رياضة

إصابة حسين الشحات وأجايي في مران الأهلي

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
حسين الشحات
حسين الشحات
يطمئن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ركبة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، وذلك قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة. وغاب شريف إكرامي عن تدريبات الكرة، أمس الأربعاء، بسبب إصابته برشح خفيف في الركبة تعرض له في مران الفريق أول من أمس، الثلاثاء، إذ اكتفى اللاعب بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» على هامش المران الجماعي، ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم حيث يتصدر الفريق جدول الدوري برصيد 74 نقطة، وتتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.
وقال الجهاز الفني بالأهلي إن حسين الشحات، لاعب الفريق، اشتكى من الإصابة بشد في عضلة السمانة، وإن اللاعب خاض تدريبات تأهيلية خفيفة في «الجيم»، أعقبتها تدريبات الجري حول الملعب على هامش مران الفريق مساء أمس الأربعاء؛ حتى يتخلص اللاعب تدريجيا من آلام عضلة السمانة. ويخضع اللاعب لفحص طبي قبل
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أمير-مرتضى-أحمد-جلال-علاء-مقلد

رئيس الزمالك لنجله: «لا تتحدث عن شوبير أنت ابن ناس»

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى نجله أمير مرتضى، المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، قبل ساعات من مواجهة فريقه أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وقال رئيس الأبيض خلال فيديو نشر عبر الموقع الرسمي للنادي: «لا تتحدث عن شوبير وعبد الحفيظ مرة أخرى، أنت ابن ناس وكنت ظابط شرطة، أعدائي الآن شوبير وعبد الحفيظ».
الزمالك-والداخلية‎ (1)

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي

استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لخوض مواجهة الإنتاج الحربي، التي ستقام على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة، على استاد السلام، انتهى بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدفي أبناء ميت عقبة يوسف إبراهيم أوباما، بينما أحرز هدف العجلات العربية محمد رجب من ضربة جزاء.
الخطيب-والعامرى-فاروق-واعضاء النادى -الاهلى

رئيس الزمالك يتحدث عن انسحاب الخطيب من الدوري

اجتمع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة فريقه أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ووجه رئيس الزمالك التهنئة للاعبين على الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، السبت الماضي، على حساب فريق نهضة بركان المغربي، مشيدًا بإصرارهم على تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير.
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رمضان-صبحي-مران-الأهلي copy

مران الأهلي.. جلسة لاسارتي ومركز جديد لإكرامي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وعقد مارتن لاسارتي محاضرة قبل انطلاق المران الجماعي، طالب اللاعبين فيها بالتركيز في التدريبات الجماعية دون النظر لموقف الفريق من مسابقة الدوري. واستدعى لاسارتي حراس مرمى الفريق وعقد معهم جلسة طويلة قبل المران، كما اجتمع طارق سليمان مدرب حراس المرمى للمارد الأحمر، مع الثلاثي علي لطفي وأحمد شوبير وأحمد طارق سليمان حراس المرمى، ووجه لهم الدعم قبل بداية المران وأن قرار مشاركتهم سيحدث في أقرب وقت وحثهم على التركيز خلال التدريبات.
حسين-الشحات

أمير مرتضى: لو معايا فلوس الشحات هشتري نجوم إفريقيا

قال أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، إن نادي الأهلي تعاقد مع حسين الشحات بمقابل مادي مبالغ فيه للغاية، ولا يستحقه أي لاعب مصري، خاصة أن الشحات خاض تجربة الاحتراف في الدوري الإماراتي لمدة موسم واحد، ولم يلعب في صفوف برشلونة على سبيل المثال. وأضاف أمير، خلال لقائه ببرنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض على قناة «المحور»، أنه كان سيضم لاعبي قارة إفريقيا بالكامل بالمقابل الذي دفعه النادي الأحمر للتعاقد مع الشحات وحده، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ذلك، اتهمه البعض بإهدار المال العام في وقت سابق بسبب بعض الصفقات التي أبرمها الزمالك.
عامر-حسين

عامر حسين يكشف حقيقة تأجيل لقاء الأهلي والمقاولون

نفى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ما تردد عن تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب لما بعد بطولة أمم إفريقيا 2019 وقال عامر في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "حتى الآن مباراة الأهلي والمقاولون في موعدها بدون تأجيلات، وستقام يوم 28 مايو الجاري". كانت لجنة المسابقات قد أعلنت من قبل عن موعد مباراة الأهلي مع الإسماعيلي والمقرر إقامتها يوم 22 من الشهر الجاري على ملعب برج العرب وكذلك موعد مباراته مع المقاولون العرب والمقرر لها 28 من الشهر الجاري أيضًا.
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

بعد فوز الأهلي على إنبي.. تعرف على جدول ترتيب الدوري

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره إنبي، بهدفين نظيفين، سجلهما حسين الشحات ومروان محسن، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق 7 نقاط عن الزمالك الذي يحتل المركز الثاني ونفس فارق النقاط عن بيراميدز الثالث، وفي المقابل تجمد رصيد الفريق البترولي عند 36 نقطة، وظل في المركز التاسع بفارق نقطتين عن أقرب مراكز الهبوط.
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