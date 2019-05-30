رياضة

الاتحاد الإفريقي يعد بحفل افتتاح أسطوري لكأس الأمم

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م
كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية
قال إدريس عكي، الرئيس الإقليمي للشركة الراعية للاتحاد الإفريقي، إنه ينتظر أن تحقق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، عوائد مالية أعلى من كل البطولات السابقة، وتنظم مصر بطولة الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو، إلى 19 يوليو المقبلين، وتضم 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية، وتعهد عكي بحفل افتتاح سيكون الأفضل في تاريخ البطولة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تبذل مجهودا كبيرا لإنجاح المسابقة، وأضاف خلال حفل الإعلان عن رعاة البطولة: "نجاح البطولة هو نجاح لمصر والاتحاد الإفريقي ككل، والقارة السمراء بشكل كامل".
وواصل إدريس عكي: "بطولة 2006 التي أقيمت بمصر كانت مميزة للغاية، لقد عاصرتها هنا في القاهرة، ونتمنى أن تكون بطولة 2019 في نفس المستوى، وسعيد بوجود رعاة محليين وإقليميين في بطولة 2019، ولا يزال العمل التسويقي مستمرا، وسيكون هناك رعاة جدد حتى انطلاق البطولة، وسوف يتم توزيع الدخل على كل الاتحادات المشاركة". وأردف
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أمير-مرتضى-أحمد-جلال-علاء-مقلد

رئيس الزمالك لنجله: «لا تتحدث عن شوبير أنت ابن ناس»

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى نجله أمير مرتضى، المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، قبل ساعات من مواجهة فريقه أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وقال رئيس الأبيض خلال فيديو نشر عبر الموقع الرسمي للنادي: «لا تتحدث عن شوبير وعبد الحفيظ مرة أخرى، أنت ابن ناس وكنت ظابط شرطة، أعدائي الآن شوبير وعبد الحفيظ».
الزمالك-والداخلية‎ (1)

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي

استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لخوض مواجهة الإنتاج الحربي، التي ستقام على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة، على استاد السلام، انتهى بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدفي أبناء ميت عقبة يوسف إبراهيم أوباما، بينما أحرز هدف العجلات العربية محمد رجب من ضربة جزاء.
الخطيب-والعامرى-فاروق-واعضاء النادى -الاهلى

رئيس الزمالك يتحدث عن انسحاب الخطيب من الدوري

اجتمع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة فريقه أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ووجه رئيس الزمالك التهنئة للاعبين على الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، السبت الماضي، على حساب فريق نهضة بركان المغربي، مشيدًا بإصرارهم على تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير.
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محمد فضل يعد بكأس أمم تاريخي على مستوى مونديال روسيا

أكد محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أن الشركة الراعية للكرة المصرية اجتهدت كثيرًا من أجل إخراج حفل قرعة البطولة في منطقة الأهرامات بأبهى صورة ممكنة، وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس الأمم في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
أحمد أحمد رئيس الكاف

رئيس الكاف يتحدث عن المخاوف الأمنية في بطولة إفريقيا

كشف أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن لجنة خاصة تم تشكيلها للتعامل مع المخاوف الأمنية، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، جاء ذلك في تصريحات للصحفيين خلال زيارته إلى جنوب إفريقيا والتي تستغرق يومين، قائلا: "الأمن يمثل مشكلة كبيرة في أنحاء العالم، وليس في مصر فقط، لا توجد دولة يمكنها أن تضمن ألا يحدث أي شيء، من المحزن أن نشعر بمثل هذا".
الكاف

مستشار الجبلاية: نفوذ مصر في الكاف غير مهدد

أكد مجدي المتناوي المستشار القانوني للاتحادين المصري والإفريقي، أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، يدعم وجود أي مصري داخل الاتحاد الإفريقي، مضيفًا أنه لا يتأخر في دعم الكوادر المصرية داخل الكاف. وقال المتناوي، في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «لا أرى ما يردده البعض حول تقلص النفوذ المصري داخل الكاف، فعلى سبيل المثال تولى عصام أحمد مهمة السكرتير العام مؤقتًا، ثم تولى عمرو فهمي المهمة، وفي النهاية يجب تواجد الأفضل في المنصب بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى».
أحمد أحمد - هاني أبو ريدة

بعد إيقاف جريشة.. لماذا يكره أحمد أحمد المصريين؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف الحكم الدولي جهاد جريشة، لينضم جريشة إلى قائمة ضحايا رئيس الكاف، وبالرغم من علاقة أحمد أحمد الجيدة مع مسئولي الكرة المصرية في بداية توليه مهمة رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في عام 2017، عندما صرح بأن وقوف مصر بجانبه كان أحد أهم أسباب فوزه بمقعد رئاسة الكاف، إلا أنه بعد مرور ما يقرب من عام على توليه مقعد الرئاسة، تغير موقفه وبدأت العلاقة تتوتر بين الطرفين، حيث قام المجلاشي بإقالة عمرو فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي وتعيين المغربي معاذ حجي بديلا له، قبل أن يقيل عمرو شاهين مدير التسويق بالكاف.
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