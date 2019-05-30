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الواد سيد الشحات 24| السحاوي يخطف أحمد فهمي ويعذبه

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م
مسلسل الواد سيد الشحات
مسلسل الواد سيد الشحات
شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "الواد سيد الشحات" فشل سيد، الذي يجسده الفنان أحمد فهمي، في التنبؤ بنتيجة مباراة الملاكمة، بعدما كسر "فخر" الجهاز الذي يرجع بالزمن لساعة. ووقع الثلاثي "سيد، وشقيقه فخر الذي يجسد شخصيته الفنان محمد عبد الرحمن، وريتاج، زوجة سيد، التي تجسدها الفنانة هنا الزاهد"، في ورطة بسبب كسر ريموت آلة الزمن، وعند بحث سيد وريتاج عنه، اكتشفا أن الريموت تم تدميره فى قصة حب فخر الشحات وبطة السيدة الكبيرة السمينة، إذ يسترجع فخر قصته مع بطة ويرويها لسيد وريتاج، وتزداد ورطة الثلاثي مع السحاوي.
وعقب ذلك توالت الأحداث بقتل المعلم ناصر، وأخذ عبده السحاوي "محمد محمود"، فخر وسيد وريتاج، وقام بتعذيبهم بالضرب على أقدامهم. مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته
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ادمان-ادوية-مخدرات (2)

مكافحة الإدمان: انخفاض مشاهد التدخين في الدراما

أشاد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في بيان له، اليوم الخميس، بالأعمال الدرامية التي جاءت خالية من مشاهد المخدرات، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان 2019، بواقع 8 مسـلسلات وهي: "أبو جبل، زلزال، لأخر نفس، البرنسيسة، سوبر ميرو، الواد سيد الشحات، بدل الحدوتة 3، طلقة حظ"، بينما تميز مسلسل "بدل الحدوتة 3" بأنه أقل الأعمال احتواءً على مشاهد التدخين. ويأتي ذلك في إطار مواصلة المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي رصد المؤشرات الأولية للتناول الدرامي لقضيتي التدخين وتعاطي المواد المخدرة بالدراما المصرية.
خالد-.كمال

خالد كمال.. أبدع في تقديم «الضابط» بمسلسل لمس أكتاف

يتميز مسلسل «لمس أكتاف» بالأداء العالي لأبطال العمل، خصوصا فتحي عبد الوهاب في دور حمزة، وحنان مطاوع في دور «عايدة»، وينضم لكتيبة الأداء العالي في المسلسل الفنان خالد كمال الذي أبدع في تأدية دور الضابط على أفضل ما يكون خلال أحداث المسلسل، وربما يكون واحدا من أفضل من أدوا هذا الدور في السنوات الأخيرة، فتميز أداء خالد كمال بتقديم الشخصية كما هي دون مبالغات، دون انفعال زائد عن الحد أو محاولة إثبات شخصيته بالصوت المرتفع، بل استطاع خالد كمال الذي يؤدي دور ضابط شاب كفء يطارد ضباط المخدرات ويحاول حل لغز مقتل زملائه في كمين بمنتهى الهدوء.
مملكة-الغجر

«مملكة الغجر» 24.. عودة «ياسمينا» إلى الربع

بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل «مملكة الغجر»،بطولة فيفى عبده وحورية فرغلي الذي يذاع على فضائية «النهار»، بمعرفة «نعمة» وتجسدها الفنانة فيفي عبده، مكان وجود «ياسمينا» وتجسدها حورية فرغلي وأمرت بسفر «الزفر» ويجسده أحمد كرارة إلى لبنان لإعادة «ياسمينا»، وبالفعل سافر« الزفر» إلى لبنان والتقى «توني» - ابن رجل الأعمال اللبناني الذي صدم «ياسمينا» بسيارته وتسبب في فقدانها الذاكرةـ وأخبره بأنه خطيب ياسمينا ويريد أخذها وإعادتها إلى مصر، لكن رفض توني لعدم وجود أوراق رسمية تثبت ذلك.
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الواد-سيد-الشحات

سيد الشحات 23.. فهمي يجمع 3 ملايين جنيه من المراهنات

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل"الواد سيد الشحات" بطولة الفنان أحمد فهمي، والذى يعرض عبر فضائية«dmc» وdmc drama»، تطورا كبيرا في أحداث المسلسل، حيث نجح «سيد» الفنان أحمد فهمي، وشقيقه «فخر» الفنان محمد عبد الرحمن و«ريتاج» الفنانة هنا الزاهد في الحصول على مبلغ مالي كبير يقدر بـ3 ملايين جنيه جراء استخدام جهاز وجدوه فى الحلقة السابقة، ويمكنهم هذا الجهاز من العودة بالزمن لمدة ساعة واحدة، بعد المشاركة فى رهانات على مباراة ملاكمة، وبعدها يتمكنوا من العودة بالزمن ومعرفة الفائز ويحصلون على المبالغ المالية.
مسلسل-بركة

بركة «23».. نقل فريدة للمستشفى لتناولها جرعة مخدر

شهدت الحلقة الـ23 من مسلسل بركة، بطولة النجم عمرو سعد، الذي يجسد شخصية بركة، تصاعدا في الأحداث بين بركة والعصابة التي يتزعمها كساب باشا، الذي يجسده الفنان محمد لطفي، وتوالت الأحداث بهجوم العصابة بتعليمات من كساب باشا على بركة في مقر شركته بهدف قتله. وتتابعت الأحداث بذهاب فريدة والدة بركة، التي تجسدها الفنانة هالة صدقي، لتقديم بلاغ في مكتب النائب العام، والكشف عن العصابة التي تهدد نجلها بركة، إلا أن سيدة تدعى "نوفا" قامت بالتمثيل وتعلقت بوالدته وادعت مرضها، وأعطت والدة بركة حقنة مخدر بجرعة زائدة، وتم نقلها إلى المستشفى.
الواد-سيد-الشحات

الواد سيد الشحات(10)| أحمد فهمي يخرج الجن من شقيقته

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل الواد سيد الشحات، استمرار وجود سيد "أحمد فهمي"، وشقيقه فخر "محمد عبد الرحمن"، في عالم الجن بهدف إخراج الجن الذي يسكن جسد شقيقتهما، لتصبح طبيعية ويحصلان على الأموال التي بحوزة شقيقتهما لدفعها للسحاوي؛ كي لا يقتلهما. ونجح الشقيقان في إيجاد الجن خالد الذي يلبس شقيقتهما دعاء، وحاولا إقناعه بالخروج من جسد أختهما، لكنه رفض، وأخبرهما أنه يحبها ومتمسك بها، وسيقوم بإجراء عملية في لبنان، ليتحول من جني إلى إنسان، ويتمكن من الزواج من دعاء.
الواد-سيد-الشحات

الواد سيد الشحات (9)| أحمد فهمي يدخل عالم الجن

بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمي، والذي يعرض على شاشة dmc، بذهاب "سيد" يجسده أحمد فهمي، و"فخر" يجسده محمد عبد الرحمن، إلى مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية لإخراج شقيقتهما "دعاء"، لكنهما فوجئا بأنها "ملبوسة". ذهب سيد وفخر إلى دجال، أخبرهما بأن الجن الذي يسيطر على شقيقتهما يدعى خالد ولن يخرج منها لأنه يحبها، ولكي يحاولا إقناعه بالخروج، عليهما الذهاب إلى عالم الجن، وفي البداية تردد سيد لكن فخر استطاع إقناعه بالذهاب هناك وتخليص شقيقتهما من هذا الجن.
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