فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

أحمد السقا يرقص في كواليس «ولد الغلابة».. (فيديو)

تحرير:التحرير ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص
ولد الغلابة
ولد الغلابة
نشر الفنان أحمد السقا فيديو عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» من كواليس مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وظهر من خلاله وهو يرقص فى اللوكيشن على الطريقة الصعيدية ممسكًا بعصا، على أغنية العمل «يا جبل ما يهزك ريح»، وسط حضور كل العاملين فى اللوكيشن، وكتب: «شكرا كل رجالة ولد الغلابة»، ووجد هذا الفيديو رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اقتربت مشاهداته من نصف المليون بعد طرحه بساعات قليلة. وتدور أحداث العمل حول "عيسى" الذي يعاني الفقر ويضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، إذ يتاجر فى المخدرات.
يشارك فى بطولة العمل مجموعة كبيرة من نجوم الفن، في مقدمتهم "أحمد السقا، هادى الجيار، محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، إدوارد، كريم عفيفي، هبة مجدي، محمد ممدوح، صفاء الطوخي"، والوجه الجديد مي سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، الذي يخرج العمل، وتأليف أيمن سلامة. وكان قد اتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي صناع
اقرأ المزيد
مسلسل-محمد-رجب (6)

علامة استفهام 24.. مؤامرة نسائية على نوح

زادت جرعة الغموض في مسلسل "علامة استفهام" للسيناريست إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش، بعدما كشفا في نهاية الحلقة 24 عن اجتماع ريم (سلمى حسن) خطيبة سامح، ورحاب (مريهان حسين) حبيبة نوح، والدكتورة همت (نورهان) زوجة طارق علواني، والدكتورة إيمان (إيمان أيوب) وزوجة صابر (ندى بهجت) في فيلا جيهان (هبة الأباصيري) صديقة نوح، وقبله لقاء الدكتورة همت مع هيثم (عمرو رجب) الذي طعنته ريم قبل حلقتين واعتقد أنه مات وكان يبحث عن ريم، ما يفتح الباب للتكهنات حول تجمعهن ضد نوح (محمد رجب) وما ستسفر عنه الحلقات المقبلة، خاصة بعدما وقفت الأحداث عند وصول نوح لفيلا جيهان.
مسلسل-هوجان

«هوجان» 24.. القبض على محمد إمام بسبب جريمة قتل

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «هوجان»، وصول «هوجان» يجسده محمد إمام إلى بيروت لكي يبيع الآثار التي استخرجها إلى رجل الأعمال الذى كان يتعاون معه «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وأحضرت «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، الطعام لشقيقها «كرم» يجسده أحمد حسام، وحاولت أن تستدرجه فى الكلام لتعلم ماذا سمع، ونسيت الباب مفتوحا وهرب «كرم» من الفيلا، ونزل «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، يبحث عنه، فيما سألت «نور» تجسدها هاجر أحمد، «حورس» يجسده أوس أوس، عن مكان «هوجان» ولكنه تهرب منها ورفض أن يقول لها شيئا.
لمس-اكتاف

لمس أكتاف 24.. حمزة يوافق على زواج أدهم وغادة

وافق حمزة الذي يجسده الفنان فتحي عبد الوهاب، على زواج أدهم الذي يجسده الفنان ياسر جلال، بشقيقته غادة التى تجسدها الفنانة إيمان العاصي، وذلك فى أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل «لمس أكتاف» المذاع عبر فضائية CBC، وطلب حمزة من أدهم أن يقف فى ظهره ويسانده فى عمله؛ لأنه يشعر بالخطر، وعلى الجانب الآخر ذهب أدهم ليخلص شقيقته من بطش طليقها الذي يعتدي عليها بالضرب، وجعله يمضي على إيصالات أمانة ليتأكد أنه لن يفعل فى شقيقته أى شيء، وإذا فكر فى إيذائها سيقوم بحبسه.
اقرأ المزيد من الأخبار
مى-عمر-ومحمد-سامى

مي عمر: هذا رأيي في محمد ممدوح وردي على الانتقادات

تعرضت الفنانة مي عمر، للانتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب ترشيح زوجها المخرج محمد سامي لها من أجل المشاركة في مسلسل "ولد الغلابة" أمام الفنان أحمد السقا، وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما كبيرا عليها، واتهامات بأن زوجها وراء زيادة مساحة دورها في المسلسل. ومن جانبها، حرصت على أن ترد على كل هذه الاتهامات، في لقاء مع برنامج "عرب وود"، وصرحت بأن من رشحها للعمل لا يهم الجمهور، وإنما الأهم بالنسبة لهم هو كيف أدت هذه الشخصية، وهل كانت جيدة أم لا.
كريم-عفيفى-مع-احمد-السقا-مسلسل-ولد-الغلابة

محمد سامي يكشف عن مخرج «إعدام حمزة» بـ«ولد الغلابة»

كشف المخرج محمد سامي، تفاصيل تصوير مشهد إعدام "حمزة" الذي يُجسده نجم "مسرح مصر" كريم عفيفي، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من مسلسل "ولد الغلابة"، بعدما قام في الحلقات السابقة بقتل شقيقته "قمر" التي جسدتها الفنانة ريم سامي، بعدما تزوجت سرًا من "ضاحي" الذي جسده النجم محمد ممدوح. وكتب محمد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مشهد الحكم على (حمزة) بالإعدام اللي أخرجه هو مساعدي الأول محمد عبدالسلام اللي خلاص استوى وبقى جاهز للانطلاق بقوة، برافو يا محمد ودايمًا فخور بيك يا ضهري".
ولد-الغلابة (1)

ولد الغلابة 19.. عيسى وفرح يقتلان عبدالقادر وشقيقه

شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "ولد الغلابة"، اشتعال الأحداث أكثر بموت "عبدالقادر" الذي يجسده الفنان أحمد فهيم، بداخل حجز قسم الشرطة بعد تناوله حلوى "أم على" المسمومة والتي أرسلتها له "فرح" التي تُجسدها الفنانة مي عمر، مع شقيقه "عيد " والذي يُجسده الفنان مصطفى عباس، والذي تعرض هو الآخر للقتل على يد "عيسى" الذي يُجسده النجم أحمد السقا، حيث استدرجه لداخل شقة "فرح" من أجل مقابلة تجار المخدرات واستلام البضاعة، ومن ثم قتله وقام بنقل جثته من القاهرة إلى الصعيد لدفنه، وشهدت الحلقة تحقيقات موسعة من الشرطة في مقتل "عبدالقادر".
ولد-الغلابة (1)

ولد الغلابة 17.. أول لقاء بين عيسى وحمزة بعد قتل قمر

بدأت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل «ولد الغلابة» بذهاب "عيد" شقيق عبدالقادر إلى إخوة "عيسى" الذي يجسده الفنان أحمد السقا، ليخبرهم بما فعله شقيقهم الأكبر و"فرح" التي تجسدها مي عمر، مع شقيقه، وأنهما من قتلا "ضاحي" الذي جسده محمد ممدوح، و"عزت" الذي جسده هادي الجيار، وحينما هاتف الأول هدده بأنه سيقتله إذا أخبر أشقاءه بشيء، وطلبت "صفية" التي تجسدها إنجي المقدم، من "صديق" الذي يجسده إدوارد، أن يلاحق الرجل، ولكن هبة مجدي قابلته لتعطله، وبعدها هاتفت عيسى وأخبرته أنها فعلت ما طلب منها، وعلى الفور تحدث عيسى مع شقيق عبدالقادر ليخبره بمكانه.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org