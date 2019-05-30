الواد سيد الشحات 24| السحاوي يخطف أحمد فهمي ويعذبه

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م

مسلسل الواد سيد الشحات

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "الواد سيد الشحات" فشل سيد، الذي يجسده الفنان أحمد فهمي، في التنبؤ بنتيجة مباراة الملاكمة، بعدما كسر "فخر" الجهاز الذي يرجع بالزمن لساعة. ووقع الثلاثي "سيد، وشقيقه فخر الذي يجسد شخصيته الفنان محمد عبد الرحمن، وريتاج، زوجة سيد، التي تجسدها الفنانة هنا الزاهد"، في ورطة بسبب كسر ريموت آلة الزمن، وعند بحث سيد وريتاج عنه، اكتشفا أن الريموت تم تدميره فى قصة حب فخر الشحات وبطة السيدة الكبيرة السمينة، إذ يسترجع فخر قصته مع بطة ويرويها لسيد وريتاج، وتزداد ورطة الثلاثي مع السحاوي.

وعقب ذلك توالت الأحداث بقتل المعلم ناصر، وأخذ عبده السحاوي "محمد محمود"، فخر وسيد وريتاج، وقام بتعذيبهم بالضرب على أقدامهم. مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته

وعقب ذلك توالت الأحداث بقتل المعلم ناصر، وأخذ عبده السحاوي "محمد محمود"، فخر وسيد وريتاج، وقام بتعذيبهم بالضرب على أقدامهم.



مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم ضيوف شرف خلال الحلقات.



وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات، وهو شاب محدود الذكاء، متزوج بفتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يدعى "السحاوي"، يطالبه بإعادة 6 ملايين دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخر العرب.









