حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

أبل تنتهك خصوصية مستخدمي تطبيق iTunes

اشتكى تطبيق iTunes، شركة أبل الأمريكية، لانتهاك خصوصية مستخدميها وتسريب بيانات العملاء، بما في ذلك سجل شراء الموسيقى والمعلومات الشخصية وأسماء الأغاني وعناوينها
تحرير:مي فؤاد ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
أبل
أبل
iTunes هو تطبيق مجاني من شركة أبل، يتيح تنظيم وتشغيل الموسيقى الرقمية والفيديو عبر أجهزة الكمبيوتر، ويشتمل على متجر إلكتروني وإمكانية مزامنة الملفات مع ثلاثة أجهزة من شركة أبل، وهي "آي بود، آي فون، آي باد". تبيع أبل من خلال المتجر الإلكتروني الموسيقى والأفلام والبودكاست، وتطبيقات نظام تشغيل آي فون، وتوجد أيضا بعض المواد المجانية. في مفاجأة غير متوقعة لمحبي أيفون، رفعت iTunes دعوى قضائية تدّعى أن أبل ترسل بيانات المستخدم الشخصية إلى طرف ثالث لزيادة إيراداتها.
تزعم الدعوى أن أبل تبيع أو تستأجر أو تكشف عن أسماء وعناوين وأنواع الموسيقى والأغانى المشتراة عبر تطبيق iTunes Store على أجهزة آيفون دون موافقة أو إشعار من التطبيق نفسه، كما اتهمت iTunes، أبل بانتهاك خصوصية عملائها. وتزعم الدعوى، التي تم رفعها هذا الشهر في محكمة أمريكية، أن مقر الشركة الجديد العملاق
اقرأ المزيد
تقنية-لفبركة-الفيديوهات

احذر.. تقنية جديدة تصنع فيديو مفبركا من صورة واحدة

في الوقت الذي تحاول فيه التكنولوجيا مساعدتنا في جعل حياتنا أكثر رفاهية، قام الباحثون بالكشف عن وسيلة جديدة لها قدرة على فبركة فيديو لأي شخص بمجرد امتلاك صورة وحيدة له، وذلك من خلال نظام الذكاء الاصطناعي، هل جلست التكنولوجيا على عرش جديد يهدد حياة الناس وتركت وظيفتها الأساسية المتمثلة في اختراع سبل تريح الجميع من عناء الحياة؟ فمن المحتمل أن تثير هذه التقنية القلق في الفترة التي تسبق انتخابات الولايات المتحدة لعام 2020، فمن المتوقع صنع فيديوهات مفبركة للمرشحين.
هواوى (3)

هل مازلت تفكر في شراء هاتف هواوي بعد الآن؟

أصبحت مجموعة الهواتف الذكية من هواوي، خيارًا متزايد الشعبية لعشاق التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، باستثناء الولايات المتحدة، في الواقع، باعت الشركة عددا هائلا من الهواتف الذكية أكثر من أي شركة أخرى غير سامسونج. ليأتي خبر حظر جوجل لجميع خدماتها عن هواوي، بمثابة صدمة للملايين من محبي هواتف هواوي، جاء ذلك المنع نتيجة لأمر تنفيذي يحظر على الشركات الأمريكية تقديم الخدمات إلى الشركة المصنعة الصينية، كما هو الحال مع هواتف سامسونج، تعمل أجهزة هواوي على نظام تشغيل أندرويد من جوجل.
Huawei

بكاميرا Pop-Up.. هواوي تطرح Y9 Prime 2019 في مصر

أطلقت هواوي مصر هاتف Y9 Prime 2019 الذي يعد نقلة في عالم الهواتف المتوسطة حيث يأتي بشاشة عرض كاملة وكاميرا Pop-Up، وقال "كيث لي" – نائب رئيس هواوي مصر، " نحن في هواوي نقدم التطور والابتكار، ولم تعد تكتفي فئة المستخدمين الشباب بهاتف ذكي متوسط الإمكانيات، بل أخذت هذه الفئة تتطلع لمزيد من الإمكانيات والمزايا المبتكرة في هواتفهم، لذا نقدم هاتف هواوي Y9 Prime 2019 للسوق المصرية، الذي يمثل فئة جديدة من نوعها في سوق الهواتف الذكية، حيث إنه يقارب فئة الهواتف الرائدة في الإمكانيات والمزايا، بل إنه يحتوي على مزايا لم تكن موجودة في الهواتف المتطورة".
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org