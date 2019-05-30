رياضة

بعد مواجهة الحرس.. إجازة مفتوحة للاعبي بيراميدز

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص
بيراميدز
بيراميدز
أعلن نادي بيراميدز عن حصول لاعبيه على راحة سلبية وإجازة مفتوحة، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام نظيره حرس الحدود، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، وقال بيراميدز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قررت إدارة الكرة بالنادي برئاسة حسام البدري، منح لاعبي فريقنا إجازة مفتوحة عقب مواجهة حرس الحدود التي تقام مساء الخميس على استاد جهاز الرياضة العسكري في ختام مباريات الفريق بالدوري».
وتابع بيراميدز في منشور آخر: «تستمر الإجازة حتى يوم 25 يونيو المقبل، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته لبدء نشاط الموسم الجديد، الذي يستهله بالمشاركة في النسخة الجديدة من كأس الكونفيدرالية الإفريقية مطلع أغسطس المقبل». بيراميدز يحتل وصافة ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، من 33 مباراة خاضها
اقرأ المزيد
الزمالك-والانتاج-الحربى

أزمة في استقدام طاقم تحكيم مواجهة الزمالك والإنتاج

شهدت الساعات الماضية أزمة في استقدام طاقم تحكيم يوناني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وقال مصدر في لجنة الحكام باتحاد الكرة، إن هناك أزمة في تذاكر الطيران ستمنع استقدام الحكام اليونانيين، موضحًا: «دائمًا نضع في حساباتنا الحصول على موافقة أكثر من اتحاد لإرسال حكام أجانب، تحسبًا لحدوث مثل هذه الأزمات».
سباليتى

رسميا.. إنتر ميلان يقيل لوتشيانو سباليتي

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي رحيل مديره الفني لوتشيانو سباليتي، وقاد المدرب الإيطالي صاحب الـ60 عامًا، إنتر ميلان لتحقيق المركز الرابع في الدوري الإيطالي -الكالتشيو- هذا الموسم، برصيد 69 نقطة، خلف الثلاثي يوفنتوس ونابولي وأتلانتا، على الترتيب، ليضمن المشاركة في دوري الأبطال في الموسم الجديد، وذكر النيراتزوري في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "يؤكد إنتر ميلان أن لوتشيانو سباليتي لم يعد مدربا للفريق الأول، ونشكر سباليتي على عمله وما حققناه معًا، ونتمنى له التوفيق".
ديفيد لويز

ديفيد لويز: ساري رائع وهو المدرب الأنسب لتشيلسي

أشاد البرازيلي ديفيد لويز مدافع تشيلسي، بمدربه ماوريسيو ساري، عقب التتويج بلقب الدوري الأوروبي، وقال لويز، خلال تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "كانت لدينا فترات من الصعود والهبوط، لكننا تحسنّا كثيرا وتعلمنا الكثير خلال الموسم، وأنهيناه بشكل جيد وتوجنا بالكأس، إنه اللقب الأوروبي الثالث لي مع تشيلسي. إنهم يؤمنون بي، وساري رجل ومدرب رائع ويستحق هذا النجاح، ولقد كان ساري المدير الفني المناسب لهذا النادي، ولا أعرف عن التكهنات، لكن حاليا هو الوقت المناسب للحديث عن التتويج باللقب".
اقرأ المزيد من الأخبار
حرس-الحدود (2)

الحكام تختار أمين عمر لإدارة لقاء الحرس ضد بيراميدز

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، قيادة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، أمام نظيره بيراميدز، المقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، إلى الحكم الدولي أمين عمر، بعدما تخلف نادي بيراميدز عن إرسال المستحقات الخاصة باستقدام حكام أجانب، وتعادل حرس الحدود مع وادي دجلة بهدف لكل فريق في الجولة الماضية، بينما فاز بيراميدز على النجوم بهدفين دون رد في إطار نفس الجولة.
تدريبات-حرس-الحدود

الحرس في مهمة البحث عن البقاء بالدوري ضد بيراميدز

يستضيف استاد جهاز الرياضة العسكري، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، أمام نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، وتعادل حرس الحدود مع وادي دجلة بهدف لكل فريق في الجولة الماضية، بينما فاز بيراميدز على النجوم بهدفين دون رد في إطار نفس الجولة، وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة إسناد مباراة اليوم إلى طاقم تحكيم مصري، بعدما تخلف نادي بيراميدز عن إرسال المستحقات الخاصة باستقدام حكام أجانب.
تركي-آل-الشيخ

تركي آل الشيخ يقرر إجراء ثورة تغيير في بيراميدز

قرر تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، إجراء تغييرات شاملة في الموسم الجديد، على كل المستويات بعد تبخر آماله في التتويج ببطولة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، قبل الفوز الذي حققه الأهلي على حساب إنبي بنتيجة 2-0، إذ رفع نادي القرن رصيده إلى 73 نقطة من 31 مباراة خاضها الفريق الأحمر، بينما يملك بيراميدز 66 نقطة من 32 مباراة، ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 66 نقطة من 29 مباراة، ويتبقى لبيراميدز مواجهة ضد النجوم، ثم لقاء آخر ضد حرس الحدود، وسيكون أقصى رصيد يصل إليه بيراميدز هو 72 نقطة، وهو ما يؤكد ضياع فرصة التتويج باللقب رسميا.
تركي آل شيخ

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة عن صفقات بيراميدز

تحذير شديد اللهجة وجهه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، إلى منافسي الأخير في الدوري المصري الممتاز، وعلى رأسهم القطبين الأهلي والزمالك، في الموسم المقبل من البطولة. وقدم فريق بيراميدز مستوى مبهر في موسمه الأول بالدوري المصري، بفضل الصفقات الكبرى التي عقدها في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ثم انتقالات يناير، ويحتل حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة خلف النادي الأهلي، بفارق نقطتين فقط، حيث جمع 65 نقطة من 31 مباراة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org