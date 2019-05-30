بعد تحييدهم في 2016.. ترامب يغري الأمريكيين السود

يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الفئات ذات الأصول الإفريقية، واعدًا إياهم بالعديد من الأمور التي ستصب في صالحهم حال فوزه بانتخابات 2020
لم يعد هناك متسع من الوقت يسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير بعض الانطباعات ووجهات النظر التي كونها شعبه على مدى ما يقرب من عامين ونصف في البيت الأبيض، لا سيما أن هناك بالفعل العديد من الفئات لم تكن راضية بشكل تام عن أداء الرئيس.
ولا شك أن الأمريكيين السود من أهم الفئات التي يسعى الرئيس الأمريكي لإقناعهم بالتصويت لصالحه، خاصة أنهم كتلة اجتماعية قوية في عدد من الولايات الأمريكية، مثل ميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن، وهي المناطق صاحبة التجمعات الأكبر لتلك الفئات الجماهيرية.
وعلى درب حملته لعام 2016، تعهد دونالد ترامب بأنه إذا تم انتخابه مجددًا في 2020، فإنه سيفعل أشياء رائعة للأمريكيين من الأصول الإفريقية، وذلك حال الفوز بنسبة 95% من أصواتهم في الاستحقاق المرتقب العام المقبل.
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ومنذ فوزه بنسبة 8% من أصوات ذوي
وعلى درب حملته لعام 2016، تعهد دونالد ترامب بأنه إذا تم انتخابه مجددًا في 2020، فإنه سيفعل أشياء رائعة للأمريكيين من الأصول الإفريقية، وذلك حال الفوز بنسبة 95% من أصواتهم في الاستحقاق المرتقب العام المقبل.
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ومنذ فوزه بنسبة 8% من أصوات ذوي الأصول الإفريقية ضد هيلاري كلينتون، استطاع الجمهوريون بشكل عام الفوز بـ9% من الأصوات الإفريقية الأمريكية في انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، وذلك وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.
وقالت مجلة نيويورك الأمريكية، إن استطلاعات الرأي أظهرت آراء منتقدة لأداء ترامب على المستوى السياسي، حيث رأى الناخبون الأمريكيون من أصول إفريقية أن ترامب جعلهم يشعرون "بعدم الاحترام"، وقال 79% من المشاركين إنهم يشعرون بالغضب تجاه الطريقة التي يتعامل بها ترامب معهم.
وفي نفس الاستطلاع، اعتبر 48% من الأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية، ترامب عنصريًا ويحاول عمدًا إيذاء الأقليات.
ودعم هذا التوجه زيادة عدد المؤيدين لذلك عبر صفحات الإنترنت، حيث بلغت أعداد عمليات البحث عن كلمة "ترامب عنصري" على محرك جوجل الأشهر عالميًا نحو 163 مليون زيارة.
وبصرف النظر عن مكانته الرفيعة بين القوميين البيض وأجندته الداخلية التي توصف بالرجعية الشديدة، فإن تلك التوجهات والانطباعات التي أقرها الأمريكيون السود من شأنها أن تدمر مجتمعات الفقراء والأقليات، خاصة أن ترامب اعتاد إظهار تضامنه مع السياسيين العنصريين، وهو نفس الأمر الذي تسبب في المشاكل التي واجهها الجمهوريون مع الأمريكيين من أصول إفريقية لعقود من الزمن.
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ومع ذلك، تبدو إستراتيجية ترامب لهذا الاستحقاق الرئاسي مغايرة، حيث إنه لا يهدف لتحييد الأمريكيين السود، على غرار ما حدث في انتخابات 2016، حيث كان من المتوقع أن تدعم تلك الفئات والكتل التصويتية المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، ولكن الرئيس الأمريكي يسعى الآن لدفعهم للمشاركة بالانتخابات.
وحسب المجلة الأمريكية، فإن الانخفاض الملحوظ في إقبال تلك الفئات في عام 2016، كان أحد العوامل الرئيسية العديدة التي أدت إلى ضعف جبهة كلينتون، وبالأخص في ميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن.
كان ترامب يدرك هذه الظاهرة، وهو ما ظهر من خلال جولة أعقبت انتصاره في الانتخابات الرئاسية 2016، أشاد خلالها بالناخبين السود لبقائهم في المنزل، وهو الأمر الذي كان يهدف إليه، خاصة أنه كان يدرك أن مؤشرات تأييدهم لم تكن في صالحه.
وقال ترامب في ذلك الوقت: "لم يخرجوا للتصويت لصالح هيلاري.. لقد كان ذلك كبيرًا، شكرًا للمجتمع الأمريكي الإفريقي".
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ووفقًا للتقارير الواردة من بلومبرج قبل فترة وجيزة من انتخابات عام 2016، كانت الحملة تعمل جاهدة لضمان عدم قيامهم بالتصويت لهيلاري كلينتون، حيث كشف مسؤول كبير في الحملة أن لديهم "ثلاث عمليات قمع رئيسية للناخبين"، بما في ذلك واحدة تهدف إلى الحد من إقبال الناخبين السود على التصويت.