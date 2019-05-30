أبو جبل 24.. وجيه يفقد ابنه.. وسعد يسجن لهذا السبب

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٦ ص

أبو جبل

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «أبو جبل» المذاع عبر فضائية ON E، العديد من الأحداث المهمة، إذ تم القبض على سعد الذي يجسده الفنان دياب، وحصل منه وجيه، الذي يجسده الفنان محمود البزاوي، على الكثير من الأموال، عن طريق بيع أرض ملك الدولة له دون علمه، وذلك بعد أن طلب منه الشراكة فى مشروع، ولم يكتفِ بالنصب عليه فقط، بل هو مَن قام بإبلاغ الشرطة لتلقي القبض عليه، وفي أثناء وجود وجيه فى شركته، جاءه خبر صادم، حيث أخبره أحد العاملين بأن أبنه أحمد توفى على أثر سقوطه من أعلى برج سكنى.

اكتشف حسن، الذي يجسده الفنان مصطفى شعبان، مَن أخذ نسخة من مفتاح شقته، بينما قررت رحاب التى تجسدها الفنانة نجلاء بدر، أن تسيطر على كل الأمور، خاصة بعد حبس زوجها سعد، وخلال بحثها فى خزينة والدها الخاصة وجدت الشيك الذى حرره زوجها سعد لوالدها وقيمته 12 مليون جنيه. "أبو جبل" من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج