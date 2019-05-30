بركة «24».. عمرو سعد ينجو من الموت بعد ضربه بالنار

تحرير:أمين طه ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

مسلسل بركة

شهدت الحلقة الـ24 من مسلسل «بركة» كثيرا من التطورات والأحداث المثيرة، حيث دار أغلب أحداثها داخل المستشفى بعدما تمكن القاتل المأجور من إطلاق النار على «بركة» وأصابه إصابة خطيرة فى كتفه، وعندما علم «كساب» طلب من الدكاترة أن يستدعوا قنصلتو من الأطباء من ألمانيا ليتمكنوا من إخراج الرصاصة من كتف بركة والمحافظة على حياته، وبالفعل حضر الأطباء الألمان ونجحوا فى استخراج الرصاصة والمحافظة على حياة بركة، وبعدما نجا بركة وامتثل للشفاء، طلب كساب منه إيقاف البرنامج لعدم فضح بعض المذكورين به.

وفى سياق آخر تمكن رجال كساب من القبض على القاتل المأجور الذى أطلق النار على بركة، وأكد كساب أنه سيتم معاقبته هو ومن حرضه على قتل بركة. المسلسل الدرامي بطولة عمرو سعد، مع مشاركة «كمال أبو رية، هالة صدقي، هنادي مهنا، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، إنعام سالوسة، صلاح عبد الله»،