حرب شوارع وخطف وأسلحة بيضاء بسبب نقل ملكية سيارة

تحرير:محمد الأشموني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

مشاجرة - أرشيفية

انتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو، لشابين يسحلان شخصا تحت تهديد السلاح بدائرة قسم شرطة العرب، وذلك عقب مشاجرة نشبت بينهم، بسبب خلاف مالي، حيث تم اختطاف المجني عليه داخل سيارة، وإخفاؤه داخل شقة خاصة بأحد المتهمين، وبالتنسيق مع الإدارات المختصة، وفحص الكاميرات، وسماع شهود عيان، تم تتبع خط سير الجناة، ومداهمة مكان احتجاز المجني عليه، حيث تمكن ضباط قسم شرطة العرب من تحريره، والقبض على المتهمين، وتبين عدم وجود إصابات بالمجني عليه.

تلقى قسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد، بلاغا بنشوب مشاجرة بدائرة القسم بين مسجل خطر، وشقيقه "طرف أول" وخراط ومجموعة من الأشخاص "طرف ثان"، وقام الطرف الأول باختطاف الخراط، واحتجازه بمسكنهما لوجود خلافات بينهما حول شراء المتهمين، سيارة من المجنى عليه ومماطلة الأخير فى إحضار أوراقها. عقب تقنين الإجراءات،