رياضة

رسميا.. إنتر ميلان يقيل لوتشيانو سباليتي

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص
لوتشيانو سباليتي
لوتشيانو سباليتي
أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي رحيل مديره الفني لوتشيانو سباليتي، وقاد المدرب الإيطالي صاحب الـ60 عامًا، إنتر ميلان لتحقيق المركز الرابع في الدوري الإيطالي -الكالتشيو- هذا الموسم، برصيد 69 نقطة، خلف الثلاثي يوفنتوس ونابولي وأتلانتا، على الترتيب، ليضمن المشاركة في دوري الأبطال في الموسم الجديد، وذكر النيراتزوري في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "يؤكد إنتر ميلان أن لوتشيانو سباليتي لم يعد مدربا للفريق الأول، ونشكر سباليتي على عمله وما حققناه معًا، ونتمنى له التوفيق".
واقترب إنتر ميلان من التعاقد مع أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لتشيلسي ويوفنتوس، ليقود الفريق بدايةً من الموسم المقبل، ووفقا لفابريزيو رومانو، صحفي شبكة سكاي سبورت الإيطالية، فإن كونتي سيوقع عقدا مع إنتر ميلان، كمدير فني للفريق، في الأسبوع المقبل. وأضاف أن كونتي سيوجد برفقة بيبي ماروتا المدير التنفيذي،
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الزمالك-والانتاج-الحربى

أزمة في استقدام طاقم تحكيم مواجهة الزمالك والإنتاج

شهدت الساعات الماضية أزمة في استقدام طاقم تحكيم يوناني لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وقال مصدر في لجنة الحكام باتحاد الكرة، إن هناك أزمة في تذاكر الطيران ستمنع استقدام الحكام اليونانيين، موضحًا: «دائمًا نضع في حساباتنا الحصول على موافقة أكثر من اتحاد لإرسال حكام أجانب، تحسبًا لحدوث مثل هذه الأزمات».
بيراميدز-والداخلية (4)

بعد مواجهة الحرس.. إجازة مفتوحة للاعبي بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز عن حصول لاعبيه على راحة سلبية وإجازة مفتوحة، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام نظيره حرس الحدود، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، وقال بيراميدز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قررت إدارة الكرة بالنادي برئاسة حسام البدري، منح لاعبي فريقنا إجازة مفتوحة عقب مواجهة حرس الحدود التي تقام مساء الخميس على استاد جهاز الرياضة العسكري في ختام مباريات الفريق بالدوري».
ديفيد لويز

ديفيد لويز: ساري رائع وهو المدرب الأنسب لتشيلسي

أشاد البرازيلي ديفيد لويز مدافع تشيلسي، بمدربه ماوريسيو ساري، عقب التتويج بلقب الدوري الأوروبي، وقال لويز، خلال تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "كانت لدينا فترات من الصعود والهبوط، لكننا تحسنّا كثيرا وتعلمنا الكثير خلال الموسم، وأنهيناه بشكل جيد وتوجنا بالكأس، إنه اللقب الأوروبي الثالث لي مع تشيلسي. إنهم يؤمنون بي، وساري رجل ومدرب رائع ويستحق هذا النجاح، ولقد كان ساري المدير الفني المناسب لهذا النادي، ولا أعرف عن التكهنات، لكن حاليا هو الوقت المناسب للحديث عن التتويج باللقب".
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ماوريسيو-ساري

ساري يكشف موقفه من الرحيل عن تشيلسي والذهاب ليوفنتوس

أهدى الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي، لقب الدوري الأوروبي لجماهير ناديه السابق نابولي، وطالبت جماهير نابولي مدربها السابق بعدم الانتقال إلى يوفنتوس، وفي هذا الصدد قال ساري في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "جماهير نابولي يعرفون الحب الذي أشعر به تجاههم، أكنّ لهم دائما احترامي، لكن الاحترافية يمكن أن تجعلك تأخذ طرقا أخرى، والعلاقة لن تتغير أبدًا، ومن الواضح أنه يجب عليك أن تقدم التفاني لمن تحبهم، هنا نحن نتحدث عن كرة القدم، وأنا أهدي هذا اللقب لجماهير نابولي، لم أتمكن من تحقيقه معهم وجَعلهم يشعرون بالرضا".
رونالدو

رونالدو يعاني من أسوأ سجل تهديفي في آخر 10 سنوات

أنهى النجم كريستيانو رونالدو موسمه الأول مع يوفنتوس بأقل حصيلة تهديفية له في آخر 10 سنوات، وسجل رونالدو 28 هدفًا في 43 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وهو رقم تهديفي سيكون مبهرا بالنسبة لأي لاعب آخر، ولكن ذلك الرقم ليس جيدًا على الإطلاق بالنسبة لما اعتاد عليه النجم البرتغالي منذ أن كان لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، ففي 9 سنوات قضاها في ريال مدريد، لم يسجل أقل من 33 هدفًا التي سجلها في موسمه الأول مع الريال موسم 2009- 2010، وسجل أكثر من 40 هدفًا في 6 مواسم مع الريال، بل سجل 60 هدفًا و61 هدفًا في موسمي 2011- 2012 و2014- 2015 على الترتيب.
جينارو جاتوزو (6)

جاتوزو يرحل عن ميلان بعد الغياب عن دوري الأبطال

يستعد الإيطالي جينارو جاتوزو للرحيل عن تدريب ميلان، وذلك بعد لقائه مع المدير التنفيذي للنادي إيفان جازيديز أمس الإثنين، وذلك حسب "سكاي" الإيطالية، وفشل ميلان في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وذلك للموسم السادس على التوالي، وذلك بعدما أنهى الموسم بفارق نقطة واحدة عن كل من إنتر وأتلانتا اللذين حجزا بطاقة التأهل إلى المسابقة الأوروبية الأعرق على صعيد القارة العجوز الموسم المقبل، وتولى جاتوزو تدريب ميلان في نوفمبر من عام 2017، وأنهى الموسم الماضي في المركز السادس وهذا الموسم في المركز الخامس.
يوفنتوس-وإنتر ميلان (4)

يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا في الدوري الإيطالي

تعادل فريق يوفنتوس الإيطالي مع ضيفه أتالانتا بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد على استاد يوفينتوس أرينا ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي، حيث تقدم الضيوف في الدقيقة 33 عن طريق جوسيب إيليشيش، بينما تعادل ماريو ماندزوكيتش للسيدة العجوز في الدقيقة 80، ليرتفع رصيد يوفينتوس إلى 90 نقطة ولا يؤثر هذا التعادل في موقفه بعد أن حسم اللقب لصالحه قبل جولتين من الآن، بينما ارتفع رصيد أتالانتا إلى 66 نقطة يقفز بها للمركز الثالث متفوقًا على إنتر ميلان بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.
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