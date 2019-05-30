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شرط وحيد.. السعودية تحسم موقفها من الحرب مع إيران

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٣ ص
عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية
عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية
علق عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، على العرض الإيراني الأخير للحوار مع الجيران، قائلا إن "هذا وقت التحرك وليس الكلام"، مؤكدا أن السعودية لا تريد حربا مع إيران، لكنها في الوقت نفسه أنه لا تسامح مع أي نشاط إيراني عدائيا في المنطقة، جاء ذلك في حديث للجبير مع بي بي سي قبيل اجتماعين طارئين، دعا إليهما ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، في مكة لبحث التوتر المتصاعد في منطقة الخليج، ووصف وزير الدولة السعودي الاجتماعين، وهما قمة عربية وأخرى خليجية، بأنهما "بيان كبير" إلى إيران.
وكان وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، قال أمس إن الهجمات على منشآت النفط في الخليج يجب التصدي لها ”بكل قوة وحزم“ وإنه يجب بذل المزيد من الجهود لمكافحة الأعمال التخريبية للجماعات التي نفذتها.وأضاف العساف، أثناء اجتماع وزراء الخارجية قبل قمتين طارئتين خليجية وعربية لبحث الهجمات ”نؤكد على ضرورة بذل
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الملك سلمان وولى-العهد-محمد-بن-سلمان

إشادة إعلامية بتسهيلات تغطية القمم الثلاث بالسعودية

رحب عدد من الإعلاميين المشاركين في تغطية وقائع أعمال قمة دول مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية الطارئتين، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة، باستضافة المملكة للقمم الثلاث، وتطرقوا إلى دور المملكة الريادي في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وأشاد الإعلاميون بالتسهيلات المقدمة لهم من وزارة الإعلام السعودية لنقل وتغطية القمم الثلاث، وأشاروا إلى أن المنطقة تمر بتحولات جذرية سياسيا واقتصاديا، ينعكس تأثيرها على العالم أجمع، وهو ما استدعى عقد هذه القمم في هذا التوقيت.
السيسى

قمتان ولقاءات ثنائية.. السيسي يطير إلى السعودية

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كلٍ من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، واللتين ستعقدان على التوالي بمكة المكرمة اليوم وغدا، 30 و31 مايو الجاري، وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن مشاركة الرئيس بالقمتين العربية والإسلامية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.
السفير-محمد-إدريس-مندوب-مصر-الدائم-لدى-الأمم-المتحدة-في-نيويورك (2)

رسالة مصرية لدول العالم: أوقفوا أي دعم للإرهاب فورا

وجهت مصر رسالة واضحة من داخل مقر الأمم المتحدة، شددت فيها على ضرورة التوقف الفوري عن أي دعم للإرهاب وبأي شكل، إذ أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال مشاركته في اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الليلة الماضية، والذي تترأسه السعودية ويضم في عضويته عددا من الدول الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب، من ضمنها مصر، مشددا على دور المركز المهم في القيام بمشروعات لبناء قدرات الدول في المجالات المختلفة المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وبشكل أخص التمويل.
مظاهرات في السودان

عسكري سوداني «سكران» يقتل أم وجنينها بسلاحه الميري

واقعة مؤسفة شهدها السودان أمس الأربعاء، كان طرفيها جنود من القوات المسلحة ومواطنين، حيث نشبت مشاجرة بينهما في شارع النيل أحد أبرز شوراع العاصمة الخرطوم، وتطورت حدتها إلى مقتل مواطنة تدعى "ميادة جون"، بطلق ناري في الرأس، بعدما لجأ أحد الجنود في لواء الدفاع والخدمات كان في "حالة سكر"، بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي من سلاحه الشخصي، طالت رصاصة منهم رأس المواطنة التي توفت في الحال، كما أصيب أحد المواطنين في رجله، ولم ينج زملاء الجندي المخمور من رصاصته الطائشة بعد أصيب جندي في رجله أيضا.
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صحف-امراتية

صحف عربية: أزمات المنطقة أمام قمم مكة وواشنطن تتوعد

تصدرت القمم التي تنطلق في مكة المكرمة اليوم الخميس، مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما طالعتنا على آخر تطورات التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، واستعرضت أيضا العديد من القضايا الأخرى المتنوعة. في افتتاحيتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مكة المكرمة تحتضن اليوم القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، وذلك عشية القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد دعا إلى عقد القمم الثلاث.
صحف-الإمارات (1)

صحف عربية: إيران تترنح.. والتحالف يتوعد الحوثيين

تحت عنوان "ترامب يجدد دعوة إيران للحوار... ويوسّط اليابان"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إيران مجدداً، أمس الإثنين، خلال زيارته لليابان، إلى الحوار وطلب وساطة يابانية في المواجهة الحالية بين واشنطن وطهران. وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، في العاصمة اليابانية طوكيو، إنه يعتقد أن إيران "ترغب حقاً" في إبرام اتفاق نووي جديد، مضيفا "أعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً".
دونالد ترامب

ترامب يتخذ قرارًا لـ«مرة واحدة» من أجل السعودية والإمارات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت المضي قدما في مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن في إجراء يتجاوز الكونجرس لأن أي تأخير يمكن أن يزيد المخاطر على شركاء الولايات المتحدة في وقت يشهد اضطرابات سببتها إيران، بحسب "رويترز". وأضاف بومبيو في بيان، الجمعة،”تلك المبيعات ستدعم حلفاءنا وتعزز الاستقرار بالشرق الأوسط وتساعد هذه الدول في ردع إيران والدفاع عن نفسها في مواجهتها“، مؤكدا أن قرار تجاوز الكونجرس هو إجراء ”لمرة واحدة“.
وزير-الدفاع-الأمريكي-باتريك-شاناهان

البنتاجون: حشدنا قواتنا في الخليح لردع إيران فقط

قال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان، إن هدف الولايات المتحدة من حشد قواتها في الخليج هو ردع إيران فقط وليس الحرب ضدها، متابعا "تركيزنا الأكبر في هذه المرحلة هو منع سوء التقدير الإيراني"، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضح الوزير في تصريحات مقتضبة عقب حضور جلسة استماع لإطلاع أعضاء الكونجرس الأمريكي على المعلومات الاستخباراتية التي دفعت البنتاجون لإرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الخليج، أن واشنطن أحبطت هجمات كانت مخططة ضد الجنود الأميركيين في المنطقة، وذلك عبر عرض القوة العسكرية الأمريكية.
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