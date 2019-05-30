125 مليون دولار استثمارات سعودية في مصر خلال 3 أشهر

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

التبادل التجاري

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن صافى الاستثمارات السعودية فى مصر، شهد ارتفاعا خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى 2018-2019، ليبلغ نحو 125.5 مليون دولار، في مقابل نحو 87.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى 2017-2018، بنسبة زيادة 44.1%. وأوضح جهاز الإحصاء اليوم، الخميس، أن الصادرات المصرية السعودية، شهدت ارتفاعا أيضًا، حيث بلغت قيمتها 276.7 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 241.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%.

وانخفضت قيمة الواردات المصرية من السعودية، لتسجل 933.4 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير 2019، مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 9.5%. فيما بلغ إجمالى حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 1.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2018-2019، في مقابل نحو