بعد مواجهة الحرس.. إجازة مفتوحة للاعبي بيراميدز

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز عن حصول لاعبيه على راحة سلبية وإجازة مفتوحة، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام نظيره حرس الحدود، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، وقال بيراميدز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قررت إدارة الكرة بالنادي برئاسة حسام البدري، منح لاعبي فريقنا إجازة مفتوحة عقب مواجهة حرس الحدود التي تقام مساء الخميس على استاد جهاز الرياضة العسكري في ختام مباريات الفريق بالدوري».

وتابع بيراميدز في منشور آخر: «تستمر الإجازة حتى يوم 25 يونيو المقبل، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته لبدء نشاط الموسم الجديد، الذي يستهله بالمشاركة في النسخة الجديدة من كأس الكونفيدرالية الإفريقية مطلع أغسطس المقبل». بيراميدز يحتل وصافة ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، من 33 مباراة خاضها