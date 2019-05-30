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لمس أكتاف 24.. حمزة يوافق على زواج أدهم وغادة

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م
لمس أكتاف
لمس أكتاف
وافق حمزة الذي يجسده الفنان فتحي عبد الوهاب، على زواج أدهم الذي يجسده الفنان ياسر جلال، بشقيقته غادة التى تجسدها الفنانة إيمان العاصي، وذلك فى أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل «لمس أكتاف» المذاع عبر فضائية CBC، وطلب حمزة من أدهم أن يقف فى ظهره ويسانده فى عمله؛ لأنه يشعر بالخطر، وعلى الجانب الآخر ذهب أدهم ليخلص شقيقته من بطش طليقها الذي يعتدي عليها بالضرب، وجعله يمضي على إيصالات أمانة ليتأكد أنه لن يفعل فى شقيقته أى شيء، وإذا فكر فى إيذائها سيقوم بحبسه.
حمزة يخطط لإبعاد الضابط علاء الذي يجسده الفنان أحمد كمال، وبعد التفكير طويلا توصل إلى أنه يقوم بتوفير فرصة عمل لخطيبة الضابط علاء فى أحد مشاريعه الاستثمارية، وحينما علم علاء بذلك أخبرها بأن حمزة تاجر مخدرات، ولكنها دافعت عنه وقالت إنها لن تفوت الفرصة. "لمس أكتاف" بطولة "ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان
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مسلسل-محمد-رجب (6)

علامة استفهام 24.. مؤامرة نسائية على نوح

زادت جرعة الغموض في مسلسل "علامة استفهام" للسيناريست إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش، بعدما كشفا في نهاية الحلقة 24 عن اجتماع ريم (سلمى حسن) خطيبة سامح، ورحاب (مريهان حسين) حبيبة نوح، والدكتورة همت (نورهان) زوجة طارق علواني، والدكتورة إيمان (إيمان أيوب) وزوجة صابر (ندى بهجت) في فيلا جيهان (هبة الأباصيري) صديقة نوح، وقبله لقاء الدكتورة همت مع هيثم (عمرو رجب) الذي طعنته ريم قبل حلقتين واعتقد أنه مات وكان يبحث عن ريم، ما يفتح الباب للتكهنات حول تجمعهن ضد نوح (محمد رجب) وما ستسفر عنه الحلقات المقبلة، خاصة بعدما وقفت الأحداث عند وصول نوح لفيلا جيهان.
مسلسل-هوجان

«هوجان» 24.. القبض على محمد إمام بسبب جريمة قتل

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «هوجان»، وصول «هوجان» يجسده محمد إمام إلى بيروت لكي يبيع الآثار التي استخرجها إلى رجل الأعمال الذى كان يتعاون معه «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وأحضرت «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، الطعام لشقيقها «كرم» يجسده أحمد حسام، وحاولت أن تستدرجه فى الكلام لتعلم ماذا سمع، ونسيت الباب مفتوحا وهرب «كرم» من الفيلا، ونزل «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، يبحث عنه، فيما سألت «نور» تجسدها هاجر أحمد، «حورس» يجسده أوس أوس، عن مكان «هوجان» ولكنه تهرب منها ورفض أن يقول لها شيئا.
ابو-جبل

أبو جبل 24.. وجيه يفقد ابنه.. وسعد يسجن لهذا السبب

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «أبو جبل» المذاع عبر فضائية ON E، العديد من الأحداث المهمة، إذ تم القبض على سعد الذي يجسده الفنان دياب، وحصل منه وجيه، الذي يجسده الفنان محمود البزاوي، على الكثير من الأموال، عن طريق بيع أرض ملك الدولة له دون علمه، وذلك بعد أن طلب منه الشراكة فى مشروع، ولم يكتفِ بالنصب عليه فقط، بل هو مَن قام بإبلاغ الشرطة لتلقي القبض عليه، وفي أثناء وجود وجيه فى شركته، جاءه خبر صادم، حيث أخبره أحد العاملين بأن أبنه أحمد توفى على أثر سقوطه من أعلى برج سكنى.
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لمس-اكتاف

لمس أكتاف حلقة14.. بدء علاقة ياسر جلال وإيمان العاصي

بعدما أصابت قوات الشرطة "أدهم" الذي يجسده الفنان ياسر جلال، بالرصاص في كتفه، وتوسل إلى "حمزة" الذي يجسده الفنان فتحي عبدالوهاب، أن ينقله معه وابنة عمه "عايدة" التي تجسدها الفنانة حنان مطاوع، ولكن الأخيرة أقنعت "حمزة" وشقيقه "زيدان" الذي يجسده محمد عز، بأن يرفض طلب "أدهم" ويتركه وحيدًا تسيل الدماء منه؛ تبدأ الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "لمس أكتاف"، بعودة "حمزة" له مجددا بسيارته كي ينقذه من الموت، رغم رفض "عايدة" ومحاولاتها المستمرة ألا يحمله معهما. يصل "حمزة" بـ"أدهم" إلى فيلته، ويقيم في غرفة "غادة" التي تجسدها إيمان العاصي، حتى تستقر حالته.
لمس-اكتاف

لمس أكتاف حلقة 8.. مواجهة قوية بين حمزة وسامر

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل "لمس أكتاف"، بمواجهة حادة بين "حمزة" الذي يُجسده الفنان فتحي عبدالوهاب، و"سامر" الذي يُجسده الفنان أحمد كشك، زوج شقيقته "غادة" التي تُجسدها إيمان العاصي، وذلك بعدما حاولت الانتحار لرفضها أن تُكمل حياتها معه، واصطحب "حمزة" رجاله معه وقطع طريق "سامر"، وأخبره بأنه سيقتص منه بعد طول انتظار، فكان رد "سامر" أنه لو كان رجلا يخشاه بالفعل لترك رجاله وأتاه بمفرده، فما كان من "حمزة" إلا أن منحه مسدسه، وجعله يوجهه نحوه، وطلب منه أن يُطلق عليه الرصاص إن كان يستطيع فعل ذلك، ولكن "سامر" لم يفعل.
لمس-اكتاف

لمس أكتاف حلقة 7.. رسالة سرية من «أدهم» للشرطة

تبدأ الحلقة السابعة من مسلسل "لمس أكتاف"، بشرط يطرحه "أدهم" الذي يُجسده الفنان ياسر جلال، على "عبدالمُنجي" الذي يُجسده الفنان شريف دسوقي، حيث طالبه بـ3 ملايين جنيه مقابل أن يُسلم نفسه للشرطة ويعترف بقتل أفراد كمين الشرطة، ثم يُرسل "أدهم" رسالة لـ"الضابط علاء" الذي يُجسده الفنان خالد كمال، عن طريق طفل صغير مجهول الهوية، وفيها أنه لو أراد أن يعرف من قتل زملاءه أن يُهاتفه على رقم محمول، وعلى الفور يخرج الضابط أمام قسم الشرطة للبحث عن "أدهم"، ولكنه لا يجده، وحينما هاتف "أدهم" أخبره أنه سيُسلمه نفسه ومعه أدلة براءته.
لمس-اكتاف

لمس أكتاف حلقة6| انتحار إيمان العاصي وهروب ياسر جلال

بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "لمس أكتاف"، والمذاع عبر فضائية cbc، بمواجهة بين "أدهم" الذي يُجسده بطل المسلسل النجم ياسر جلال، والضابط علاء الطيب الذي يُجسده الفنان خالد كمال، ويحاول القبض على "أدهم" بتهمة قتل أفراد كمين شرطة على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وحاول "أدهم" الدفاع عن نفسه، مؤكدا أن الصدفة هي التي جعلته يمر على الطريق الموجود عليه الكمين، وتم قتل جميع أفراد الشرطة قبل وصوله، ولكن الضابط "علاء" رفض دفاعه عن نفسه وطلب إلقاء القبض عليه، ولكن "أدهم" استطاع الهرب وسط مطاردة من رجال الشرطة.
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