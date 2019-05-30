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ابن أصول 24.. حمادة هلال يغني «بتحدى الظروف»

تحرير:التحرير ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
ابن أصول
ابن أصول
بدأت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «ابن أصول»، بطولة الفنان حمادة هلال، والذى يعرض عبر قناة «DMC» في الساعة الثامنة مساءً، بخروج «هشام» الفنان حمادة هلال من المستشفى بعدما دخل فى غيبوبة عقب علمه بقيام والده «تمام» الفنان أحمد حلاوة، و«سيف» الفنان محمد نجاتى، وأخيه الأصغر «جمال» الفنان حمزة العليمي، بالاستيلاء على جميع ممتلكاته، ويذهب هو ووالدته «صولا» الفنانة سوزان نجم الدين، إلى العيش في منزل زوجته «نعمة» الفنانة آيتن عامر، والذى كان قد اشتراه لها عندما تزوجها سرا.
كما شهدت أحداث الحلقة نشوب خلاف بين «تمام» و«سيف» و«جمال» بعد علمهم بدخول هشام المستشفى، حيث أكد تمام أنه ما كان يجب أن يحدث ما حدث، وأنه لن يشارك فى قتل ابنه بيديه، وأن الهدف مما حدث هو الحصول على الأموال فقط وليس الممتلكات، بينما يذهب «شامل» الفنان
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مسلسل-محمد-رجب (6)

علامة استفهام 24.. مؤامرة نسائية على نوح

زادت جرعة الغموض في مسلسل "علامة استفهام" للسيناريست إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش، بعدما كشفا في نهاية الحلقة 24 عن اجتماع ريم (سلمى حسن) خطيبة سامح، ورحاب (مريهان حسين) حبيبة نوح، والدكتورة همت (نورهان) زوجة طارق علواني، والدكتورة إيمان (إيمان أيوب) وزوجة صابر (ندى بهجت) في فيلا جيهان (هبة الأباصيري) صديقة نوح، وقبله لقاء الدكتورة همت مع هيثم (عمرو رجب) الذي طعنته ريم قبل حلقتين واعتقد أنه مات وكان يبحث عن ريم، ما يفتح الباب للتكهنات حول تجمعهن ضد نوح (محمد رجب) وما ستسفر عنه الحلقات المقبلة، خاصة بعدما وقفت الأحداث عند وصول نوح لفيلا جيهان.
مسلسل-هوجان

«هوجان» 24.. القبض على محمد إمام بسبب جريمة قتل

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «هوجان»، وصول «هوجان» يجسده محمد إمام إلى بيروت لكي يبيع الآثار التي استخرجها إلى رجل الأعمال الذى كان يتعاون معه «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وأحضرت «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، الطعام لشقيقها «كرم» يجسده أحمد حسام، وحاولت أن تستدرجه فى الكلام لتعلم ماذا سمع، ونسيت الباب مفتوحا وهرب «كرم» من الفيلا، ونزل «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، يبحث عنه، فيما سألت «نور» تجسدها هاجر أحمد، «حورس» يجسده أوس أوس، عن مكان «هوجان» ولكنه تهرب منها ورفض أن يقول لها شيئا.
لمس-اكتاف

لمس أكتاف 24.. حمزة يوافق على زواج أدهم وغادة

وافق حمزة الذي يجسده الفنان فتحي عبد الوهاب، على زواج أدهم الذي يجسده الفنان ياسر جلال، بشقيقته غادة التى تجسدها الفنانة إيمان العاصي، وذلك فى أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل «لمس أكتاف» المذاع عبر فضائية CBC، وطلب حمزة من أدهم أن يقف فى ظهره ويسانده فى عمله؛ لأنه يشعر بالخطر، وعلى الجانب الآخر ذهب أدهم ليخلص شقيقته من بطش طليقها الذي يعتدي عليها بالضرب، وجعله يمضي على إيصالات أمانة ليتأكد أنه لن يفعل فى شقيقته أى شيء، وإذا فكر فى إيذائها سيقوم بحبسه.
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بوستر-مسلسل-ابن اصول (2)

«ابن أصول» الحلقة 23: دخول حمادة هلال فى غيبوبة

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل «ابن أصول»، بطولة الفنان حمادة هلال والذى يعرض عبر قناة «DMC» في الساعة الثامنة مساءً، نشوب مشاجرة بين «هاشم» الفنان حمادة هلال و«خميس» الفنان أحمد كرارة، بعد أن طالبه الأخير بأن يقوم بتطليق «نعمة» الفنانة أيتن عامر، لزواج هشام للمرة الثالثة من «ناني» الفنانة إيناس كامل، وفى الوقت ذاته يطالب «أوسى» الأخ الأكبر لـ«رحمة» الفنانة رانيا منصور من هشام أن يطلقها هى الأخرى. كما شهدت الحلقة قيام «سيف» الفنان محمد نجاتى، باختراق الحسابات البنكية الخاصة بشقيقه «هشام».
بوستر-مسلسل-ابن اصول (2)

مليون جنيه لزواج «آيتن» بحمادة هلال في «ابن أصول»

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل «ابن أصول»، بطولة الفنان حمادة هلال، والذى يعرض عبر قناة «DMC» في الساعة الثامنة مساءً، محاولة «تمام» الفنان أحمد حلاوة، إقناع «زينب» ابنة أحد أصدقائه بالزواج به فى ظل فارق السن الكبير بينهما، على الرغم من أنها الفتاة التى كان يريد ابنه «جمال» الفنان حمزة العليمي، أن يتزوجها من قبل، وقام برفض الأمر بداعي أنها غير مناسبة له، لتقوم برفض الزواج به، ويكتشف جمال الأمر ويخبر جميع أفراد الأسرة، وينشأ خلاف بين جميع أطراف الأسرة اعتراضا على أفعال «تمام» التى لا تتناسب مع سنه.
بوستر-مسلسل-ابن اصول (2)

ابن أصول (12).. آيتن عامر تفقد جنينها بسبب أخيها

بدأت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل «ابن أصول»، بطولة الفنان حمادة هلال الذى يعرض عبر قناة «DMC » في الساعة الثامنة مساءً، باعتداء «خميس»، الفنان أحمد كرارة على شقيقته «نعمة» الفنانة آيتن عامر، بعدما رأته يسرق الذهب الخاص بها، مما تسبب فى دخولها إلى المستشفى بعد حدوث نزيف حاد لها وينصحها الطبيب المعالج لها بضرورة إجهاض الجنين حفاظًا على حياتها، فى الوقت الذى يتهمها زوجها «هشام» الفنان حمادة هلال بأنها هى التي تعمدت إجهاض الجنين، كي تقطع جميع الروابط بينهما، وهو ما أثار غضبها.
بوستر-مسلسل-ابن اصول (2)

«ابن أصول» الحلقة 10.. عودة حمادة هلال إلى آيتن عامر

بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل «ابن أصول»، بطولة الفنان حمادة هلال، والذى يعرض عبر قناة «DMC» في الساعة الثامنة مساءً، بإخبار «رحمة» الفنانة رانيا منصور، أسرتها بأن «صولا» الفنانة سوزان نجم، طلبت منها القيام بعملية إجهاض بعدما علمت أنها حامل من ابنها «هشام» -حمادة هلال-؛ ما أثار استياءهم، معللين رغبتها فى التخلص من الجنين بأنها لا تريد أن تصبح جدة. كما نشب خلاف بين «نانى» الفنانة إيناس كامل، و«صولا» لشرائها هدية باهظة الثمن لزوج ناني السابق، ما استنكرته «نانى»، لتطرد «صولا» من منزلها.
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