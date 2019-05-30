تشييع جثمان مدير أمن أسيوط من مسجد عمر مكرم

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م

جنازة مدير أمن أسيوط

وصل جثمان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، اليوم، إلى مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط لأداء صلاة الجنازة عليه، والذى وافته المنية أمس بعد حادث سيارة أثناء تفقده التمركزات الأمنية، والخدمات على الطريق الصحراوى الغربى بأسيوط قبل الإفطار. ووصل إلى السرادق المقام أمام المسجد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، واللواء خالد توفيق قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، بمشاركة رجال الدين الإسلامى والمسيحى وأعضاء مجلس النواب، في حضور أسرة الفقيد الراحل.

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بتعرض اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، لحادث مروري، أثناء تفقده بعض الأكمنة الأمنية بطريق القوصية أسيوط، ما أدى لانقلاب سيارتهما، والتى ترتب عليها وفاة مدير الأمن، وإصابة مدير