ابن أصول 24.. حمادة هلال يغني «بتحدى الظروف»

تحرير:التحرير ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

ابن أصول

بدأت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «ابن أصول»، بطولة الفنان حمادة هلال، والذى يعرض عبر قناة «DMC» في الساعة الثامنة مساءً، بخروج «هشام» الفنان حمادة هلال من المستشفى بعدما دخل فى غيبوبة عقب علمه بقيام والده «تمام» الفنان أحمد حلاوة، و«سيف» الفنان محمد نجاتى، وأخيه الأصغر «جمال» الفنان حمزة العليمي، بالاستيلاء على جميع ممتلكاته، ويذهب هو ووالدته «صولا» الفنانة سوزان نجم الدين، إلى العيش في منزل زوجته «نعمة» الفنانة آيتن عامر، والذى كان قد اشتراه لها عندما تزوجها سرا.

كما شهدت أحداث الحلقة نشوب خلاف بين «تمام» و«سيف» و«جمال» بعد علمهم بدخول هشام المستشفى، حيث أكد تمام أنه ما كان يجب أن يحدث ما حدث، وأنه لن يشارك فى قتل ابنه بيديه، وأن الهدف مما حدث هو الحصول على الأموال فقط وليس الممتلكات، بينما يذهب «شامل» الفنان