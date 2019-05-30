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مسلسل «زلزال» الحلقة 24.. محمد رمضان يرث 60 ألف جنيه

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٢ ص
محمد رمضان - مسلسل زلزال
محمد رمضان - مسلسل زلزال
شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «زلزال» قيام «قاسم بيه» يجسده محمد سليمان، بالزواج من ابنة أحد خادميه، لكى ينجب بعد أن فقد الأمل فى زوجته ابنة «خليل السواح» يجسده ماجد المصري، وجاء «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، بالفطار لـ«المعلم منصور» يجسده محمود جمعة، بدلا من «صافية» تجسدها حلا شيحة، وأخبره بأنه سيتزوج منها، وحصل بينهما مواجهة نارية، وقرر المعلم أن يقطع عيشه من السوق، بعد أن رفض تركها له، وأخذت «صافية» تتحدث مع «محمد حربي» عن تركه الشغل مع المعلم، وأنها قادرة على صده، ولكنه رفض وقرر أن يعمل مع شخص آخر غيره.
وذهب «كراوية» المحامي الذى نصب على «محمد حربي» إلى «الأستاذ زهدي» يجسده أحمد صيام، وأخبره بأنه لا يستطيع أن ينظر فى وجه «حربي» مرة أخرى، بعد أن ضيع حقه فى ورث «عم جبريال»، وفى الوقت نفسه جاء شخص يدعى «توفيق» إلى «محمد حربي»
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مسلسل-محمد-رجب (6)

علامة استفهام 24.. مؤامرة نسائية على نوح

زادت جرعة الغموض في مسلسل "علامة استفهام" للسيناريست إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش، بعدما كشفا في نهاية الحلقة 24 عن اجتماع ريم (سلمى حسن) خطيبة سامح، ورحاب (مريهان حسين) حبيبة نوح، والدكتورة همت (نورهان) زوجة طارق علواني، والدكتورة إيمان (إيمان أيوب) وزوجة صابر (ندى بهجت) في فيلا جيهان (هبة الأباصيري) صديقة نوح، وقبله لقاء الدكتورة همت مع هيثم (عمرو رجب) الذي طعنته ريم قبل حلقتين واعتقد أنه مات وكان يبحث عن ريم، ما يفتح الباب للتكهنات حول تجمعهن ضد نوح (محمد رجب) وما ستسفر عنه الحلقات المقبلة، خاصة بعدما وقفت الأحداث عند وصول نوح لفيلا جيهان.
مسلسل-هوجان

«هوجان» 24.. القبض على محمد إمام بسبب جريمة قتل

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «هوجان»، وصول «هوجان» يجسده محمد إمام إلى بيروت لكي يبيع الآثار التي استخرجها إلى رجل الأعمال الذى كان يتعاون معه «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وأحضرت «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، الطعام لشقيقها «كرم» يجسده أحمد حسام، وحاولت أن تستدرجه فى الكلام لتعلم ماذا سمع، ونسيت الباب مفتوحا وهرب «كرم» من الفيلا، ونزل «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، يبحث عنه، فيما سألت «نور» تجسدها هاجر أحمد، «حورس» يجسده أوس أوس، عن مكان «هوجان» ولكنه تهرب منها ورفض أن يقول لها شيئا.
لمس-اكتاف

لمس أكتاف 24.. حمزة يوافق على زواج أدهم وغادة

وافق حمزة الذي يجسده الفنان فتحي عبد الوهاب، على زواج أدهم الذي يجسده الفنان ياسر جلال، بشقيقته غادة التى تجسدها الفنانة إيمان العاصي، وذلك فى أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل «لمس أكتاف» المذاع عبر فضائية CBC، وطلب حمزة من أدهم أن يقف فى ظهره ويسانده فى عمله؛ لأنه يشعر بالخطر، وعلى الجانب الآخر ذهب أدهم ليخلص شقيقته من بطش طليقها الذي يعتدي عليها بالضرب، وجعله يمضي على إيصالات أمانة ليتأكد أنه لن يفعل فى شقيقته أى شيء، وإذا فكر فى إيذائها سيقوم بحبسه.
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محمد-رمضان-مع-حلا-شيحة-فى-مسلسل-زلزال

«زلزال» 23.. محمد رمضان يصارح حلا شيحة بحبه لها

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل «زلزال»، اعتراف «محمد حربي» يجسده محمد رمضان بحبه لـ«صافية» تجسدها حلا شيحة، ويطلب منها أن يكتفيا بـ"خطوبة" فقط الآن، ويتم تأجيل الزواج حتى يتخرج في الجامعة ويحصل على شهادته ويقف على قدميه، وفى الوقت نفسه ذهب «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، إلى بيت «الأستاذ زهدي» يجسده أحمد صيام، وأجبره على بيع نصيبه فى القهوة مقابل مبلغ 50 ألف جنيه، بينما أخبر «ربيع» يجسده حسام داغر، بأن البلد كله يتحدث عن وجود علاقة بين «محمد حربي» و«أمل» تجسدها هنادي مهنا، وأنها ستطلق من زوجها وتتزوجه.
مسلسل- زلزال (5)

«زلزال» الحلقة22.. محمد رمضان يرفض حب حلا شيحة

تصدر تريند موقع «يوتيوب»، مشهد بالحلقة الـ 22 من مسلسل زلزال، والذى ذهب فيه «عبد الحليم» يجسده محمود حجازي إلى بيت «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، لكي يأخذ زوجته «أمل» تجسدها هنادي مهنا، بعد أن علم أنها ذهبت لتقابله وتعزى فى موت «جبريال» يجسده سامى عبدالحليم. وخلال هذا المشهد، ألمح «محمد حربي» لـ«عبد الحليم» بأن زوجته جاءت دون علمه، وحاول أن يأخذها ويعود بها إلى بيته، ولكن جاء والدها «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، فى الوقت المناسب وأخذ ابنته وعاد بها إلى فلته، ورفض أن تذهب مع زوجها، الذي صفعها على وجهها من قبل.
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«زلزال».. سر ذهاب هنادي مهنا إلى محمد رمضان (فيديو)

تصدر المشهد الذي جمع بين الفنان محمد رمضان وهنادي مهنا، بالحلقة الـ21 من مسلسل «زلزال»، تريند موقع «يوتيوب»، كونه يعد اللقاء الاول بينهما بعد زوجها من محمود حجازي، حيث ذهبت «أمل» تجسدها هنادي مهنا إلى بيت «الأستاذ زهدي» يجسده الفنان أحمد صيام، لتقدم واجب العزاء لـ«محمد حربي» يجسده محمد رمضان، فى «جبريال» يجسده سامى عبد الحليم، والذي كان بمثابة صدمة له، ولم تنته المفاجأة عند هذا الحد، بل وقع شجار بينها وبين «صافية» التى تجسدها حلا شيحة، بسبب غيرة الثانية على «محمد»، والتي اتهمتها بأنها ووالدها «خليل» يجسده ماجد المصرى، سبب فى كل ما يحدث.
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على طريقة الأسطورة.. محمد رمضان يضرب «وردة» بالشيشة

منذ أن عرضت الحلقة السابعة عشر من مسلسل «زلزال»، ولا أحد يتحدث سوى عن المشهد الذى ضرب فيه الفنان محمد رمضان، «المعلم وردة» ورجاله وسط الموقف، بعد أن تعدى على «صافية» تجسدها الفنانة حلا شيحة، وأساء إلى سمعتها أمام الجميع فى الموقف، ما أغضب رمضان - محمد حربي -، وحول الموقف إلى معركة، وأخذ يلقن البلطجية درسًا قاسيًا، ثم طارد «وردة» الذى حاول الهرب منه، ليصل إليه ويحطم الشيشة على رأسه ومن ثم يسحله أمام الجميع، ويقول له فى نهاية المشهد: «أنا زلزال كابوس الأندال»، ثم دعا الجميع ألا يخشوا «وردة» بعد اليوم.
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