أحمد السقا يرقص في كواليس «ولد الغلابة».. (فيديو)

تحرير:التحرير ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٩ ص

ولد الغلابة

نشر الفنان أحمد السقا فيديو عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» من كواليس مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وظهر من خلاله وهو يرقص فى اللوكيشن على الطريقة الصعيدية ممسكًا بعصا، على أغنية العمل «يا جبل ما يهزك ريح»، وسط حضور كل العاملين فى اللوكيشن، وكتب: «شكرا كل رجالة ولد الغلابة»، ووجد هذا الفيديو رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اقتربت مشاهداته من نصف المليون بعد طرحه بساعات قليلة. وتدور أحداث العمل حول "عيسى" الذي يعاني الفقر ويضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، إذ يتاجر فى المخدرات.

يشارك فى بطولة العمل مجموعة كبيرة من نجوم الفن، في مقدمتهم "أحمد السقا، هادى الجيار، محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، إدوارد، كريم عفيفي، هبة مجدي، محمد ممدوح، صفاء الطوخي"، والوجه الجديد مي سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، الذي يخرج العمل، وتأليف أيمن سلامة. وكان قد اتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي صناع