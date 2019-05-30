رياضة

جيرو: لقب الدوري الأوروبي خاص بالنسبة لي

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص
أوليفيه جيرو
أوليفيه جيرو
أعرب النجم الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي، عن سعادته بحصد لقب الدوري الأوروبي، وسجل جيرو الهدف الأول للبلوز في شباك أرسنال، ورفض الاحتفال ضد المدفعجية، واكتفى برفع يديه إلى أعلى فقط. وقال جيرو، خلال تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية: "الشوط الأول كان مثيرًا للاهتمام، ولكن لم تظهر الأهداف، كنا أفضل وأكثر فاعلية في الشوط الثاني، وفخور للغاية، هذا الفريق كان يستحق الفوز بلقب، لقد كان لقبًا خاصا بالنسبة لي، أنا سعيد من أجل البلوز، فهو اللقب الثاني لي خلال عامين".
وتابع جيرو: "تشيلسي وأرسنال غيرا من حياتي، وكل منهما منحني الفرصة للعب في البريميرليج، لم أكن أريد الاحتفال ضد أرسنال، ولكني فخور جدا بالفوز باللقب مع تشيلسي". وواصل مهاجم البلوز: "أحاول دائمًا أن أبذل قصارى جهدي، كان هدفنا الثاني هو الفوز بالدوري الأوروبي، بعدما أنهينا الموسم في المربع الذهبي بالبريميرليج،
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أمير-مرتضى-أحمد-جلال-علاء-مقلد

رئيس الزمالك لنجله: «لا تتحدث عن شوبير أنت ابن ناس»

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى نجله أمير مرتضى، المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، قبل ساعات من مواجهة فريقه أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وقال رئيس الأبيض خلال فيديو نشر عبر الموقع الرسمي للنادي: «لا تتحدث عن شوبير وعبد الحفيظ مرة أخرى، أنت ابن ناس وكنت ظابط شرطة، أعدائي الآن شوبير وعبد الحفيظ».
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مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي

استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لخوض مواجهة الإنتاج الحربي، التي ستقام على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة، على استاد السلام، انتهى بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدفي أبناء ميت عقبة يوسف إبراهيم أوباما، بينما أحرز هدف العجلات العربية محمد رجب من ضربة جزاء.
الخطيب-والعامرى-فاروق-واعضاء النادى -الاهلى

رئيس الزمالك يتحدث عن انسحاب الخطيب من الدوري

اجتمع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة فريقه أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ووجه رئيس الزمالك التهنئة للاعبين على الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، السبت الماضي، على حساب فريق نهضة بركان المغربي، مشيدًا بإصرارهم على تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير.
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تشيلسي يؤكد رحيل الاستثنائي إيدين هازارد

أكد ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي أن موسم فريقه تحول من كونه موسمًا جيدًا إلى غير عادي، عقب الفوز بلقب الدوري الأوروبي، وقال ساري في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "قدمنا موسمًا جيدًا، تأهلنا لدوري أبطال أوروبا عن طريق الدوري الإنجليزي، ولم يكن ذلك سهلا نظرًا للمستوى العالي للبطولة، ووصلنا إلى نهائي كأس رابطة المحترفين وأقصينا توتنهام وليفربول، ثم خسرنا أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح، وفي الدوري الأوروبي، فزنا في 12 مباراة وتعادلنا في 3 قبل أن نحقق اللقب، نحن الفريق الذي سجل أهدافا أكثر في البطولة، ثم فزنا في النهائي 4-1 على فريق قوي".
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تشيلسي بطلا للدوري الأوروبي برباعية في أرسنال

توج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي، بعد فوزه الكبير على نظيره أرسنال، بنتيجة 4- 1 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «باكو الأوليمبي» في أذربيجان، بتوقيع خاص من نجميه إيدين هازارد، وأوليفييه جيرو. دخل الفريقان اللقاء بقوتهما الضاربة، واقتسما السيطرة على مجريات اللعب طوال الشوط الأول، الذي شهد أفضلية نسبية من تشيلسي، في ظل اختفاء أسلحة المدفعجية الهجومية، لتنتهى الـ45 دقيقة الأولى بالتعادل السلبي بين الفريقين اللندنيين.
محمد-الننى-ارسنال (6)

النني يبحث عن كتابة التاريخ في نهائي الدوري الأوروبي

يبحث محمد النني، لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني، عن كتابة التاريخ في نهائي الدوري الأوروبي، وذلك عندما يواجه المدفعجية تشيلسي في المباراة النهائية بالملعب الأوليمبي بباكو، الساعة 9:00 مساء، وهذه هي ثاني مرة يتواجه فيها فريقان من إنجلترا بنهائي البطولة بعد لقاء توتنهام وولفرهامبتون في نهائي عام 1972، وبشكل عام هذه هي المواجهة رقم 198 بين الفريقين والثالثة أوروبيا، وسبق أن تواجها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2004 وفاز البلوز بنتيجة 3-2.
ارسنال

رسميا.. نجم أرسنال يغيب عن نهائي الدوري الأوروبي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي رسميا، استبعاد النجم الأرميني هنريك مخيتاريان، من قائمة الجانرز لمواجهة نظيره تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي، والمقرر إقامتها على ملعب باكو الأوليمبى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، وجاء سبب غياب اللاعب عن السفر مع بعثة آرسنال لمواجهة تشلسي في أذربيجان لأسباب أمنية، وسيحصل كل لاعب من المدفعجية على نصف مليون جنيه إسترليني في حال التتويج باللقب القاري الأول لأرسنال منذ عام 1994، وحينها توج المدفعجية بلقب كأس الكؤوس الأوروبية.
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