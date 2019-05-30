لمس أكتاف 24.. حمزة يوافق على زواج أدهم وغادة

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

لمس أكتاف

وافق حمزة الذي يجسده الفنان فتحي عبد الوهاب، على زواج أدهم الذي يجسده الفنان ياسر جلال، بشقيقته غادة التى تجسدها الفنانة إيمان العاصي، وذلك فى أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل «لمس أكتاف» المذاع عبر فضائية CBC، وطلب حمزة من أدهم أن يقف فى ظهره ويسانده فى عمله؛ لأنه يشعر بالخطر، وعلى الجانب الآخر ذهب أدهم ليخلص شقيقته من بطش طليقها الذي يعتدي عليها بالضرب، وجعله يمضي على إيصالات أمانة ليتأكد أنه لن يفعل فى شقيقته أى شيء، وإذا فكر فى إيذائها سيقوم بحبسه.

حمزة يخطط لإبعاد الضابط علاء الذي يجسده الفنان أحمد كمال، وبعد التفكير طويلا توصل إلى أنه يقوم بتوفير فرصة عمل لخطيبة الضابط علاء فى أحد مشاريعه الاستثمارية، وحينما علم علاء بذلك أخبرها بأن حمزة تاجر مخدرات، ولكنها دافعت عنه وقالت إنها لن تفوت الفرصة. "لمس أكتاف" بطولة "ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان