جريمة

مخدرات العيد سقطت في قبضة الشرطة بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م
المتهمين
المتهمين
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مكتب مكافحة المخدرات، فجر اليوم الخميس، من ضبط كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر تزن طن تقريبًا، أثناء محاولة تهريبها إلى محافظة الإسماعيلية، عبر أحد المنافذ الشرقية وقبل توزيعها خلال عيد الفطر على المدمنين والمتعاطين لذلك المخدر، وتم إخطار النيابة بعد التحفظ على المتهمين المضبوطين والمواد المخدرة والسيارة ومبلغ مالي وتليفونات محمولة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وللتحقيق مع المتهمين في ملابسات الواقعة.
تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العقيد عصام عطوان رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات حول قيام عدد من الأشخاص بمحاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات لتوزيعها على المدمنين خلال أيام العيد. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد أحمد الصغير رئيس مكتب مكافحة المخدرات، وكلًا
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حشيش

حشيش العيد.. ضبط تاجر وبحوزته 450 طربة بالإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ضربة موجعة لتجار المخدرات وبخاصة تجار الحشيش، حيث تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط أحد أكبر تجار المخدرات والحشيش وتم ضبطه متلبساً بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وبحوزته 450 طربة تزن نحو 45 كيلو من مخدر الحشيش، يعتزم توزيعها على عملائه قبل وقفة عيد الفطر المبارك وتوزيعها على زبائنه خلال أيام العيد مستهدفاً فئة الشباب بمراكز الشباب والأندية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه متلبساً.
حريق-دمياط (2)

السيطرة على حريق هائل في مجمع مطاعم بدمياط

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الخميس، من إخماد حريق هائل في مجمع المطاعم "الفود كورت" بمدينة رأس البر في محافظة دمياط، بسبب انفجار أسطوانة غاز لأحد المطاعم، بالقرب من منطقة الجربي بمصيف رأس البر. تلقى اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط إخطارًا يفيد باندلاع حريق هائل في مطعم بشارع النيل بمدينة رأس البر وامتدت إلى محلات أخرى، حيث شاهد الأهالي أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب جراء الحريق، وعلى الفور أبلغو الجهات الأمنية للسيطرة على الحريق.
رشوة

ضبط 3 قضايا اتجار في العملة بـ13 مليون جنيه

ضبطت مباحث الأموال العامة 3 قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بلغت جملة التعاملات فيها قرابة 13 مليون جنيه مصري، و330 ألف دولار أمريكي، وتبين أن المتهم الأول حاصل على ليسانس، ويقيم بمحافظة كفر الشيخ، ويمارس نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بيعًا وشراء. واتخذ من محل لتجارة المواد الغذائية خاص به كائن بذات الدائرة مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبلغ حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 3 ملايين جنيه مصرى.
ضبط-حشيش

ضبط 10 كيلو حشيش قبل توزيعها في العيد

أحبطت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اليوم الخميس، توزيع وبيع كمية من مخدر الحشيش بالمرج، وزنت 10 كيلوجرامات من الحشيش، وذلك عقب القبض على عاطل، 32 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، سبق اتهامه فى قضية "سرقة متجر" حال وجوده بدائرة قسم شرطة المرج مستقلا سيارة "ملك شقيقه"، وبحوزته الكمية المضبوطة من المخدرات، كان في طريقه لتوزيعها خلال العيد، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.
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سلاح-ومخدرات (1)

ضبط 33 تاجر مخدرات و9 قطع سلاح في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة واللواء رضا العمدة مدير المباحث بؤرا إجرامية مختلفة.
القبض-على-متهم

ضبط رجل أعمال كون ثروة طائلة من المخدرات بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الجمعة، من ضبط رجل أعمال في العقد الثالث من العمر، يمتلك شركة استيراد وتصدير من قرية المنيل التابعة لمركز طلخا وسابق اتهامه في قضية اتجار بالمخدرات، يتربح من التجارة غير المشروعة بالمواد المخدرة، حتى بلغت ثروته أكثر من 70 مليون جنيه، وعمد المتهم استثمار تلك الأموال في العقارات والأراضي لإبعاد الشبهات عنه، واستغل الشركة لتسهيل لقائه بعملائه في تجارته، وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.
سلاح-ومخدرات

ضبط أسلحة وذخائر ومخدرات في حملة بالمحافظات

شن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، حملات مكبرة لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية بمختلف محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 217 قطعة سلاح ناري بينها رشاش متعدد و66 بندقية، و231 قضية مخدرات، وحجز 433 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 27705 مخالفات مرورية، وضبط 1853 مخالفة مرافق، وضبط 25 قضية مصنفات، وتنفيذ 75869 حكما قضائيا متنوعا.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

هيروين وأفيون وأسلحة وذخائر في حملة أمنية بالجيزة

تواصل الإدارة العامة للمرور نشر حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، للحفاظ على سلامة المواطنين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، وعززت إدارة المرور من وجود الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية، كما شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملة مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون من محرزي المواد المخدرة والأسلحة.
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