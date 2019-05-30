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تراجع جديد لسعر الدولار في البنوك.. وCIB أقل سعر

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م
الدولار
الدولار
واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 16.84 جنيه للبيع، و16.74 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك عودة بواقع 3 قروش ليسجل نحو 16.84 جنيه للبيع، و16.74 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصر، وبنك مصر بواقع قرش واحد فقط، ليسجل نحو 16.89 جنيه للبيع، و16.79 جنيه للشراء.
وانخفض سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي بواقع قرشين، ليسجل نحو 16.88 جنيه للبيع، و16.78 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بواقع قرش واحد فقط، ليسجل نحو 16.87 جنيه للبيع، و16.77 جنيه للشراء. كما تراجع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك الكويت الوطني، وبنك إتش إس
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اسعار-الذهب-دهب (6)

20% زيادة متوقعة في مبيعات الذهب خلال موسم العيد

شهدت أسعار الذهب فى الآونة الأخيرة تراجعا بالسوق العالمية والمحلية نتيجة هدوء الأوضاع العالمية والتى أثرت إيجابا فى استقرار السعر لما يقرب من شهر متصل، إلى أن أخذ فى منحدر الانخفاض خلال الأيام القليلة الماضية وفقا لما أعلنته شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
فلوس

المالية: صرف رواتب يونيو بداية من 23 الشهر المقبل

أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا جديدًا، بمناسبة قرب انتهاء السنة المالية للعام 2018 - 2019، وحلول الأعياد والإجازات الرسمية، يتضمن إقرار مواعيد إضافية لصرف مرتب شهرى يونيو، ويوليو، ومتأخرات مايو ويوليو 2019. وأعلنت الوزارة أنه تيسيرًا على العاملين بالدولة، فقد تقرر إضافة مواعيد جديدة لصرف المرتبات والأجور بما فيها المحولة للبنوك، و"النفقة" عن شهرى يونيو، ويوليو ومتأخرات مايو ويوليو. وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف متأخرات مايو 2019، يوم 3 يونيو المقبل، ومرتبات يونيو اعتبارًا من يوم 23 إلى 28 يونيو.
صادرات-تركيا للعراق

125 مليون دولار استثمارات سعودية في مصر خلال 3 أشهر

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن صافى الاستثمارات السعودية فى مصر، شهد ارتفاعا خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى 2018-2019، ليبلغ نحو 125.5 مليون دولار، في مقابل نحو 87.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى 2017-2018، بنسبة زيادة 44.1%. وأوضح جهاز الإحصاء اليوم، الخميس، أن الصادرات المصرية السعودية، شهدت ارتفاعا أيضًا، حيث بلغت قيمتها 276.7 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 241.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%.
سلع-غذائية

بعد تراجع الدولار.. لماذا لم تنخفض الأسعار بالأسواق؟

شهدت أسعار العملة الخضراء تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري 2019، لينخفض سعر الدولار في البنوك بأكثر من 100 قرش، ليصل إلى مستوى سعر 16.86 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه نهاية العام الماضي 2018. وعلى الرغم من انخفاض سعر الدولار، غير أن أسعار السلع ما زالت مرتفعة بالأسواق، بينما أكد عدد من الخبراء أن الأسعار ستتراجع بشكل ملحوظ مع استمرار انخفاض العملة الخضراء. وتراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين بشكل طفيف خلال شهر أبريل الماضي، مسجلا 8.1%، في مقابل 8.9% خلال شهر مارس 2019، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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دولار

الدولار يسجل أقل مستوى له أمام الجنيه منذ 26 شهرا

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لينخفض سعر الدولار بنحو 4 قروش مسجلا أقل سعر له منذ شهر مارس 2017. وانخفض سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بواقع قرشين ليسجل أقل سعر بنحو 17.04 جنيه للبيع، و16.94 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 17.05 جنيه للبيع، و16.95 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بواقع قرشين ليسجل نحو 17.05 جنيه للبيع، و16.95 جنيه للشراء.
دولارات

الدولار يواصل خسائره أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 17.06 جنيه للبيع، و17.96 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك البركة بواقع قرش واحد فقط أيضا ليسجل نحو 17.09 جنيه للبيع، و16.99 جنيه للشراء، بينما بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.97 جنيه، ونحو 17.07 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
دولارات

الدولار ينخفض في 10 بنوك.. والبنك الأهلي أقل سعر

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الكويت الوطني، بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرشين، ليسجل نحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 3 قروش، ليسجل نحو 17.08 جنيه للبيع، و16.98 جنيه للشراء.
دولار

انخفاض جديد في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بواقع قرشين، ليسجل أقل سعر بنحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والمصرف المتحد بواقع قرش واحد فقط ليسجل نحو 17.08 جنيه للبيع، و16.98 جنيه للشراء، وانخفض سعر الدولار في بنك المشرق بواقع قرش واحد فقط أيضا ليسجل نحو 17.11 جنيه للبيع، و17.01 جنيه للشراء.
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