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بركة «24».. عمرو سعد ينجو من الموت بعد ضربه بالنار

تحرير:أمين طه ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص
مسلسل بركة
مسلسل بركة
شهدت الحلقة الـ24 من مسلسل «بركة» كثيرا من التطورات والأحداث المثيرة، حيث دار أغلب أحداثها داخل المستشفى بعدما تمكن القاتل المأجور من إطلاق النار على «بركة» وأصابه إصابة خطيرة فى كتفه، وعندما علم «كساب» طلب من الدكاترة أن يستدعوا قنصلتو من الأطباء من ألمانيا ليتمكنوا من إخراج الرصاصة من كتف بركة والمحافظة على حياته، وبالفعل حضر الأطباء الألمان ونجحوا فى استخراج الرصاصة والمحافظة على حياة بركة، وبعدما نجا بركة وامتثل للشفاء، طلب كساب منه إيقاف البرنامج لعدم فضح بعض المذكورين به.
وفى سياق آخر تمكن رجال كساب من القبض على القاتل المأجور الذى أطلق النار على بركة، وأكد كساب أنه سيتم معاقبته هو ومن حرضه على قتل بركة. المسلسل الدرامي بطولة عمرو سعد، مع مشاركة «كمال أبو رية، هالة صدقي، هنادي مهنا، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، إنعام سالوسة، صلاح عبد الله»،
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مسلسل-محمد-رجب (6)

علامة استفهام 24.. مؤامرة نسائية على نوح

زادت جرعة الغموض في مسلسل "علامة استفهام" للسيناريست إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش، بعدما كشفا في نهاية الحلقة 24 عن اجتماع ريم (سلمى حسن) خطيبة سامح، ورحاب (مريهان حسين) حبيبة نوح، والدكتورة همت (نورهان) زوجة طارق علواني، والدكتورة إيمان (إيمان أيوب) وزوجة صابر (ندى بهجت) في فيلا جيهان (هبة الأباصيري) صديقة نوح، وقبله لقاء الدكتورة همت مع هيثم (عمرو رجب) الذي طعنته ريم قبل حلقتين واعتقد أنه مات وكان يبحث عن ريم، ما يفتح الباب للتكهنات حول تجمعهن ضد نوح (محمد رجب) وما ستسفر عنه الحلقات المقبلة، خاصة بعدما وقفت الأحداث عند وصول نوح لفيلا جيهان.
مسلسل-هوجان

«هوجان» 24.. القبض على محمد إمام بسبب جريمة قتل

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «هوجان»، وصول «هوجان» يجسده محمد إمام إلى بيروت لكي يبيع الآثار التي استخرجها إلى رجل الأعمال الذى كان يتعاون معه «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وأحضرت «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، الطعام لشقيقها «كرم» يجسده أحمد حسام، وحاولت أن تستدرجه فى الكلام لتعلم ماذا سمع، ونسيت الباب مفتوحا وهرب «كرم» من الفيلا، ونزل «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، يبحث عنه، فيما سألت «نور» تجسدها هاجر أحمد، «حورس» يجسده أوس أوس، عن مكان «هوجان» ولكنه تهرب منها ورفض أن يقول لها شيئا.
لمس-اكتاف

لمس أكتاف 24.. حمزة يوافق على زواج أدهم وغادة

وافق حمزة الذي يجسده الفنان فتحي عبد الوهاب، على زواج أدهم الذي يجسده الفنان ياسر جلال، بشقيقته غادة التى تجسدها الفنانة إيمان العاصي، وذلك فى أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل «لمس أكتاف» المذاع عبر فضائية CBC، وطلب حمزة من أدهم أن يقف فى ظهره ويسانده فى عمله؛ لأنه يشعر بالخطر، وعلى الجانب الآخر ذهب أدهم ليخلص شقيقته من بطش طليقها الذي يعتدي عليها بالضرب، وجعله يمضي على إيصالات أمانة ليتأكد أنه لن يفعل فى شقيقته أى شيء، وإذا فكر فى إيذائها سيقوم بحبسه.
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مسلسل-بركة

بركة 23.. هالة صدقي في المستشفى ومحاولة قتل عمرو سعد

شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل «بركة» كثيرا من التطورات والأحداث المهمة، حيث دارت أغلبها داخل المستشفى الذي استقبل «فريدة» والدة بركة والتي قامت بدورها هالة صدقي، والتى دخلت المستشفى بسبب جرعة مخدر زائدة أعطتها لها العصابة لمنعها من إبلاغ النائب العام، وذلك أثناء وجودها أمام باب النائب العام لإبلاغة بما يحدث مع ابنها، حيث افتعلت أفرد العصابة تمثيلية استطاعوا من خلالها خطف والدة بركة، عن طريق سيدة تتبع العصابة تدعى «نوفا»، وذلك بعد أن تم تخديرها في سرايا النيابة.
فيلم-حملة-فرعون

طرح برومو «حملة فرعون»: تايسون يقرأ القرآن (فيديو)

طرحت شركة السبكي للإنتاج الفني، التريلر الرسمي لفيلم "حملة فرعون" المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، وضم التريلر عددًا كبير من مشاهد الأكشن والحرب، كما ضم عددًا كبيرًا من النجوم منهم عمرو سعد، وروبي، ومحمد لطفي، ومايك تايسون. والفيلم تم تصويره بين مصر ولبنان، ويدور في إطار من الأكشن، وظهر به كل أبطال العمل، وتدور أحداثه حول شاب يُدعى "يحيى" الشهير بـ"فرعون" يجسده عمرو سعد، يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر يحيى للتوجه إلى سوريا لتحرير حبيبته وتجسدها روبي. ومن أبرز المشاهد اللافتة في برومو "حملة فرعون"، ظهور مايك تايسون وهو يقرأ القرآن.
مسلسل-بركة

«بركة» الحلقة 7.. محمد لطفي يخطط لقتل عمرو سعد

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل بركة، تدبير رجل الأعمال "كساب"، الذي يقوم بدوره الفنان محمد لطفي، خطة للتخلص من "بركة"، الذي يقوم بدوره الفنان عمرو سعد، عن طريق تلفيق قضية له، وإدخاله السجن، ثم تحريض أحد المسجونين لقتله، وبعدها التخلص من عائلته بالكامل. وبدأت الحلقة بلقاء جمع "بركة" مع "كساب”، وقام "كساب" بتهديد "بركة" بقتله فى حالة عدم إرجاعه كارت الميموري، وأخبره أنه سوف ينتمى إلى فئة المجرمين فى حالة الكشف عما يحتويه الكارت من وثائق وأدلة تدين تلك العصابة.
مسلسل-برك- للنجم عمرو-سعد (1)

عمرو سعد مفاجأة| نجوم يغنون تترات مسلسلات رمضان 2019

يبدو أن المنافسة خلال الموسم الرمضاني لعام 2019، لن تكون قاصرة فقط على التمثيل، حيث فضل عدد كبير من النجوم غناء تترات مسلسلاتهم بأنفسهم، وعدم الاستعانة بمغن، يتصدرهم الفنان عمرو سعد الذي انتهى مؤخرا من تسجيل أغنية تتر مسلسله «بركة»، التي تحمل اسم «سيبها على الله»، ونشر جزءا من الأغنية على حسابه بموقع «إنستجرام»، وأشاد المتابعون بصوته، وأكدوا له أن صوته حلو، كما تغنى أيضا الفنانة مي عز الدين تتر مسلسلها «البرنسيسة بيسة»، الذى حرصت على نشر جزء منه على حسابها بـ«إنستجرام» تغنى اللون الشعبي، وسبق أن غنت مع عماد بعرور أغنية فيلم «أيظن».
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