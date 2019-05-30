جريمة

«الإدارية» ترد أرض الأمير مصطفى عبد المنان للأوقاف

تحرير:سماح عوض الله ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م
محكمة القضاء الإداري- أرشيفية
محكمة القضاء الإداري- أرشيفية
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة، اليوم الخميس، بتأييد قرار وزارة الأوقاف بسحب أرض تابعة للأوقاف من ملكية شخص تملّكها بنظام التقادم، ورفض الطعن على القرار بحكم نهائي، وذلك لكون الأرض وقفا خيريا، تحكمها اعتبارات قانونية خاصة، وهى الوقف الخيري للأمير مصطفى بن عبد المنان، ومساحته 76 فدانًا بناحية رأس البر، والتي تقع ضمن مساحة إجمالية قدرها 421000 فدان موزعة على ثلاث محافظات، هي الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وأكدت المحكمة أن الأوقاف الخيرية لا يجوز تملكها بالتقادم.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور سمير عبد الملاك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي. وقالت المحكمة إن الأراضي الموقوفة لا تخضع للتقادم مهما طال الزمان، مضيفة أن المشرّع حظر إطلاقا تملك أطيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم
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حشيش

حشيش العيد.. ضبط تاجر وبحوزته 450 طربة بالإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ضربة موجعة لتجار المخدرات وبخاصة تجار الحشيش، حيث تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط أحد أكبر تجار المخدرات والحشيش وتم ضبطه متلبساً بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وبحوزته 450 طربة تزن نحو 45 كيلو من مخدر الحشيش، يعتزم توزيعها على عملائه قبل وقفة عيد الفطر المبارك وتوزيعها على زبائنه خلال أيام العيد مستهدفاً فئة الشباب بمراكز الشباب والأندية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه متلبساً.
حريق-دمياط (2)

السيطرة على حريق هائل في مجمع مطاعم بدمياط

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الخميس، من إخماد حريق هائل في مجمع المطاعم "الفود كورت" بمدينة رأس البر في محافظة دمياط، بسبب انفجار أسطوانة غاز لأحد المطاعم، بالقرب من منطقة الجربي بمصيف رأس البر. تلقى اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط إخطارًا يفيد باندلاع حريق هائل في مطعم بشارع النيل بمدينة رأس البر وامتدت إلى محلات أخرى، حيث شاهد الأهالي أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب جراء الحريق، وعلى الفور أبلغو الجهات الأمنية للسيطرة على الحريق.
رشوة

ضبط 3 قضايا اتجار في العملة بـ13 مليون جنيه

ضبطت مباحث الأموال العامة 3 قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بلغت جملة التعاملات فيها قرابة 13 مليون جنيه مصري، و330 ألف دولار أمريكي، وتبين أن المتهم الأول حاصل على ليسانس، ويقيم بمحافظة كفر الشيخ، ويمارس نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بيعًا وشراء. واتخذ من محل لتجارة المواد الغذائية خاص به كائن بذات الدائرة مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبلغ حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 3 ملايين جنيه مصرى.
ضبط-حشيش

ضبط 10 كيلو حشيش قبل توزيعها في العيد

أحبطت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اليوم الخميس، توزيع وبيع كمية من مخدر الحشيش بالمرج، وزنت 10 كيلوجرامات من الحشيش، وذلك عقب القبض على عاطل، 32 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، سبق اتهامه فى قضية "سرقة متجر" حال وجوده بدائرة قسم شرطة المرج مستقلا سيارة "ملك شقيقه"، وبحوزته الكمية المضبوطة من المخدرات، كان في طريقه لتوزيعها خلال العيد، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.
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تعذيب-طفلة-حزن-ندم

طبيبة أجبرتها حماتها على مسح السلالم فخلعت ابنها

تزوجت طبيبة من زميلها فى العمل، بعدما قررت التغاضى عن ظروفه المادية السيئة، معتبرة أن تعليمه وثقافته سيرتقيان به، وعن الفارق الاجتماعي بين أسرتيهما، لكنها اصطدمت بعد الزواج بمشكلات أهله بقيادة حماتها، التى بدأت تفتعل مشكلات بين الزوجين من الشهر الأول للزواج، وهو ما دفع العروس إلى قصد المحكمة لإنهاء علاقتها الزوجية بالخلع، رافضة أى وساطات أو محاولات للصلح، بمجرد أن انساق زوجها وراء آراء والدته وحاول إجبارها عليها، وكان من ضمنها إجبارها على مسح سلالم المنزل.
اعدام

أحكام بالمؤبد والإعدام في «كنيسة مارمينا»

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد الشربيني، حكمها على 11 متهما في قضية "أحداث كنيسة مارمينا بحلوان''، وقضت المحكمة بالإعدام شنقا لمتهمين اثنين، أحدهما هارب، بعدما أمرت فى الجلسة الماضية بإحالة أوراقهما إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وقضت المحكمة بمعاقبة متهمين اثنين غيابيا بالسجن المؤبد، ومعاقبة 4 متهمين حضوريا بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهمين آخرين حضوريا بالحبس 3 سنوات، وبراءة المتهم محمد عنتر حضوريا مما نسب إليه من اتهامات.
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«اقتحام قسم التبين وهجوم كنيسة حلوان»| محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها النطق بالحكم على 11 متهما، اثنان منهم محالان إلى مفتي الجمهورية، لاتهامهما في قضية "أحداث كنيسة مارمينا بحلوان''، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف، وكذلك نظر إعادة محاكمة 7 متهمين، بعدما ألغت محكمة النقض حكم أول درجة القاضي بإعدامهم وآخرين هاربين لقيامهم بقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل اثنين آخرين، من بينهم طفل، لوجود "خصومة ثأرية" بينهم.
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«إعفاء الجثامين واقتحام الحدود».. أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات بداية الأسبوع، اليوم السبت، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، تتقدمها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين، في قضية اقتحام الحدود الشرقية والسجون، ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الحكم على 5 متهمين، بينهم موظفون بالبنك الأهلى المصرى، بتهمة تقاضى رشوة 3 ملايين جنيه. ويمر قطار المحاكمات بمجلس الدولة، حيث تبدأ محكمة القضاء الإداري نظر أولى جلسات دعوى تطالب بإعفاء نقل جثامين المتوفين من الخارج إلى داخل مصر من أي مصاريف أو رسوم أو التزامات مالية.
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