فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

أبو جبل 24.. وجيه يفقد ابنه.. وسعد يسجن لهذا السبب

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٦ ص
أبو جبل
أبو جبل
شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «أبو جبل» المذاع عبر فضائية ON E، العديد من الأحداث المهمة، إذ تم القبض على سعد الذي يجسده الفنان دياب، وحصل منه وجيه، الذي يجسده الفنان محمود البزاوي، على الكثير من الأموال، عن طريق بيع أرض ملك الدولة له دون علمه، وذلك بعد أن طلب منه الشراكة فى مشروع، ولم يكتفِ بالنصب عليه فقط، بل هو مَن قام بإبلاغ الشرطة لتلقي القبض عليه، وفي أثناء وجود وجيه فى شركته، جاءه خبر صادم، حيث أخبره أحد العاملين بأن أبنه أحمد توفى على أثر سقوطه من أعلى برج سكنى.
اكتشف حسن، الذي يجسده الفنان مصطفى شعبان، مَن أخذ نسخة من مفتاح شقته، بينما قررت رحاب التى تجسدها الفنانة نجلاء بدر، أن تسيطر على كل الأمور، خاصة بعد حبس زوجها سعد، وخلال بحثها فى خزينة والدها الخاصة وجدت الشيك الذى حرره زوجها سعد لوالدها وقيمته 12 مليون جنيه. "أبو جبل" من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج
اقرأ المزيد
مسلسل-محمد-رجب (6)

علامة استفهام 24.. مؤامرة نسائية على نوح

زادت جرعة الغموض في مسلسل "علامة استفهام" للسيناريست إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش، بعدما كشفا في نهاية الحلقة 24 عن اجتماع ريم (سلمى حسن) خطيبة سامح، ورحاب (مريهان حسين) حبيبة نوح، والدكتورة همت (نورهان) زوجة طارق علواني، والدكتورة إيمان (إيمان أيوب) وزوجة صابر (ندى بهجت) في فيلا جيهان (هبة الأباصيري) صديقة نوح، وقبله لقاء الدكتورة همت مع هيثم (عمرو رجب) الذي طعنته ريم قبل حلقتين واعتقد أنه مات وكان يبحث عن ريم، ما يفتح الباب للتكهنات حول تجمعهن ضد نوح (محمد رجب) وما ستسفر عنه الحلقات المقبلة، خاصة بعدما وقفت الأحداث عند وصول نوح لفيلا جيهان.
مسلسل-هوجان

«هوجان» 24.. القبض على محمد إمام بسبب جريمة قتل

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «هوجان»، وصول «هوجان» يجسده محمد إمام إلى بيروت لكي يبيع الآثار التي استخرجها إلى رجل الأعمال الذى كان يتعاون معه «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وأحضرت «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، الطعام لشقيقها «كرم» يجسده أحمد حسام، وحاولت أن تستدرجه فى الكلام لتعلم ماذا سمع، ونسيت الباب مفتوحا وهرب «كرم» من الفيلا، ونزل «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، يبحث عنه، فيما سألت «نور» تجسدها هاجر أحمد، «حورس» يجسده أوس أوس، عن مكان «هوجان» ولكنه تهرب منها ورفض أن يقول لها شيئا.
لمس-اكتاف

لمس أكتاف 24.. حمزة يوافق على زواج أدهم وغادة

وافق حمزة الذي يجسده الفنان فتحي عبد الوهاب، على زواج أدهم الذي يجسده الفنان ياسر جلال، بشقيقته غادة التى تجسدها الفنانة إيمان العاصي، وذلك فى أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل «لمس أكتاف» المذاع عبر فضائية CBC، وطلب حمزة من أدهم أن يقف فى ظهره ويسانده فى عمله؛ لأنه يشعر بالخطر، وعلى الجانب الآخر ذهب أدهم ليخلص شقيقته من بطش طليقها الذي يعتدي عليها بالضرب، وجعله يمضي على إيصالات أمانة ليتأكد أنه لن يفعل فى شقيقته أى شيء، وإذا فكر فى إيذائها سيقوم بحبسه.
اقرأ المزيد من الأخبار
ابو-جبل

أبو جبل 13.. حسن يبلغ الشرطة عن وجيه

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل أبو جبل المذاع عبر فضائية "ON E" العديد من الأحداث المهمة، فقد قرر (حسن) الذي يجسده الفنان مصطفى شعبان أن يبحث عن القاتل الحقيقي لأبنائه؛ ليخلص شعبان الذي يجسده أحمد حبشي من تلك التهمة خصوصا بعد تحويله للمحكمة، وذهب إلى ضابط الشرطة وقال له إن (وجيه) الذي يجسده الفنان محمود البزاوي هو الذي ذهب إلى (شعبان) أحمد حبشي ووضع له مفتاح الشقة، كما توجه وجيه، بإيصالات الأمانة الخاصة بسعد الذي يجسده دياب إلى النيابة وتم القبض عليه.
ابو-جبل

أبو جبل 12.. شعبان يُهدد زوجته بالقتل لهذا السبب

شهدت الحلقة الثانية عشر المذاعة عبر فضائية ON E، عدد من الأحداث الهامة، فقد أصر حسن الذي يجسده مصطفي شعبان على إعطاء المكافأة المالية التى حصل عليها إلى زوجة شقيقة سعد الذي يجسده المطرب دياب، كما أعترفت زوجة شعبان الذي يجسده أحمد حبشي، له بأنها هى من قامت بخطف ابن حسن، فضربها وهددها بالقتل إذا اقتربت مرة أخرى من أى شخص قريب من حسن، وفى مشهد أخر أعترف حسن لشقيقة رزق الذي يجسده محمد علي رزق، بأنه ذهب إلى والد الفتاة التى يحبها وأخذ له حقه، وأنه كان يجب أن يفعل هذا حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى.
ابو-جبل

أبو جبل الحلقة 11.. عزت يتعرض للضرب من والد حبيبته

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل «أبو جبل» المذاع عبر فضائية ON E عددا من الأحداث المهمة والمثيرة، فقد تعرض عزت الذي يجسده الفنان محمد على رزق إلى الضرب، من والد الفتاة التى يحبها، ويجسده الفنان أيمن عزب، وذهب له شقيقه حسن الذي يجسده الفنان مصطفى شعبان ليطمئن عليه وأذاب الخلافات التى كانت بينهما بعدما اعتدى عزت عليه لمطالبته بالورث، الأمر الذي لم يكن يتوقعه عزت، وطلب حسن منه أن يخبره مَن فعل معه هذا لينتقم له، ولكن الأول رفض وقال إن الأمر لا يستدعي، وبعد إصرار حسن حكى له ما حدث.
أبو-جبل-مصطفى-شعبان (2)

أبو جبل حلقة 10.. خطف ابن حسن وزوجته تحاول الانتحار

بعد الأحداث الشيقة التي شهدها مسلسل أبو جبل في حلقته السابقة، من رفض الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، وتجسد "مريم" زوجة حسن -مصطفى شعبان- كلام والدها، وإصرارها على البقاء مع زوجها، ومحاولة رحاب إثارة الوقيعة بين زوجها سعد -دياب- وأخيه حسن، تبدأ أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل بمحاولة مريم الانتحار بعد قرار زوجها أن يعيدها إلى منزل والدها وهي ترفض أن تتركه، وتشاء الأقدار أن يصاب والدها «سناء شافع» بأزمة قلبية حادة كادت تعصف بحياته، وينقذه حسن وزوجته.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org