لو قررت تبطل تدخين.. 7 نصائح هتساعدك

أول خطوة في مرحلة العلاج أن تتفهم إنك المسئول عن نفسك، ودون إرادتك وتحديد هدفك لن تصل إلى شيء، لذا أول ما تفعله يجب أن تحدد تاريخ التوقف عن التدخين

تحرير:إسراء سليمان ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

إدمان التبغ

مع اقتراب اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، يوجد كثير من الطرق التي تساعدك على التخلص من هذه النباتات الضارة من حياتك، على سبيل المثال التوقف عن شراء السجائر وشرب كثير من المياه لتساعدك على الترطيب بشكل فعال، إضافة إلى ممارسة التمرينات الرياضية أو اليوجا، ويمكنك أيضًا الامتناع عن تناول المشروبات الغنية بكميات كبيرة من الكافيين مثل القهوة والشاي، فالسجائر لها أيضًا أعراض انسحاب سيئة عليك التعامل معها بذكاء، وضع في اعتبارك أن الأمر يحتاج بعض الوقت للتخلص من تلك العادة السيئة، حتى لا تعود مرة أخرى.

كيف يمكن التخلص من إدمان التبغ؟ قد يرى الكثير أن التخلص من هذه العادة ليس أمرًا سهلا على الإطلاق، فتتزايد بداخلك الرغبة الشديدة في النيكوتين عند البدء في مقاومة نفسك، وقد تسبب لك بعض التقلبات المزاجية نتيجة لزيادة الصراع داخلك بين الامتناع والتناول، إضافة إلى تقلب الشهية والغضب وزيادة الوزن والغضب،