، بعد مُضي نحو 72 ساعة على خطفه من قبل أربعة أشخاص، طلبوا فدية مالية من أسرته مقابل عودته سالمًا، بينما تبين أن الجناة كانوا يستقلون سيارة خاصة واستهدفوا من عملية الخطف التحصل على مليوني جنيه بعدما اختطفوا الطفل من أمام منزل أسرته بدائرة مركز شرطة مشتول السوق، وجرى ضبط الجناة والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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