التموين تعرض أسماكا ولحوما بالعيد.. تعرف على أسعارها

اقترب عيد الفطر المبارك الذى يسعى خلاله المواطنون إلى توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية المتنوعة والمرتبطة بطقوس الاحتفال من لحوم وأسماك ودواجن وفاكهة

تحرير:أسماء فتحى ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م

السلع

وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محاولة منها للمساهمة فى تخفيض الأسعار طرحت كميات كبيرة من السلع المرتبطة بعيد الفطر، والتى تتوقع أن يقبل المواطنون على شرائها خلال الأيام القليلة القادمة بأسعار تقل عن السوق الخارجية بنسبة تصل إلى نحو الـ20%، وفقا لتصريحات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتم بالفعل البدء فى ضخ تلك السلع بالأسواق منذ بداية الأسبوع الجاري ويستمر الضخ كلما زاد الطلب على الشراء وفقا لاحتياجات المواطنين.

أسعار اللحوم التى تطرحها التموين: اللحم البلدى: سجل نحو 110 جنيهات للكيلو. اللحم الضأن السودانى: سجل نحو 90 جنيها للكيلو. اللحم السودانى: سجل نحو 85 جنيها للكيلو. اللحوم المجمدة: سجلت نحو 60 جنيها للكيلو. كانت وزارة الزراعة قد أطلقت المشروع القومي لإحياء البتلو الذى يعطي تمويلا حتى 400 ألف جنيه للأفراد،