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بعد تحييدهم في 2016.. ترامب يغري الأمريكيين السود

يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الفئات ذات الأصول الإفريقية، واعدًا إياهم بالعديد من الأمور التي ستصب في صالحهم حال فوزه بانتخابات 2020
تحرير:محمود نبيل ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م
ترامب والأمريكيون السود
ترامب والأمريكيون السود
لم يعد هناك متسع من الوقت يسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير بعض الانطباعات ووجهات النظر التي كونها شعبه على مدى ما يقرب من عامين ونصف في البيت الأبيض، لا سيما أن هناك بالفعل العديد من الفئات لم تكن راضية بشكل تام عن أداء الرئيس. ولا شك أن الأمريكيين السود من أهم الفئات التي يسعى الرئيس الأمريكي لإقناعهم بالتصويت لصالحه، خاصة أنهم كتلة اجتماعية قوية في عدد من الولايات الأمريكية، مثل ميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن، وهي المناطق صاحبة التجمعات الأكبر لتلك الفئات الجماهيرية.
وعلى درب حملته لعام 2016، تعهد دونالد ترامب بأنه إذا تم انتخابه مجددًا في 2020، فإنه سيفعل أشياء رائعة للأمريكيين من الأصول الإفريقية، وذلك حال الفوز بنسبة 95% من أصواتهم في الاستحقاق المرتقب العام المقبل. الصين تستعين بالشركات الأمريكية لعلاج أزمات حرب ترامب التجارية ومنذ فوزه بنسبة 8% من أصوات ذوي
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المعادن-النادرة

المعادن النادرة.. سلاح صيني جديد ضد أمريكا

"لا تقولوا إننا لم نحذركم" عبارة استخدمتها الصحف الصينية من قبل لتهديد أعدائها في الصراعات الساخنة، ففي 1962 وجهتها إلى الهند قبل الصراع المسلح بين بكين ودلهي، ووجهتها مرة أخرى لفيتنام قبل غزوها عام 1979، والآن كانت الولايات المتحدة هي المعنية بهذه العبارة، حيث قالت صحيفة "الشعب" الحكومية الصينية في مقال لها "ننصح الجانب الأمريكي بعدم التقليل من قدرة الصين على حماية حقوقها ومصالحها التنموية"، وأضافت: "لا تقولوا إننا لم نحذركم". وذلك في أعقاب تهديدات صينية بأنها قد تحظر تصدير المعادن النادرة إلى أمريكا مع تصاعد النزاع التجاري بين البلدين.
البيت-الأبيض

أمريكي يشعل النار في نفسه أمام البيت الأبيض (فيديو)

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن شخصا قام بإضرام النار في نفسه بالقرب من البيت الأبيض. وبحسب "الصن" وجدت خدمات الطوارئ رجلاً مشتعلا بالنيران بالقرب من "واشنطن مول"، وهي منطقة تحظى بشعبية لدى السياح اللذين يزورون لعاصمة الأمريكية. وتظهر لقطات وصور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشرطة تصل إلى الوقع وتطفئ النار الي اشتعلت بالرجل. وبعد وقت قصير تم رؤية سحابة كبيرة في ما يبدو أنها ناتجة عن طفاية حريق جرى ضخها، بحسب "سبوتنيك" الروسية.
كوشنر

لماذا يزور جاريد كوشنر الشرق الأوسط الآن؟

أمس الثلاثاء كان جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض، وجاسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، في ضيافة العاهل المغربي الملك محمد السادس بالعاصمة المغربية الرباط، في مستهل جولتهم الشرق أوسطية التي تشمل المغرب والأردن وإسرائيل، في محاولة لحشد الدعم الدولي لخطة السلام الفلسطينية الإسرائيلية قبل الكشف عن الجزء الاقتصادي منها، في مؤتمر اقتصادي مقرر عقده الشهر المقبل في البحرين بحضور عدد من قادة دول العالم والمنطقة وسط مقاطعة فلسطينية.
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أمريكا: مستعدون للتفاوض مع إيران بـ12 شرطًا

أعلنت الخارجية الأمريكية، استعدادها للتفاوض مع إيران إذا وافقت على 12 شرطًا، مؤكدة أن واشنطن ستبقي على حملة الضغط القصوى على طهران، بحسب "العربية. نت". واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن إيران لديها الفرصة لتكون "دولة عظيمة" في ظل القيادة السياسية الحالية، نافيا سعيه إلى الإطاحة بالنظام الحاكم في إيران. وقال ترامب، "أعتقد أن إيران لديها الفرصة في أن تكون دولة عظيمة مع القيادة الحالية نفسها، نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، أريد توضيح ذلك، نحن نسعى إلى عدم امتلاك إيران السلاح النووي".
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ترامب يهنئ المسلمين بحلول رمضان: استغلوه في تبادل الود

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المسلمين حول العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك في رسالة نشرها البيت الأبيض عبر بيان على موقعه الرسمي. وقال ترامب في بيان البيت الأبيض، اليوم الأحد: "أتوجه بأطيب التهاني لكل المسلمين، الذين يستقبلون شهر رمضان"، مضيفا: السيدة الأولى ميلانيا ترامب، تشاركني توجيه التهاني للمسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بمناسبة شهر رمضان". وتحدث ترامب عن استغلال شهر رمضان ليكون فترة لتبادل الود بين الناس وبعضهم، مشيرا إلى أن شهر رمضان يمكن الناس من تحقيق مجتمع أكثر تآلفا واحتراما".
ترامب

ترامب يرفع الجمارك على سلع صينية بـ 200 مليار دولار

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، الأحد، أن الولايات المتحدة سترفع ابتداءً من يوم الجمعة المقبل من 10 % إلى 25% الرسوم الجمركية على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار، معربا عن الأسف لكون المفاوضات التجارية بين البلدين تتقدم "ببطء شديد". يأتي هذا القرار الأميركي قبل ثلاثة أيام من وصول وفد صيني رفيع الأربعاء إلى واشنطن لاستكمال المفاوضات التجارية بين الطرفين، إذ قدمت هذه الجولة بأنها ستكون الأخيرة ويمكن أن تنتهي بالتوصل الى اتفاق تجاري.
نانسي بيلوسي

قلق لدى الديمقراطيين من رفض ترامب التخلي عن السلطة

لم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحده هو من استعد مبكرًا لجولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في عام 2020، والتي من المتوقع أن تشهد تنافسًا كبيرًا، سواء على ترشيح حزبه الجمهوري، أو حال وصوله للمراحل النهائية من السباق، حيث بدأت زعيمة الديمقراطيين في الكونجرس بالعمل على تمهيد الأرض لحزبها من أجل مواصلة مكاسبه الديمقراطية، والتي بدأها في نوفمبر من العام الماضي، عندما استطاع السيطرة على مجلس النواب بالولايات المتحدة، وهو الأمر الذي خلق حالة من الصراع السياسي في المشهد الأمريكي.
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كوريا الشمالية تحرم ترامب من التفاخر بأهم إنجازاته

بدا واضحًا أن تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية خلال الأشهر القليلة الماضية، وبالتحديد في أعقاب اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم بيونج يانج كيم جونج أون في هانوي بفيتنام، بعث برسالة واضحة إلى أن هناك اختلافات كبيرة في وجهات النظر وسياسات الجانبين. الاختلافات التي وصلت بوادرها للعديد من الأوساط السياسية في العالم، استغلتها بقوة كوريا الشمالية في إعلان موقف شبه رسمي، يشير إلى أن هناك صعوبات واضحة في التعامل مع الرئيس الأمريكي، وبالأخص في مسألة التفاوض والمكاسب المشتركة.
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