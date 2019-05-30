«هوجان» 24.. القبض على محمد إمام بسبب جريمة قتل

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م

محمد إمام - مسلسل هوجان

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «هوجان»، وصول «هوجان» يجسده محمد إمام إلى بيروت لكي يبيع الآثار التي استخرجها إلى رجل الأعمال الذى كان يتعاون معه «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وأحضرت «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، الطعام لشقيقها «كرم» يجسده أحمد حسام، وحاولت أن تستدرجه فى الكلام لتعلم ماذا سمع، ونسيت الباب مفتوحا وهرب «كرم» من الفيلا، ونزل «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، يبحث عنه، فيما سألت «نور» تجسدها هاجر أحمد، «حورس» يجسده أوس أوس، عن مكان «هوجان» ولكنه تهرب منها ورفض أن يقول لها شيئا.

حاول «كرم» الاتصال بـ«هوجان» ولكن وجد هاتفه مغلقا، ودخل «كمال اللباد» و«لطفى الحراق» مزاد شراء قطعة أرض زراعية، توجد أسفلها آثار، وكانت المفاجأة وصول «هوجان» و«بهلول» وانضمامهما إلى المزاد، ورسا المزاد على «هوجان». فيما