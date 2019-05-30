التموين تعرض أسماكا ولحوما بالعيد.. تعرف على أسعارها

اقترب عيد الفطر المبارك الذى يسعى خلاله المواطنون إلى توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية المتنوعة والمرتبطة بطقوس الاحتفال من لحوم وأسماك ودواجن وفاكهة
وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محاولة منها للمساهمة فى تخفيض الأسعار طرحت كميات كبيرة من السلع المرتبطة بعيد الفطر، والتى تتوقع أن يقبل المواطنون على شرائها خلال الأيام القليلة القادمة بأسعار تقل عن السوق الخارجية بنسبة تصل إلى نحو الـ20%، وفقا لتصريحات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتم بالفعل البدء فى ضخ تلك السلع بالأسواق منذ بداية الأسبوع الجاري ويستمر الضخ كلما زاد الطلب على الشراء وفقا لاحتياجات المواطنين.
أسعار اللحوم التى تطرحها التموين:
اللحم البلدى: سجل نحو 110 جنيهات للكيلو.
اللحم الضأن السودانى: سجل نحو 90 جنيها للكيلو.
اللحم السودانى: سجل نحو 85 جنيها للكيلو.
اللحوم المجمدة: سجلت نحو 60 جنيها للكيلو.
كانت وزارة الزراعة قد أطلقت المشروع القومي لإحياء البتلو الذى يعطي تمويلا حتى 400 ألف جنيه للأفراد،
أسعار اللحوم التى تطرحها التموين:
اللحم البلدى: سجل نحو 110 جنيهات للكيلو.
اللحم الضأن السودانى: سجل نحو 90 جنيها للكيلو.
اللحم السودانى: سجل نحو 85 جنيها للكيلو.
اللحوم المجمدة: سجلت نحو 60 جنيها للكيلو.
كانت وزارة الزراعة قد أطلقت المشروع القومي لإحياء البتلو الذى يعطي تمويلا حتى 400 ألف جنيه للأفراد، بقيمة 10 آلاف جنيه للشراء، و5 آلاف جنيه للتغذية لكل رأس، وبفائدة بسيطة 5% متناقصة، ويمنح لأول مرة الإقراض لكل من الأبقار والجاموس على السواء، ويتم الترقيم والتحصين والتسجيل على الحيوانات فور شرائها لدى المستفيد مع التأمين عليها، ليضمن المستفيد التعويض إذا ما نفق حيوانه.
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أسعار الدواجن التى تطرحها وزارة التموين
الدواجن: سجلت نحو 37 جنيها للكيلو.
أوراك الدواجن: سجلت نحو 32 جنيها للكيلو.
الدواجن البانيه: سجلت نحو 70 جنيها للكيلو.
ويصل إنتاج مزارع الدواجن سنويا إلى نحو مليون و500 ألف طائر و11 مليار بيضة، بينما يصل نصيب الفرد منها إلى 110 بيضات سنويا.
المجمعات الاستهلاكية: فى العيد الإقبال أكثر على اللحوم
حمادة المغازى مدير أحد المجمعات الاستهلاكية، أكد أن إقبال المواطنين يزداد على اللحوم بمختلف أنواعها، لافتا إلى أن الأسعار التى يتم طرحها بمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية المختلفة سواء ثابتة تتمثل فى المجمعات الاستهلاكية، أو متنقلة كالسيارات التى تتمركز فى مناطق تجمع المواطنين، أقل من السوق الخارجى بنسبة تتراوح بين 20 و30% عن السوق الخارجى.
وأكد المغازى فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن أغلب السلع الغذائية متوفرة وبكميات كبيرة لتلبية احتياج المواطنين، معتبرا أن اللحوم تعد الأهم نظرا لتوافرها بأسعار مخفضة وإقبال المواطنين على شرائها قبل حلول عيد الفطر المبارك، استعدادا لفترة الإجازة التى تعقب العيد وتحسبا للزيارات والعزومات الكبرى.
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أسعار الأسماك التى تطرحها وزارة التموين
قشر البياض والوقار: سجل نحو 27.80 جنيه للكيلو.
البلطى: سجل نحو 25.70 جنيه للكيلو.
الجمبري: سجل نحو 62.05 جنيه للكيلو.
جمبري الواسع: سجل نحو 60 جنيها للكيلو.
السبيط اللحم: سجل نحو 35.80 جنيه للكيلو.
فواكه البحر: سجلت نحو 41.70 جنيه للكيلو.
أصابع الكابوريا: سجلت نحو 16.05 جنيه للكيلو.
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كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن خلال النشرة السنوية لإحصاءات الإنتاج السمكي أن إنتاج الأسماك بالمزارع السمكية بلغ نحو 1.44 مليون طن عام 2017 فى مقابل 1.36 مليون طن عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 6.4% على العام السابق، ورجع ذلك إلى زيادة عدد المزارع السمكية.
وزير التموين: المواطن سيجد جميع احتياجاته بالمجمعات الاستهلاكية
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى أن جميع احتياجات المواطنين متوفرة بالمجمع الاستهلاكي وعلى رأسها اللحوم التى تسعى الوزارة من خلال سلسلة من التعاقدات لتوفيرها، مضيفا أن المجمع الاستهلاكى وغيره من المنافذ الحكومية تخلق توازنا فى الأسواق الخارجية وتسهم فى ضبط الأسعار.