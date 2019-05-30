الاتحاد الإفريقي يعد بحفل افتتاح أسطوري لكأس الأمم

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٣ م

كأس الأمم الإفريقية

قال إدريس عكي، الرئيس الإقليمي للشركة الراعية للاتحاد الإفريقي، إنه ينتظر أن تحقق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، عوائد مالية أعلى من كل البطولات السابقة، وتنظم مصر بطولة الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو، إلى 19 يوليو المقبلين، وتضم 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية، وتعهد عكي بحفل افتتاح سيكون الأفضل في تاريخ البطولة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تبذل مجهودا كبيرا لإنجاح المسابقة، وأضاف خلال حفل الإعلان عن رعاة البطولة: "نجاح البطولة هو نجاح لمصر والاتحاد الإفريقي ككل، والقارة السمراء بشكل كامل".

وواصل إدريس عكي: "بطولة 2006 التي أقيمت بمصر كانت مميزة للغاية، لقد عاصرتها هنا في القاهرة، ونتمنى أن تكون بطولة 2019 في نفس المستوى، وسعيد بوجود رعاة محليين وإقليميين في بطولة 2019، ولا يزال العمل التسويقي مستمرا، وسيكون هناك رعاة جدد حتى انطلاق البطولة، وسوف يتم توزيع الدخل على كل الاتحادات المشاركة". وأردف