جريمة

زوج فى دعوى طاعة: «مليالي البيت كراكيب من الإنترنت»

من هوسها بالشراء انتقت ملابس للمولود الذى لم تحمل فيه بعد.. ومن كثرة شرائها عبر الإنترنت أصابت زوجها بانهيار عصبي دفعه لإلقاء مشترياتها في الشارع
تحرير:سماح عوض الله ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص
طلاق- تعبيرية
طلاق- تعبيرية
أقام زوج دعوى طاعة ضد زوجته بمحكمة الأسرة بإمبابة، يطالب فيها بإلزامها مسكن الزوجية، بعد أن هجرته لمدة تجاوز 3 أشهر، إثر خلافات طاحنة بينهما استمرت لمدة عامين تقريبًا، هي فترة الزواج بكاملها، سببها هوس زوجته بتصفح الإنترنت، والإعجاب بصفحات البيع المتعددة عليه، وشراء منتجات معروضة بها، جميعها رديئة وليس لها استخدام فعلي وتتلف سريعًا، بما يجعله يتحمل مبالغ ضخمة أسبوعيا نظير تلك المنتجات وقيمة شحنها، بخلاف امتلاء المنزل بأكوام مهملات من تلك "الكراكيب"، ليس لها أى استخدام.
يقول صاحب الدعوى: أصبحت غريبا فى بيتي، أشعر وكأنني «بواب» وخزينة تمتلكها زوجتى، فعادة لا يمر يومان أو ثلاثة، حتى أفاجأ بمندوب توصيل، يسلمني شييئا مغلقا نظير مئات الجنيهات، ولسان حالهم: «أوردر حضراتكم طلبتوه»، لتناديه زوجته بالإيجاب، فيسددد المبلغ مرغمًا، ويضع الطرد أمامه ذاهلًا،
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حشيش

حشيش العيد.. ضبط تاجر وبحوزته 450 طربة بالإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ضربة موجعة لتجار المخدرات وبخاصة تجار الحشيش، حيث تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط أحد أكبر تجار المخدرات والحشيش وتم ضبطه متلبساً بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وبحوزته 450 طربة تزن نحو 45 كيلو من مخدر الحشيش، يعتزم توزيعها على عملائه قبل وقفة عيد الفطر المبارك وتوزيعها على زبائنه خلال أيام العيد مستهدفاً فئة الشباب بمراكز الشباب والأندية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه متلبساً.
حريق-دمياط (2)

السيطرة على حريق هائل في مجمع مطاعم بدمياط

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الخميس، من إخماد حريق هائل في مجمع المطاعم "الفود كورت" بمدينة رأس البر في محافظة دمياط، بسبب انفجار أسطوانة غاز لأحد المطاعم، بالقرب من منطقة الجربي بمصيف رأس البر. تلقى اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط إخطارًا يفيد باندلاع حريق هائل في مطعم بشارع النيل بمدينة رأس البر وامتدت إلى محلات أخرى، حيث شاهد الأهالي أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب جراء الحريق، وعلى الفور أبلغو الجهات الأمنية للسيطرة على الحريق.
رشوة

ضبط 3 قضايا اتجار في العملة بـ13 مليون جنيه

ضبطت مباحث الأموال العامة 3 قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بلغت جملة التعاملات فيها قرابة 13 مليون جنيه مصري، و330 ألف دولار أمريكي، وتبين أن المتهم الأول حاصل على ليسانس، ويقيم بمحافظة كفر الشيخ، ويمارس نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بيعًا وشراء. واتخذ من محل لتجارة المواد الغذائية خاص به كائن بذات الدائرة مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبلغ حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 3 ملايين جنيه مصرى.
ضبط-حشيش

ضبط 10 كيلو حشيش قبل توزيعها في العيد

أحبطت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اليوم الخميس، توزيع وبيع كمية من مخدر الحشيش بالمرج، وزنت 10 كيلوجرامات من الحشيش، وذلك عقب القبض على عاطل، 32 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، سبق اتهامه فى قضية "سرقة متجر" حال وجوده بدائرة قسم شرطة المرج مستقلا سيارة "ملك شقيقه"، وبحوزته الكمية المضبوطة من المخدرات، كان في طريقه لتوزيعها خلال العيد، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.
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ندم

زوجة تطلب الخلع لرفض زوجها ذهابها للكوافير

يهتم بمظهره اهتمامًا شديدًا، ويذهب إلى الحلاق أسبوعيًا، وكل فترة يغير قصة شعره، ومظهر لحيته، ويجلب للمنزل أقنعة لتنظيف وترطيب الوجه، لكن كل هذا محرم على زوجته، إذ محظور عليها الذهاب إلى صالونات التجميل النسائية، وهى ممنوعة من قص شعرها أو تغيير مظهره بصبغه أو غير ذلك، كما أنه يوبخها لو طلبت شراء مستحضرات تجميل وعناية بالبشرة، إذ يصر الزوج على اعتبار صالونات التجميل النسائية، أماكن محل شبهة، تسيء إلى السيدة التى ترتادها، وهو ما لم تستطع ربة منزل متزوجة منذ عام واحد التفاهم فيه مع زوجها بما دفعها لإقامة دعوى خلع.
ندم

زوجة تقيم دعوى خلع لرفض زوجها استعانتها بخادمة

أقامت موظفة فى إحدى الشركات الخاصة دعوى خلع ضد زوجها، وذلك لرفضه استعانتها بخادمة فى أعمال المنزل، إذ إنها تتمسك بعملها وترفض التفرغ لتلبية احتياجات أسرتها، وفى نفس الوقت تعجز عن تلبية جميع متطلبات منزلها وابنيها، من نظافة وطهي ورعاية للصغيرين، ولذلك فكرت فى الاستعانة بخادمة، لكن زوجها متمسك بعدم دخول شخص آخر في المنزل، ومصر على قيام زوجته بطهي الطعام، ويوبخها على ما يراه منها من إهمال، ويرفض مساعدتها ولو برعاية ابنيهما لوقت محدود لحين تمكين الزوجة من إعداد الطعام، مع إصرار شديد على تركها عملها دون إرادتها.
ندم

عدت على القهوة.. أغرب حالة خلع بين زوجين

من منا لا يصادف مقاهي حين يسير فى الشارع؟ ومن منا لا يضطر إلى العبور من أمامها، خاصة إذا كان يسير على الرصيف فى جهة مقصده، وفى ميدان مزدحم يعج شارعه بحركة سيارات الأجرة ومواقف السرفيس والباعة الجائلين كذلك، وهل مطلوب منى كزوجة وأم تسير بأبنائها فى الشارع أن تشق الأرض وتسير فى باطنها، لو صادفت فى طريقها مقهى مرت عليه؟ هذه الأسئلة كانت كفيلة لدفع ربة منزل إلى إقامة دعوى خلع ضد زوجها، الذى سبها وأهانها فى الشارع حين تصادف مرورها على مقهى بميدان رمسيس.
تعذيب-طفلة-حزن-ندم

طبيبة أجبرتها حماتها على مسح السلالم فخلعت ابنها

تزوجت طبيبة من زميلها فى العمل، بعدما قررت التغاضى عن ظروفه المادية السيئة، معتبرة أن تعليمه وثقافته سيرتقيان به، وعن الفارق الاجتماعي بين أسرتيهما، لكنها اصطدمت بعد الزواج بمشكلات أهله بقيادة حماتها، التى بدأت تفتعل مشكلات بين الزوجين من الشهر الأول للزواج، وهو ما دفع العروس إلى قصد المحكمة لإنهاء علاقتها الزوجية بالخلع، رافضة أى وساطات أو محاولات للصلح، بمجرد أن انساق زوجها وراء آراء والدته وحاول إجبارها عليها، وكان من ضمنها إجبارها على مسح سلالم المنزل.
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