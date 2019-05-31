لو قررت تبطل تدخين.. 7 نصائح هتساعدك

أول خطوة في مرحلة العلاج أن تتفهم إنك المسئول عن نفسك، ودون إرادتك وتحديد هدفك لن تصل إلى شيء، لذا أول ما تفعله يجب أن تحدد تاريخ التوقف عن التدخين
مع اقتراب اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، يوجد كثير من الطرق التي تساعدك على التخلص من هذه النباتات الضارة من حياتك، على سبيل المثال التوقف عن شراء السجائر وشرب كثير من المياه لتساعدك على الترطيب بشكل فعال، إضافة إلى ممارسة التمرينات الرياضية أو اليوجا، ويمكنك أيضًا الامتناع عن تناول المشروبات الغنية بكميات كبيرة من الكافيين مثل القهوة والشاي، فالسجائر لها أيضًا أعراض انسحاب سيئة عليك التعامل معها بذكاء، وضع في اعتبارك أن الأمر يحتاج بعض الوقت للتخلص من تلك العادة السيئة، حتى لا تعود مرة أخرى.
كيف يمكن التخلص من إدمان التبغ؟
قد يرى الكثير أن التخلص من هذه العادة ليس أمرًا سهلا على الإطلاق، فتتزايد بداخلك الرغبة الشديدة في النيكوتين عند البدء في مقاومة نفسك، وقد تسبب لك بعض التقلبات المزاجية نتيجة لزيادة الصراع داخلك بين الامتناع والتناول، إضافة إلى تقلب الشهية والغضب وزيادة الوزن والغضب،
كيف يمكن التخلص من إدمان التبغ؟
قد يرى الكثير أن التخلص من هذه العادة ليس أمرًا سهلا على الإطلاق، فتتزايد بداخلك الرغبة الشديدة في النيكوتين عند البدء في مقاومة نفسك، وقد تسبب لك بعض التقلبات المزاجية نتيجة لزيادة الصراع داخلك بين الامتناع والتناول، إضافة إلى تقلب الشهية والغضب وزيادة الوزن والغضب، وكثير من العقبات الأخرى التي ستقف حاجزا بين قدرتك على المقاومة والاستسلام، وما يلي بعض من الطرق التي تساعدك على تخطي هذه العقبات نقلا عن "organicfacts":
1- تحديد تاريخ للتوقف
أول خطوة في مرحلة العلاج أن تتفهم أنك المسئول عن نفسك، ودون إرادتك وتحديد هدفك لن تصل إلى شيء، لذا أول ما تفعله يجب أن تحدد تاريخ التوقف عن التدخين فهو بمثابة تاريخ نهائي للتخلص من هذه العادة السيئة، فعندما تردد "سأتوقف عن التدخين قريبًا" دون تحديد موعد ستؤجل كل يوم قرارك، ولن تستطيع البدء في هذه الخطوة في نهاية الأمر، ومن المحتمل أن تصل إلى معدلات عالية من الإدمان.
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2- تجنب المحفزات
توجد كثير من المحفزات التي تجعلك تفرط في شرب السجائر على سبيل المثال التنزه مع الأصدقاء في أماكن محددة، إضافة إلى بعض الأنشطة مثل قيادة السيارة والنوافذ مفتوحة، كل هذه الأشياء تصنع لك مناخًا يزيد من رغبتك في شرب السجائر أي تجعلك في حالة استعداد نفسي، إذ في الشهر الأول والثاني في رحلة التوقف عن السجائر فعل ما في وسعك من أجل تجنب مثل هذه المحفزات، حتى لا تسهل عليك العودة لهذه العادات السيئة.
3- الاسترخاء والتأمل
كثير من الأشخاص حققوا نجاحا كبيرا في التوقف عن إدمان التبغ من خلال التأمل واليوجا، والأساليب الأخرى للتأمل؛ لأنه يساعد بشكل كبير في تقليل أعراض الانسحاب، ويشغل وقتك وعقلك ولا يتركك للعودة لمرة أخرى.
4- مضغ اللبان
إدمان التبغ يترك في فمك رائحة ثابتة للسجائر، تجعلك دائمًا ترغب في المزيد، لذا عليك بتناول اللبان باستمرار، فكونك اعتدت على وضع شيء في فمك سيكون من الصعب التخلص من هذه العادة سريعًا، لذا عليك بوضع اللبان في "جيبك" دائمًا لتساعد نفسك على المقاومة.
5- التمرينات الرياضية
تعتبر الرياضة من الأنشطة الصعبة بالنسبة للمدخنين بشراهة، لذا بعد مرحلة التوقف ومضغ اللبان عليك بوضع روتين يومي من التمرينات الرياضية وذلك سيكون مفيدا بشكل كبير لك، ستجد بعضا من المعاناة في بداية الأمر، وذلك نتيجة لتحطيم جهازك التنفسي بعد سنوات من التدخين، ومع ذلك عندما تجد قدرتك وقوتك تزداد يومًا بعد يوم، ستلاحظ أن فكرة التدخين لم تعد جذابة لك.
6- توفير الأموال
بعد زيادة الأسعار بشكل كبير أصحبت السجائر باهظة الثمن في كثير من الدول وخاصة الدول العربية، لذا عليك بتوفير الأموال التي كنت تنفقها في شراء هذا المنتج المدمر، فتوفير الأموال سيكون بمثابة حافز جيد لك، ويضمن لك عدم العودة مرة أخرى.
7- الترطيب
من المهم أن تتناول كميات كبيرة من المياه قدر الإمكان حتى تحافظ على معدلات الطاقة في حالتها الطبيعية، فسيمر جسمك ببعض التغييرات الفسيولوجية في الشهور الأولى بعد التوقف، لذا عليك بتناول المياه بشكل كافٍ حتى تعزز من عملية الشفاء سريعًا.
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