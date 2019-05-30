زوج فى دعوى طاعة: «مليالي البيت كراكيب من الإنترنت»
من هوسها بالشراء انتقت ملابس للمولود الذى لم تحمل فيه بعد.. ومن كثرة شرائها عبر الإنترنت أصابت زوجها بانهيار عصبي دفعه لإلقاء مشترياتها في الشارع
تحرير:سماح عوض الله
٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص
طلاق- تعبيرية
أقام زوج دعوى طاعة ضد زوجته بمحكمة الأسرة بإمبابة، يطالب فيها بإلزامها مسكن الزوجية، بعد أن هجرته لمدة تجاوز 3 أشهر، إثر خلافات طاحنة بينهما استمرت لمدة عامين تقريبًا، هي فترة الزواج بكاملها، سببها هوس زوجته بتصفح الإنترنت، والإعجاب بصفحات البيع المتعددة عليه، وشراء منتجات معروضة بها، جميعها رديئة وليس لها استخدام فعلي وتتلف سريعًا، بما يجعله يتحمل مبالغ ضخمة أسبوعيا نظير تلك المنتجات وقيمة شحنها، بخلاف امتلاء المنزل بأكوام مهملات من تلك "الكراكيب"، ليس لها أى استخدام.
يقول صاحب الدعوى: أصبحت غريبا فى بيتي، أشعر وكأنني «بواب» وخزينة تمتلكها زوجتى، فعادة لا يمر يومان أو ثلاثة، حتى أفاجأ بمندوب توصيل، يسلمني شييئا مغلقا نظير مئات الجنيهات، ولسان حالهم: «أوردر حضراتكم طلبتوه»، لتناديه زوجته بالإيجاب، فيسددد المبلغ مرغمًا، ويضع الطرد أمامه ذاهلًا،
يقول صاحب الدعوى: أصبحت غريبا فى بيتي، أشعر وكأنني «بواب» وخزينة تمتلكها زوجتى، فعادة لا يمر يومان أو ثلاثة، حتى أفاجأ بمندوب توصيل، يسلمني شييئا مغلقا نظير مئات الجنيهات، ولسان حالهم: «أوردر حضراتكم طلبتوه»، لتناديه زوجته بالإيجاب، فيسددد المبلغ مرغمًا، ويضع الطرد أمامه ذاهلًا، حتى تأتيه زوجته بمنتهى المرح والسعادة تفتح طلبها وتطلعه عليه.
عادة تشترى أشياء تافهة، موجودة فى السوق وفى كل المحلات التجارية أسفل المنزل، ولا يتجاوز ثمنها ثلاثة جنيهات ونصف فى العادي، لكنها تفضل الشراء عبر الإنترنت بأسعار مغالى فيها، وتشترى كميات وعددا ضخما، ليس لها مبرر من وجهة نظرى -الحديث للزوج-، وأحيانًا أجهزة كهربائية لا أعلم مدى جدوى استخدامها، وعادة ما يمر أسبوعان أو ثلاثة حتى أجدها وضعت ما اشترته فى حقيبة وأودعته جانبًا، لأعلم بعدها أن الجهاز الذى اشترته معطل، ولم يعد له استخدام، كما أنه دون ضمان أيضًا.
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ويتابع الزوج: مفارش الصالون والركنة وأغطية السجاد التى تشتريها بصفة دورية، باتت أكثر من أن تستوعبها خزانات الملابس وسقفها، والمساحات الفارغة فى حجرة الأطفال، وكلما سألتها عن اللفافات المهملة، تخبرني أنها ستجد لها مكانًا متواريا عن الأنظار قريبًا، وكنت أسخر من الأمر وأخبرها: «إحنا نسيب الشقة لحاجتك ونشوفلنا إحنا أوضتين محندقين نعيش فيهم».
كان الزوج الذى وقع على قائمة منقولات بـ450 ألف جنيه، بما جعله يتعجب ما الذى ينقص زوجته لتستمر فى شرائه، وهى ما زالت عروسة، لم يمض على زواجهما عدة أشهر، وما زالت بعض منقولاتها فى أغلفتها لم تُفتح بعد، وهل كل قائمة المنقولات تلك ينقصها أشياء لم تجلبها، وكان يسألها عن المبرر، فتخبره: «دى حاجات لسه طالعة جديد.. وتحفة فى الاستخدام».
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وتجاوز الزوج عن الأمر فى بداية الزواج، لكن استمرار زوجته فى الشراء عبر الإنترنت بات يستفزه ويقلقه، وفكر فى كل الحيل للتعامل مع الأمر، أولًا فكر فى اصطحابها مرة كل شهر إلى محلات تجارية كبرى تحوي أدوات منزلية، لتشترى ما تريد، ثم فكر فى عدم منحها أموالًا شخصية لها، والاكتفاء بمنحها مصروف المنزل لتشترى ما يلزمهم فقط دون الأشياء الإضافية، فكانت تعد له طعامًا بسيطًا وتقتطع من مصروف المنزل لشراء أغراضها.
ويشكو الزوج شراءها أدوات للمطبخ يمكن أن تتلف مع أول استخدام، وملابس بالية تتمزق بسرعة، أو حتى من خامات رديئة يعتليها الوبر مع أول غسلة، أو تذهب ألوانها لتتلف باقى الملابس فى الغسيل، أو من خامات البلوستر الحراري، التى تجعله يصاب بالحساسية من رداءتها، وتحول العتاب مع كل منتج إلى مشاحنة ومشاجرة، يتفاقم إلى الشكوى للأهل.
لم يرزق الله الزوجين بأطفال بعد، لكنه فوجئ بزوجته تطلب ملابس أطفال "أون لاين"، وبسؤالها عن السبب أخبرته بأنها متفائلة، وترغب فى تجهيز احتياجات للمولود الجديد، عسى الله أن يرزقهما بطفل قريبًا، ومع الهوس بالشراء لم تكتف بشراء منتجات قطنية تصلح للأطفال من النوعين، وإنما أخذت تشترى فساتين بنات وملابس أولادي كذلك، وهو ما جعل الزوج يجن جنونه، ويلقى لها بكل مشترياتها فى الشارع أمام الناس وهو فى حالة هستيرية من الغضب.
وهجرت الزوجة منزل الزوجية، وترفض العودة إليه بحجة الحرج من الجيران بعدما فضحها زوجها بينهم، وباءت كل محاولاته معها للصلح وتراجعها عما يغضبه بالفشل، فقرر إقامة دعوى طاعة كخطوة أخيرة، قبل اتهامها بالنشوز وتطليقها لو لم تستجب لصوت العقل.