مسلسل «زلزال» الحلقة 24.. محمد رمضان يرث 60 ألف جنيه

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص

محمد رمضان - مسلسل زلزال

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «زلزال» قيام «قاسم بيه» يجسده محمد سليمان، بالزواج من ابنة أحد خادميه، لكى ينجب بعد أن فقد الأمل فى زوجته ابنة «خليل السواح» يجسده ماجد المصري، وجاء «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، بالفطار لـ«المعلم منصور» يجسده محمود جمعة، بدلا من «صافية» تجسدها حلا شيحة، وأخبره بأنه سيتزوج منها، وحصل بينهما مواجهة نارية، وقرر المعلم أن يقطع عيشه من السوق، بعد أن رفض تركها له، وأخذت «صافية» تتحدث مع «محمد حربي» عن تركه الشغل مع المعلم، وأنها قادرة على صده، ولكنه رفض وقرر أن يعمل مع شخص آخر غيره.

وذهب «كراوية» المحامي الذى نصب على «محمد حربي» إلى «الأستاذ زهدي» يجسده أحمد صيام، وأخبره بأنه لا يستطيع أن ينظر فى وجه «حربي» مرة أخرى، بعد أن ضيع حقه فى ورث «عم جبريال»، وفى الوقت نفسه جاء شخص يدعى «توفيق» إلى «محمد حربي»