«جبروت أسماء».. قتلت زوجها بعد 60 يوما من الزفاف
تخلصت الزوجة من عريسها بعد شهرين على الزفاف.. سددت له طعنات قاتلة بواسطة سكين المطبخ.. حملت جثته بمعاونة ابنة خالتها وألقت بها في الرشاح لتضليل رجال المباحث
تحرير:تهامى البندارى
٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص
قتل- صورة تعبيرية
30 يوما فقط مرت على زواج "أسماء" من "محمد" الذي يكبرها بـ13 عاما، عاشت حياة لم تلق قبولا لديها، لم تنعم بحياة كأى زوجين في بداية حياتهما، لم يعرف النوم مكانا لعينيها، حتى كلت وملت ونسيت طعم الراحة، ظلت تفكر أسماء في طريقة للخلاص من الزوج الذي أرغمت على الارتباط به، إرضاء لأسرتها التي طلبت منها إتمام الزيجة بأى وسيلة، والمبرر الوحيد لديهم «محمد ده راجل كويس هيحافظ عليكى ويصونك مش زى شباب اليومين دول»، لم تجد أسماء مفرا من إنهاء حياة العريس، غافلته بسكين وتخلصت من كابوس ظل يطاردها.
أسماء، فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، نشأت في مدينة شبين القناطر، حلمت كغيرها من الفتيات اللاتي في مثل سنها بأن يرزقها الله زوجاً مناسبا تقضي معه باقي رحلة عمرها، لم تقتنع أسماء يوما بفكرة زواج الصالونات، وتمنت لو عاشت قصة حب تربطها بشاب «ابن حلال»، على أمل أن يكملا قصة الحب بزفاف في القريب
أسماء، فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، نشأت في مدينة شبين القناطر، حلمت كغيرها من الفتيات اللاتي في مثل سنها بأن يرزقها الله زوجاً مناسبا تقضي معه باقي رحلة عمرها، لم تقتنع أسماء يوما بفكرة زواج الصالونات، وتمنت لو عاشت قصة حب تربطها بشاب «ابن حلال»، على أمل أن يكملا قصة الحب بزفاف في القريب العاجل.
ونظرا لطبيعة القرى، فقد كانت أسماء مراقبة ومحاصرة من أسرتها المحافظة على التقاليد والعادات الريفية المتأصلة في القرى والنجوع، حتى أخبرتها أسرتهافي يوم ما، بأن شابا تقدم لخطبتها، فاستفسرت الفتاة عن عمره ومواصفاته، فجاءها الرد الصادم من أسرتها: «إنتي ماتسأليش إنتي تقولي حاضر وخلاص»، لم تلق إجابة الأسرة قبولا لدى الفتاة التي تمردت على الواقع، بحكم عمرها الصغير، خاصة بعدما علمت أنه يكبرها بـ13 سنة بالتمام والكمال، إذ إن عمر الشاب المتقدم لخطبتها يبلغ 36 عاما.
"مش هتجوزه"
«أنا مش هتجوزه لو آخر واحد في الدنيا، أنا عايزة عريس من سني، يفهمني ونقدر نعيش مع بعض حياتنا»، بهذه الكلمات ظنت الفتاة أنها ستتخلص بها من الزيجة، لتدخل بعدها في دوامة من الخلافات مع أسرتها، ذاقت خلالها مرار القهر، أرادت أسماء إيصال مفهوم المثل الشعبي المتعارف عليه «كله شيء بالخناق.. إلا الجواز بالاتفاق»، مثل لم تعه أسرة الفتاة التي رأت أنها تختار الأصلح.
تزوجها رغمًا عنها فقتلته بعد شهرين من الزفاف
بالإجبار والإكراه، أتمت أسرة أسماء زفاف ابنتها من محمد، وبين عشية وضحاها وجدت الفتاة نفسها في عش الزوجية، حاول محمد أن يخبر عروسه بأنه يعشقها ويتمنى لها السعادة، غير أن حديثه لم يلق ترحيبا من الفتاة صغيرة السن التي تطمح بأن يرزقها الله بـ«عريس من سنها».
أصبحا تحت سقف واحد، محمد يحاول بكل جهد ومشقة أن يثبت لزوجته أنه يعشقها، وهي بدورها كانت تسمع حديثه على مضض، غير أنها ظلت تفكر طويلا في طريقة للاستيقاظ من هذا الكابوس الذي ظل يطاردها كل صباح ومساء، خاصة مع اقتراب موعد قدوم زوجها من عمله.
نهاية موجعة
اختمرت في ذهن "أسماء" فكرة قتل محمد وإنهاء حياته بشكل سريع، يضمن لها أن تعيش وحيدة بعيدة عن هذا الزوج الذي يكبرها بثلاثة عشر عاما، واتفقت مع ابنة خالتها على مساعدتها في إتمام جريمتها، غير مبالية بمصيرها وباقي حياتها التي ستقضيها في «غياهب السجون»، عزمت الزوجة الشابة المتمردة على ارتكاب الجريمة، وقررت مغافلة زوجها بسكين المطبخ عقب عودته من عمله، وإلقاء الجثة في الرشاح، لكى تبعد عنها العيون والأنظار، على أن يظهر الأمر أنه حادث تغيب.
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سريعا، أقدمت أسماء على جريمتها وسددت لمحمد عدة طعنات قاتلة، لقى مصرعه في الحال، وانفجرت الدماء من صدر المجني عليه لتلوث أرجاء الشقة، وهنا جاء دور ابنة خالتها «ص.م»، صاحبة الـ16 سنة، التي ساعدتها في حمل الجثة وإلقائها في الرشاح، لتضليل رجال الأمن، غير أن مباحث شبين القناطر كشفت الجريمة، بعدما أكدت التحريات أن الزوجة وراء ارتكاب الجريمة، وذلك بعد مواجهتها واستجوابها أكثر من مرة، حيث انهارت واعترفت بالواقعة.