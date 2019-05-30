تراجع جديد لسعر الدولار في البنوك.. وCIB أقل سعر

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م

الدولار

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.84 جنيه للبيع، و16.74 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.84 جنيه للبيع، و16.74 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصر، وبنك مصر بواقع قرش واحد فقط، ليسجل نحو 16.89 جنيه للبيع، و16.79 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بواقع قرشين، ليسجل نحو 16.88 جنيه للبيع، و16.78 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بواقع قرش واحد فقط، ليسجل نحو 16.87 جنيه للبيع، و16.77 جنيه للشراء. كما تراجع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك الكويت الوطني، وبنك إتش إس