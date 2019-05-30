جيرو: لقب الدوري الأوروبي خاص بالنسبة لي

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

أوليفيه جيرو

أعرب النجم الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي، عن سعادته بحصد لقب الدوري الأوروبي، وسجل جيرو الهدف الأول للبلوز في شباك أرسنال، ورفض الاحتفال ضد المدفعجية، واكتفى برفع يديه إلى أعلى فقط. وقال جيرو، خلال تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية: "الشوط الأول كان مثيرًا للاهتمام، ولكن لم تظهر الأهداف، كنا أفضل وأكثر فاعلية في الشوط الثاني، وفخور للغاية، هذا الفريق كان يستحق الفوز بلقب، لقد كان لقبًا خاصا بالنسبة لي، أنا سعيد من أجل البلوز، فهو اللقب الثاني لي خلال عامين".

وتابع جيرو: "تشيلسي وأرسنال غيرا من حياتي، وكل منهما منحني الفرصة للعب في البريميرليج، لم أكن أريد الاحتفال ضد أرسنال، ولكني فخور جدا بالفوز باللقب مع تشيلسي". وواصل مهاجم البلوز: "أحاول دائمًا أن أبذل قصارى جهدي، كان هدفنا الثاني هو الفوز بالدوري الأوروبي، بعدما أنهينا الموسم في المربع الذهبي بالبريميرليج،