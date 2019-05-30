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انحياز تام.. سيارات أممية للحوثيين تثير غضب اليمنيين

هاجم سياسيون يمنيون وناشطون الدور الأممي في اليمن متهمين المنظمة بالانحياز إلى الحوثيين من خلال تقديم الدعم لهم وتزايد التوتر بين الحكومة والمنظمة بعد تعيين مارتن جريفيث
تحرير:وفاء بسيوني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص
سيارات أممية للحوثيين
سيارات أممية للحوثيين
بدأت الأمم المتحدة لعب دور في معالجة الأمور المتدهورة في اليمن منذ اندلاع الأزمة هناك في 2011 ، إلا أنه خلال الآونة الأخيرة شاب هذا الدور العديد من الاتهامات، فرغم أن الغاية الكبرى من إيفاد المبعوثين الأمميين للعديد من الدول العربية في السنوات الأخيرة، كانت إنهاء الخلافات الحروب بين أبناء البلد الواحد، إلا أن محصلة أعمال أغلبهم في مجملها لم تخرج عن حدود المبادرات التي لم يلتزم بها أحد. ووجهت الاتهامات إلى الأمم المتحدة بالانحياز لميليشيات الحوثي، خاصة بعد إعلان المنظمة عن منح الانقلابيين 20 سيارة رباعية الدفع تحت مسمى دعم برنامج نزع الألغام.
تلك الخطوة أثارت استياء واسعا لدى مسؤولين في الحكومة اليمنية وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن اندهاشهم من تزويد الميليشيات الحوثية بمعدات وعربات مخصصة لنزع الألغام، رغم التقارير التي تشير إلى قيامها بزرع أكثر من مليون لغم أرضي. ولم يقتصر الأمر على الإعلان فقط عن تلك الخطوة، إلا
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القمة-الإسلامية

إيران والقمة الإسلامية.. مخاوف وإصرار على الحضور

يبدو أن إيران بدأت في البحث عن وسيلة للخروج من عزلتها، فرغم عدم دعوتها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة الإسلامية التي تنطلق غدا الجمعة في مكة المكرمة، كشفت طهران عن نيتها حضور القمة. وأعلنت طهران أنها تلقت الدعوة من أمانة منظمة دول التعاون الإسلامي فقط ولم تتلق دعوة من الدول المضيفة، إلا أن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني كشف عن عزم بلاده المشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة لكن ليس على مستوى رفيع. مشيرا إلى أن المشاركة ستكون على مستوى المدير العام لوزارة الخارجية، بسبب عدم دعوتها رسميا من قبل المملكة.
وزير-الخارجية-السعودي-الدكتور-إبراهيم-بن-عبد-العزيز-العساف

اجتماع وزراء الخارجية العرب استعدادا للقمة الإسلامية

عقد وزراء الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في قصر المؤتمرات بجدة، أمس الأربعاء، اجتماعهم التحضيري للدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية برئاسة وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، الذي ألقى كلمة رحب فيها بوزراء الخارجية بالدول الإسلامية في المملكة العربية السعودية، كما أعرب عن شكره لحكومة الجمهورية التركية على ما قامت به من جهود خلال رئاستها للدورة السابقة للقمة الثالثة عشرة للدول الإسلامية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.
عادل الجبير

شرط وحيد.. السعودية تحسم موقفها من الحرب مع إيران

علق عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، على العرض الإيراني الأخير للحوار مع الجيران، قائلا إن "هذا وقت التحرك وليس الكلام"، مؤكدا أن السعودية لا تريد حربا مع إيران، لكنها في الوقت نفسه أنه لا تسامح مع أي نشاط إيراني عدائيا في المنطقة، جاء ذلك في حديث للجبير مع بي بي سي قبيل اجتماعين طارئين، دعا إليهما ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، في مكة لبحث التوتر المتصاعد في منطقة الخليج، ووصف وزير الدولة السعودي الاجتماعين، وهما قمة عربية وأخرى خليجية، بأنهما "بيان كبير" إلى إيران.
الملك سلمان وولى-العهد-محمد-بن-سلمان

إشادة إعلامية بتسهيلات تغطية القمم الثلاث بالسعودية

رحب عدد من الإعلاميين المشاركين في تغطية وقائع أعمال قمة دول مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية الطارئتين، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة، باستضافة المملكة للقمم الثلاث، وتطرقوا إلى دور المملكة الريادي في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وأشاد الإعلاميون بالتسهيلات المقدمة لهم من وزارة الإعلام السعودية لنقل وتغطية القمم الثلاث، وأشاروا إلى أن المنطقة تمر بتحولات جذرية سياسيا واقتصاديا، ينعكس تأثيرها على العالم أجمع، وهو ما استدعى عقد هذه القمم في هذا التوقيت.
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ميليشيات-الحوثى

الجيش اليمني يتصدى لمحاولات تسلل انتحارية في الحديدة

تصدت القوات المشتركة لهجمات ومحاولات تسلل قام بها متمردون حوثيون على مواقعها داخل مدينة الحديدة ومديرية بيت الفقية، ضمن مسلسل خرق وقف إطلاق النار. ونقلت «سكاي نيوز عربية»، عن مصادر في القوات المشتركة قولها إنها تصدت، خلال الساعات الماضية، لمحاولات «تسلل انتحارية للمليشيات الحوثية صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء وأوقعت في صفوفهم عددًا من القتلى والجرحى». كما تصدت القوات أيضًا لهجمات مماثلة، سقط فيها قتلى و جرحى وتم تدمير معدات وآليات قتالية.
ميناء-الصليف-بالحديدة

الانسحاب الوهمي من الحديدة.. مراوغة حوثية بغطاء أممي

مسرحية جديدة قامت بها ميليشيات الحوثي التي دائمًا تعتمد على أسلوب "المراوغة" الذي ما زالت تنتهجه حتى الآن، من خلال الإعلان عن انسحابها من موانئ الحديدة وتسليمها قوات تابعة لها، ما يعكس الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها هذه الموانئ. ولم تكن مراوغة الحوثيين في تسليم موانئ الحديدة هي الأولى من نوعها، بل إنهم اعتمدوا على أسلوب التحايل منذ انقلابهم على السلطة الشرعية في اليمن في سبتمبر 2014. بشكل أحادي الجانب وبعيدا عن إشراك الفريق الحكومي للتأكد والتحقق من الانسحاب وإزالة الألغام، بدأت الميليشيات الحوثية تسليم موانئ الحديدة أمس، لعناصرها الحوثيين.
غارة لمقاتلات التحالف - أرشيفية

قتلى وجرحى حوثيون في غارات لمقاتلات التحالف بصعدة

عاودت مقاتلات التحالف العربي استهداف مواقع ميليشيات الحوثي بالقرب من مديرية كُتاف بمحافظة صعدة شمالي اليمن. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت مصادر عسكرية إن طائرات التحالف استهدفت مواقع تمركز المتمردين الحوثيين في وادي سحامة، القريب من مركز مديرية كتاف، وأضافت المصادر أن الغارات أوقعت عددا من القتلى و الجرحى في صفوف الحوثيين، ودمرت عربات وآليات قتالية. وكانت مقاتلات التحالف قد دمرت تعزيزات للحوثيين في المنطقة، وألحقت خسائر فادحة في المقاتلين والآليات القتالية.
الحوثيون

مصادر: شروط جديدة للحوثيين لعرقلة اتفاق ستوكهولم

كشفت مصادر يمنية عن شروط جديدة وضعها زعيم الانقلابيين الحوثيين عبد الملك الحوثي، في أثناء لقائه بالمبعوث الأممي مارتن جريفث، للقبول بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، موضحة أن الشروط الجديدة التي طرحها الحوثي تتمثل في فتح مطار صنعاء وإعادة جثمان وزير داخلية الانقلابيين عبد الحكيم المواري من بيروت إلى صنعاء، والسماح ببيع المخزون النفطي التابع لشركة صافر الموجود في مصافي رأس عيسى بالبحر الأحمر والمقدر بنحو مليون برميل من النفط الخام، وتوريد عائداته إلى البنك المركزي الخاضع لسيطرة الانقلابيين في صنعاء، وذلك بحسب قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الثلاثاء.
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