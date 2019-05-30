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التموين تعرض أسماكا ولحوما بالعيد.. تعرف على أسعارها

اقترب عيد الفطر المبارك الذى يسعى خلاله المواطنون إلى توفير احتياجاتهم من السلع الغذائية المتنوعة والمرتبطة بطقوس الاحتفال من لحوم وأسماك ودواجن وفاكهة
تحرير:أسماء فتحى ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م
السلع
السلع
وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محاولة منها للمساهمة فى تخفيض الأسعار طرحت كميات كبيرة من السلع المرتبطة بعيد الفطر، والتى تتوقع أن يقبل المواطنون على شرائها خلال الأيام القليلة القادمة بأسعار تقل عن السوق الخارجية بنسبة تصل إلى نحو الـ20%، وفقا لتصريحات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتم بالفعل البدء فى ضخ تلك السلع بالأسواق منذ بداية الأسبوع الجاري ويستمر الضخ كلما زاد الطلب على الشراء وفقا لاحتياجات المواطنين.
أسعار اللحوم التى تطرحها التموين: اللحم البلدى: سجل نحو 110 جنيهات للكيلو. اللحم الضأن السودانى: سجل نحو 90 جنيها للكيلو. اللحم السودانى: سجل نحو 85 جنيها للكيلو. اللحوم المجمدة: سجلت نحو 60 جنيها للكيلو. كانت وزارة الزراعة قد أطلقت المشروع القومي لإحياء البتلو الذى يعطي تمويلا حتى 400 ألف جنيه للأفراد،
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وزير التجارة والسفير البريطاني في زيارة فودافون مصر

قام وزير التجارة الخارجية البريطاني ليام فوكس والسفير البريطاني في مصر جيفري آدامز ونخبة من أعضاء السفارة البريطانية في مصر، بزيارة مقر شركة فودافون في القرية الذكية؛ حيث التقيا مع الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر ألكساندر فرومان وأيمن عصام مدير الشؤون الخارجية والقانونية بفودافون مصر، واستعرض فرومان أعمال فودافون مصر واستثماراتها في السوق المصري واختتموا زيارتهم بجولة في مركز خدمة العملاء فودافون ومختبر الابتكار في فودافون مصر، وأعربوا عن سعادتهم بمنظومة العمل داخل مصر والكوادر داخلها.
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رفع تعويضات الحوادث.. أبرز تعديلات قانون سوق التأمين

اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس، جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة نصوص مواد مشروع القانون المنظم لعمل سوق التأمين، امتدت على مدى خمسة أشهر للخروج بالنسخة الأخيرة قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة. وقال محمد عمران، رئيس الهيئة، إنه من المقرر عرض المسودة النهائية لمشروع القانون على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه القادم تمهيدًا للبدء في إرساله للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون في صورته النهائية. ومن المقرر أن ينتهي مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية من مراجعة مشروع القانون عقب إجازة عيد الفطر.
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مصر تشهد مؤتمر «مستقبل مراكز البيانات» يونيو المقبل

انطلاقا من أهمية صناعة مراكز البيانات، تعقد الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر مستقبل مراكز البيانات "The Future Of Data Center" تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، خلال الفترة من 16- 18 يونيو المقبل بالقاهرة، والذي يقام تحت شعار How The Big Player Play، وبزيادة في المشاركات من الشركات العالمية والمحلية والشركات الراعية بنسبة 40%، ومن المتوقع أن يشارك في دورة هذا العام أكثر من ألفي شخص على مدار أيام المؤتمر والمعرض، وأكدت 15 شركة عالمية حضورها ومشاركتها في جلسات المؤتمر التي تتجاوز 45 جلسة ويشارك فيها 60 متحدثا رئيسيا.
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20% زيادة متوقعة في مبيعات الذهب خلال موسم العيد

شهدت أسعار الذهب فى الآونة الأخيرة تراجعا بالسوق العالمية والمحلية نتيجة هدوء الأوضاع العالمية والتى أثرت إيجابا فى استقرار السعر لما يقرب من شهر متصل، إلى أن أخذ فى منحدر الانخفاض خلال الأيام القليلة الماضية وفقا لما أعلنته شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
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تعديل مواعيد عمل المخابز.. التموين تستعد لعيد الفطر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء مرحلة الطوارئ عامة استعدادا لعيد الفطر المبارك، وما يستلزم ذلك من ضخ لكميات كبيرة من السلع الغذائية بمختلف أنواعها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الثلاث، وهى النيل والأهرام والإسكندرية، فضلا عن منافذ الوزارة المتنقلة والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وطرح مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة عن السوق الخارجية وفقا للتصريحات الصادرة عن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي.
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انخفاض أسعار الأسماك واللحوم والدواجن اليوم بالأسواق

شهد قطاع اللحوم بمختلف أنواعه من أسماك ودواجن ولحوم تأثرا إيجابيا بتراجع حجم القوى الشرائية فى الأسواق، وهو ما تسبب فى انخفاض الأسعار بنسبة وصلت إلى 10% وفقا لتصريحات أعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة، ورجع التجار أسباب هذا الانخفاض إلى عزوف المواطنين عن الشراء نتيجة التخزين من جهة وإلى زيادة حجم المعروض من اللحوم بالسوق المحلية من جهة أخرى، وقام بعض التجار بمحاولة تنشيط حركة المبيعات بتخفيض الأسعار من خلال مبادرات فردية أو جماعية، بينما ينتظر البعض الآخر انتهاء شهر رمضان لتعود حركة البيع مجددا بشكل منتظم.
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مناقصة 4 لاستيراد الأرز.. هل تلبي احتياجات السوق؟

تحاول وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال هيئة السلع التموينية التعامل مع أزمة الأرز والتى تم تقليص المساحة المزروعة منه بقرار من وزارة الري والتى جعلت حجم المعروض المحلى منه أقل من احتياجات المواطنين، فتسبب الأمر فى ارتفاع أسعار بعض أصنافه وهو ما دفع هيئة السلع للإعلان عن سلسلة من المناقصات الاستيرادية من الخارج لاستيعاب نقص المطروح وتوفير احتياجات المواطنين وأيضا كما سبق وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى لضبط السوق الخارجية ومنع ارتفاع أسعاره.
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فى أول أيام رمضان .. تعرف على أسعار السلع الغذائية

ارتفعت خلال الأيام الماضية أسعار بعض السلع الغذائية فيما انخفضت أخرى، وترصد "التحرير" أسعار مختلف السلع الغذائية فى أول أيام رمضان التى ارتفعت خلالها أسعار بعض الأصناف، من بينها الخضراوات والفاكهة، فيما تراجعت أسعار الأسماك بسوق الجملة والتجزئة، واستقرت تماما أسعار اللحوم. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الدواجن وبعض منتجات الألبان. يذكر أن المحدد الأول لتوجه أسعار السلع نحو الارتفاع أو الانخفاض هو حجم الطلب على الشراء، وهو ما يتراجع بشكل ملحوظ خلال الشهر الفضيل، وقد جاءت الأسعار على النحو التالى:
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