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تشييع جثمان مدير أمن أسيوط من مسجد عمر مكرم

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م
جنازة مدير أمن أسيوط
جنازة مدير أمن أسيوط
وصل جثمان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، اليوم، إلى مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط لأداء صلاة الجنازة عليه، والذى وافته المنية أمس بعد حادث سيارة أثناء تفقده التمركزات الأمنية، والخدمات على الطريق الصحراوى الغربى بأسيوط قبل الإفطار. ووصل إلى السرادق المقام أمام المسجد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، واللواء خالد توفيق قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، بمشاركة رجال الدين الإسلامى والمسيحى وأعضاء مجلس النواب، في حضور أسرة الفقيد الراحل.
وكان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بتعرض اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، لحادث مروري، أثناء تفقده بعض الأكمنة الأمنية بطريق القوصية أسيوط، ما أدى لانقلاب سيارتهما، والتى ترتب عليها وفاة مدير الأمن، وإصابة مدير
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محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

انفراجة في أزمة مستحقات 300 صيدلي مصري بالسعودية

أعلنت وزارة القوى العاملة، انفراجة في مستحقات 300 صيدلي مصري يعملون بشركة تداوي الطبية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بصرف 2000 ريال بشكل عاجل اليوم لكل صيدلي، فضلا عن صرف 1500 ريال منذ أسبوعين. وكانت الوزارة قد تلقت اتصالاً هاتفيًا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية بالرياض الدكتور ياسر غازي يفيد بصرف هذه المبالغ من قبل الشركة التي وعدت بانفراجه في الأزمة المالية عقب عيد الفطر المبارك والاستمرار في صرف مستحقات الصيادلة عقب إعادة تشغيل الصيدليات التابعة لها بشكل كامل.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

البحوث الفلكية: بدء فصل الصيف 21 يونيو المُقبل

قال الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه بدأ العد التنازلي لبداية فصل الصيف جغرافيا وفلكيا، والتي حددتها الحسابات الفلكية له الساعة الخامسة و54 دقيقة مساء يوم الجمعة الموافق 21 يونيو المقبل بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة. وأضاف القاضي اليوم الخميس، أن الشمس استمرت بعد لحظة الاعتدال الربيعي في 20 مارس الماضي في حركتها الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيا، ويواصل ميل أشعتها في الزيادة فيزداد طول النهار وينقص طول الليل في مصر والدول الواقعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي.
امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (3)

أزمات التابلت وصعوبة الامتحان.. شكاوى أولى ثانوي من الكيمياء

أدى اليوم الخميس، طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان مادة الكيمياء إلكترونيا على التابلت وورقيا، وأكدوا أن الامتحان كان مقسما إلى 17 سؤالا مطلوب الإجابة عليهم كلهم في ساعة ونصف فقط، غطت جميع أجزاء منهج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، واشتكوا من صعوبة بعض الأسئلة، مؤكدين أن إجابة الكيمياء على التابلت كانت غير سلسة، وقالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك حالة من الغضب والاستياء بين أولياء أمور وطلاب الصف الأول الثانوي بسبب صعوبة امتحان الكيمياء، فضلا عن صعوبات واجهت الطلاب خلال أداء الامتحان على التابلت.
الواد-سيد-الشحات

الواد سيد الشحات 24| السحاوي يخطف أحمد فهمي ويعذبه

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "الواد سيد الشحات" فشل سيد، الذي يجسده الفنان أحمد فهمي، في التنبؤ بنتيجة مباراة الملاكمة، بعدما كسر "فخر" الجهاز الذي يرجع بالزمن لساعة. ووقع الثلاثي "سيد، وشقيقه فخر الذي يجسد شخصيته الفنان محمد عبد الرحمن، وريتاج، زوجة سيد، التي تجسدها الفنانة هنا الزاهد"، في ورطة بسبب كسر ريموت آلة الزمن، وعند بحث سيد وريتاج عنه، اكتشفا أن الريموت تم تدميره فى قصة حب فخر الشحات وبطة السيدة الكبيرة السمينة، إذ يسترجع فخر قصته مع بطة ويرويها لسيد وريتاج، وتزداد ورطة الثلاثي مع السحاوي.
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حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (1)

حداد وإلغاء الاحتفالات.. محافظ أسيوط ينعي «جمال شكر»

نعى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، ببالغ الحزن اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، والذي توفى إثر حادث مروري أثناء تفقده الأكمنة المرورية بطريق القوصية - أسيوط، داعيًا الله ـ عز وجل ـ أن يتغمده بالرحمة والمغفرة متمنيًا لأسرته الصبر والسلوان متمنيا الشفاء العاجل للواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية وجميع المصابين في هذا الحادث، إذ أعلن المحافظ، عن تنظيم جنازة عسكرية للفقيد غدًا الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحًا أمام مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط بمشاركة أسرة الفقيد الراحل وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.
احتراق-سيارة-نقل-سولار

السيطرة على حريق بسيارة محملة سولار غرب الإسكندرية

شب حريق هائل بسيارة محملة بالسولار على طريق الساحل منطقة الشروق، غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ولم ترد أي أنباء عن وقوع أي إصابات بين المواطنين، إذ اصطدمت السيارة ببندورة بالملف بنهر الطريق، ما أدى إلى اشتعال كابينة السيارة، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، من السيطرة على الحريق ومنع امتداد الحريق لتنك السولار وانتشار النيران إلى العربات المجاورة وحدوث كارثة محققة، فيما تعطلت الحركة المرورية لحين السيطرة على الحريق.
الشرطة-البريطانية (3)

رويترز: إغلاق مقر الحكومة البريطانية بسبب جسم مشبوه

ذكرت وكالة أنباء "رويترز" في نبأ عاجل منذ قليل، أن الشرطة البريطانية تتحرى جسما مشبوها قرب مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي. ونقلت قناة العربية" عن الشرطة البريطانية، إن ضباط متخصصين وصلوا للتحقيق في جسم مشبوه قرب مكتب ماي. وأوضحت الشرطة البريطانية أن "الإغلاق مؤقت حتى الانتهاء من التمشيط"، وفقا لما ذكرته "إكسترا نيوز" عبر حسابها على "تويتر". وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أنه تم منع أي شخص من الدخول أو الخروج من مقر الحكومة الكائن في 10 داونينج ستريت.
السودان

الحراك السوداني و«العسكري» وجها لوجه بعد انقلاب فاشل

إقامة "المتاريس" كانت إحدى أدوات المتظاهرين في السودان للضغط على المجلس العسكري الحاكم مع بدء التفاوض خلال الأسبوع الماضي، لكن لم تحقق تلك الوسيلة الأهداف المرجوة منها، إذ تسببت في صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وهو ما أدى إلى تصاعد الأوضاع في الشارع السوداني خلال اليومين الماضيين. وكانت مفاوضات بين العسكريين وقادة الاحتجاج أحرزت تقدما مهما منذ الإثنين، إذ تم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة.
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