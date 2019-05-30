انحياز تام.. سيارات أممية للحوثيين تثير غضب اليمنيين

هاجم سياسيون يمنيون وناشطون الدور الأممي في اليمن متهمين المنظمة بالانحياز إلى الحوثيين من خلال تقديم الدعم لهم وتزايد التوتر بين الحكومة والمنظمة بعد تعيين مارتن جريفيث

تحرير:وفاء بسيوني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص

بدأت الأمم المتحدة لعب دور في معالجة الأمور المتدهورة في اليمن منذ اندلاع الأزمة هناك في 2011 ، إلا أنه خلال الآونة الأخيرة شاب هذا الدور العديد من الاتهامات، فرغم أن الغاية الكبرى من إيفاد المبعوثين الأمميين للعديد من الدول العربية في السنوات الأخيرة، كانت إنهاء الخلافات الحروب بين أبناء البلد الواحد، إلا أن محصلة أعمال أغلبهم في مجملها لم تخرج عن حدود المبادرات التي لم يلتزم بها أحد. ووجهت الاتهامات إلى الأمم المتحدة بالانحياز لميليشيات الحوثي، خاصة بعد إعلان المنظمة عن منح الانقلابيين 20 سيارة رباعية الدفع تحت مسمى دعم برنامج نزع الألغام.

تلك الخطوة أثارت استياء واسعا لدى مسؤولين في الحكومة اليمنية وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن اندهاشهم من تزويد الميليشيات الحوثية بمعدات وعربات مخصصة لنزع الألغام، رغم التقارير التي تشير إلى قيامها بزرع أكثر من مليون لغم أرضي. ولم يقتصر الأمر على الإعلان فقط عن تلك الخطوة، إلا

تلك الخطوة أثارت استياء واسعا لدى مسؤولين في الحكومة اليمنية وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن اندهاشهم من تزويد الميليشيات الحوثية بمعدات وعربات مخصصة لنزع الألغام، رغم التقارير التي تشير إلى قيامها بزرع أكثر من مليون لغم أرضي.



ولم يقتصر الأمر على الإعلان فقط عن تلك الخطوة، إلا أنه تم تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي لمسؤول أممي في اليمن وهو يقوم بتسليم المركبات لضابط يمني موال للحوثيين، تم تعيينه بعد الانقلاب مديرا تنفيذيا للبرنامج الوطني لنزع الألغام، ووضع على السيارت شعار الأمم المتحدة، في مشهد أثار غضب المغردين اليمنيين، وتأكيدهم الانحياز الأممي للانقلابيين.

جريفيث وتصاعد التوتر

وشهدت العلاقة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها توترا متصاعدا بلغ ذروته بعد تعيين الدبلوماسي البريطاني مارتن جريفيث مبعوثا خاصا لليمن.



الواقعة الجديدة دفعت سياسيين يمنيين وناشطين إلى مهاجمة الدور الأممي في اليمن، وتم التذكير بواقعة أممية مشابهة لدعم البرنامج الحوثي الخاص بالألغام في 2017 بمبلغ تجاوز 14 مليون دولار، إلى جانب حديث متداول عن تقديم المنظمة نحو 20 مليون دولار أخرى للميليشيات في 2018 تحت مبرر دعم برنامج الجماعة لنزع الألغام، وفقا لـ"الشرق الأوسط".

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وأشار ناشطون يمنيون إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها منظمات الأمم المتحدة عبر برامجها المختلفة العاملة في اليمن بشراء سيارات للجماعة الحوثية ابتداءً بمجموعة من السيارات التي قُدمت لقطاع الصحة في مناطق سيطرة الجماعة، قبل أن تقوم الجماعة بتسخيرها لنقل الأسلحة والذخيرة إلى الحديدة وإسعاف جرحاها في جبهات القتال.

ويرى العديد من المراقبين أن الدور الأممي في الأزمة اليمنية تسبب في الكثير من التساؤلات وعلامات تعجب، حول هل يدخل ذلك الدور في إطار الإستراتيجيات الدولية، أم في إطار المؤامرات، خصوصا أن تحركات مبعوثيها الثلاثة تسير عكس تيار مصلحة وإرادة الشعب اليمني، وفقا لـ"عكاظ".

فضيحة واستهتار

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني رأى أن الدعم المقدم للحوثيين فضيحة أممية واستهتاراً بأرواح اليمنيين.

وقال في تغريدة: "قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتسليم 20 سيارة دفع رباعي إلى الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تحت غطاء دعم عمليات نزع الألغام في اليمن، والذي ستوجهه الميليشيات لدعم عملياتها القتالية وتصعيدها في محافظات الضالع والحديدة، هو فضيحة أممية جديدة، واستهتار خطير بأرواح اليمنيين".

كما وصف وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي ما أقدمت عليه الأمم المتحدة من تسليم 20 سيارة للحوثي تحت مزاعم نزع الألغام بأنه "نكتة سمجة ومفضوحة".

وقال القاعدي لـ«الشرق الأوسط»: "إن ذلك يثبت أن ما تقوم به الأمم المتحدة يسهم في تعقيد الأزمة اليمنية ويطيل أمدها، وهو انحياز واضح لصالح جماعة انقلابية حوّلت اليمن إلى حقل ألغام فقامت الأمم المتحدة بمكافأتها بهذه المنحة لتسهيل عمليات استنبات الألغام ومساهمة من الأمم المتحدة بقتل اليمنيين".

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وتشير الحكومة اليمنية إلى أن الأمم المتحدة تنظر إلى الأزمة اليمنية باعتبارها مصدر دخل وتدر أموالاً طائلة على طواقم عملها، بل يتعدى الأمر إلى شبهات وصفقات فساد كبيرة تحيط بمسألة المنح والمساعدات المقدمة عبر الأمم المتحدة، إذ لا تخضع هذه المليارات من الدولارات لمعايير الشفافية ولا توزع بعدالة بين المتضررين ويسلم أغلبها عبر لافتات وهمية أنشأها الحوثيون وتذهب لدعم المجهود الحربي.

ثلاثة مبعوثين

منذ اندلاع الأزمة في اليمن برز دور الوساطة الأممية بين الراحل علي عبد الله صالح والمحتجين، وبرز اسم البريطاني من أصل مغربي جمال بن عمر، الذي عُيّن مبعوثاً دولياً في أبريل 2011 وحتى أبريل 2015، وبدأ بن عمر بترحيب من مختلف الأطراف اليمنية سياسياً وشعبياً.

ومع مرور الوقت فقد بن عمر ثقة بعض الأطراف؛ بعد اتهامه بالتساهل مع الحوثيين، ومن ثم فشلت مهمته، وبعد بدء عملية "عاصفة الحزم"، في 26 من مارس 2015، ضد ميليشيا الحوثي، قدم المبعوث الأممي استقالته بعد خمس سنوات من الخطوات المتعثرة.

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وجاء المبعوث الأممي الجديد الموريتاني إسماعيل ولد شيخ أحمد، لإنقاذ الموقف، إلا أنه لم يقدم جديداً لحل الصراع الداخلي في اليمن، وبعد ثلاثة أعوام تقريباً جاءت استقالة ولد الشيخ بعد ضغوط دولية.



رحل ولد الشيخ في 22 يناير 2018، وجاء البريطاني مارتن جريفيث خلفاً له، وبقي الملف اليمني لغزاً للأمم المتحدة والتحالف العربي، وليس معروفاً إن كان المبعوث الجديد سينجح خلال المفاوضات المقبلة في حله أم سيستكمل فشل من سبقوه؟

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