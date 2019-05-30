محمد فضل يعد بكأس أمم تاريخي على مستوى مونديال روسيا

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٦ ص

قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019

أكد محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أن الشركة الراعية للكرة المصرية اجتهدت كثيرًا من أجل إخراج حفل قرعة البطولة في منطقة الأهرامات بأبهى صورة ممكنة، وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس الأمم في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.

وقال محمد فضل خلال حفل الإعلان عن رعاة بطولة كأس الأمم 2019، إن الشركة تبذل جهدًا ضخمًا من أجل أن تخرج البطولة بصورة رائعة، لافتًا إلى أن حفل القرعة ومكان إقامته أمام الأهرامات كان مبهرًا. وأضاف فضل: "العالم كله تحدث بفخر عن القرعة المبهرة ومكان اختيارها وكانت بداية للتأكيد أن مصر ستقدم بطولة غير مسبوقة