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لو قررت تبطل تدخين.. 7 نصائح هتساعدك

أول خطوة في مرحلة العلاج أن تتفهم إنك المسئول عن نفسك، ودون إرادتك وتحديد هدفك لن تصل إلى شيء، لذا أول ما تفعله يجب أن تحدد تاريخ التوقف عن التدخين
تحرير:إسراء سليمان ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
إدمان التبغ
إدمان التبغ
مع اقتراب اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، يوجد كثير من الطرق التي تساعدك على التخلص من هذه النباتات الضارة من حياتك، على سبيل المثال التوقف عن شراء السجائر وشرب كثير من المياه لتساعدك على الترطيب بشكل فعال، إضافة إلى ممارسة التمرينات الرياضية أو اليوجا، ويمكنك أيضًا الامتناع عن تناول المشروبات الغنية بكميات كبيرة من الكافيين مثل القهوة والشاي، فالسجائر لها أيضًا أعراض انسحاب سيئة عليك التعامل معها بذكاء، وضع في اعتبارك أن الأمر يحتاج بعض الوقت للتخلص من تلك العادة السيئة، حتى لا تعود مرة أخرى.
كيف يمكن التخلص من إدمان التبغ؟ قد يرى الكثير أن التخلص من هذه العادة ليس أمرًا سهلا على الإطلاق، فتتزايد بداخلك الرغبة الشديدة في النيكوتين عند البدء في مقاومة نفسك، وقد تسبب لك بعض التقلبات المزاجية نتيجة لزيادة الصراع داخلك بين الامتناع والتناول، إضافة إلى تقلب الشهية والغضب وزيادة الوزن والغضب،
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الأمراض-التي-يؤثر-عليها-التدخين

في يوم التبغ العالمي| سرطان الرئة يهدد حياة المدخنين

مثلما يوجد الكثير من العادات الصحية التي تتوارثها الأجيال، هناك أيضًا بعض الأشياء التي ما زال الكثيرون غير قادرين على التخلص منها، على الرغم من نتائجها السلبية فى صحة الفرد. على سبيل المثال؛ التدخين، فهو يعد من أسوأ ما يمارَس حتى يومنا الحالي، وفي هذه الحالة لا يؤذي المدخن نفسه فقط، بل يؤذي من حوله أيضًا. وفي اليوم العالمي للتبغ، عليك أن تتفهم الآثار المدمرة للسجائر فى صحتك، وتصل إلى مشكلات صحية معقدة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات بشكل مرعب من عام لآخر.
السهر-والنوم-متأخر (2)

دراسة: النوم 9 ساعات يوميا يسبب مشكلات في الذاكرة

قد تواجه بعض المشكلات والضغوطات فتهرب منها بالنوم، كما أن الكثير من الأبحاث تكشف عن أن قلة النوم لها العديد من المخاطر الصحية، حيث تؤثر على الدماغ والتركيز والصحة العامة، ولكن أثبتت دراسة جديدة أنه قد يكون النوم لمدة 9 ساعات في الليلة أمرًا سيئًا للذاكرة مثل الحصول على 5 ساعات فقط. من المعروف أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 5 ساعات في الليلة يمكنهم توقع مشاكل في الذاكرة، ولكن وجدت دراسة نفس التأثيرات على أولئك الذين ينامون حوالي 9 ساعات في الليلة الواحدة، حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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اتباع نظام غذائي نباتي في رمضان يقلل من أمراض القلب

يعد الصيام طريقة مثالية لحل عدة مشاكل صحية، خاصة إذا تم بقواعد صحيحة، فبعد صيام ساعات طويلة نهارًا وفي حال تبعها إسراف في الأكل أو تناول دسم، قد يؤدي ذلك لعسر الهضم والإرهاق والتخمة. يحتاج الصائم إلى نظام غذائي صحي متوازن ومتكامل، فالغذاء الصحي المتوازن يحسن صحة الصائم ويمكنه من أداء فروضه وواجباته الدينية والدنيوية دون مشاكل أو متاعب صحية. لذلك، يجب أن يهتم الصائم بما يتناوله خلال هذا الشهر ويحرص على اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على جميع المركبات الغذائية.
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