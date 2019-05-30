مخدرات العيد سقطت في قبضة الشرطة بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مكتب مكافحة المخدرات، فجر اليوم الخميس، من ضبط كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر تزن طن تقريبًا، أثناء محاولة تهريبها إلى محافظة الإسماعيلية، عبر أحد المنافذ الشرقية وقبل توزيعها خلال عيد الفطر على المدمنين والمتعاطين لذلك المخدر، وتم إخطار النيابة بعد التحفظ على المتهمين المضبوطين والمواد المخدرة والسيارة ومبلغ مالي وتليفونات محمولة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وللتحقيق مع المتهمين في ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العقيد عصام عطوان رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات حول قيام عدد من الأشخاص بمحاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات لتوزيعها على المدمنين خلال أيام العيد. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد أحمد الصغير رئيس مكتب مكافحة المخدرات، وكلًا