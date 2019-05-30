أبل تنتهك خصوصية مستخدمي تطبيق iTunes

اشتكى تطبيق iTunes، شركة أبل الأمريكية، لانتهاك خصوصية مستخدميها وتسريب بيانات العملاء، بما في ذلك سجل شراء الموسيقى والمعلومات الشخصية وأسماء الأغاني وعناوينها

تحرير:مي فؤاد ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

أبل

iTunes هو تطبيق مجاني من شركة أبل، يتيح تنظيم وتشغيل الموسيقى الرقمية والفيديو عبر أجهزة الكمبيوتر، ويشتمل على متجر إلكتروني وإمكانية مزامنة الملفات مع ثلاثة أجهزة من شركة أبل، وهي "آي بود، آي فون، آي باد". تبيع أبل من خلال المتجر الإلكتروني الموسيقى والأفلام والبودكاست، وتطبيقات نظام تشغيل آي فون، وتوجد أيضا بعض المواد المجانية. في مفاجأة غير متوقعة لمحبي أيفون، رفعت iTunes دعوى قضائية تدّعى أن أبل ترسل بيانات المستخدم الشخصية إلى طرف ثالث لزيادة إيراداتها.

تزعم الدعوى أن أبل تبيع أو تستأجر أو تكشف عن أسماء وعناوين وأنواع الموسيقى والأغانى المشتراة عبر تطبيق iTunes Store على أجهزة آيفون دون موافقة أو إشعار من التطبيق نفسه، كما اتهمت iTunes، أبل بانتهاك خصوصية عملائها. وتزعم الدعوى، التي تم رفعها هذا الشهر في محكمة أمريكية، أن مقر الشركة الجديد العملاق