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125 مليون دولار استثمارات سعودية في مصر خلال 3 أشهر

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
التبادل التجاري
التبادل التجاري
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن صافى الاستثمارات السعودية فى مصر، شهد ارتفاعا خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى 2018-2019، ليبلغ نحو 125.5 مليون دولار، في مقابل نحو 87.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى 2017-2018، بنسبة زيادة 44.1%. وأوضح جهاز الإحصاء اليوم، الخميس، أن الصادرات المصرية السعودية، شهدت ارتفاعا أيضًا، حيث بلغت قيمتها 276.7 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 241.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%.
وانخفضت قيمة الواردات المصرية من السعودية، لتسجل 933.4 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير 2019، مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 9.5%. فيما بلغ إجمالى حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 1.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2018-2019، في مقابل نحو
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سوق-السمك-الاسماك

التموين تعرض أسماكا ولحوما بالعيد.. تعرف على أسعارها

وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محاولة منها للمساهمة فى تخفيض الأسعار طرحت كميات كبيرة من السلع المرتبطة بعيد الفطر، والتى تتوقع أن يقبل المواطنون على شرائها خلال الأيام القليلة القادمة بأسعار تقل عن السوق الخارجية بنسبة تصل إلى نحو الـ20%، وفقا لتصريحات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتم بالفعل البدء فى ضخ تلك السلع بالأسواق منذ بداية الأسبوع الجاري ويستمر الضخ كلما زاد الطلب على الشراء وفقا لاحتياجات المواطنين.
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رفع تعويضات الحوادث.. أبرز تعديلات قانون سوق التأمين

اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس، جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة نصوص مواد مشروع القانون المنظم لعمل سوق التأمين، امتدت على مدى خمسة أشهر للخروج بالنسخة الأخيرة قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة. وقال محمد عمران، رئيس الهيئة، إنه من المقرر عرض المسودة النهائية لمشروع القانون على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه القادم تمهيدًا للبدء في إرساله للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون في صورته النهائية. ومن المقرر أن ينتهي مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية من مراجعة مشروع القانون عقب إجازة عيد الفطر.
مراكز-البيانات

مصر تشهد مؤتمر «مستقبل مراكز البيانات» يونيو المقبل

انطلاقا من أهمية صناعة مراكز البيانات، تعقد الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر مستقبل مراكز البيانات "The Future Of Data Center" تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، خلال الفترة من 16- 18 يونيو المقبل بالقاهرة، والذي يقام تحت شعار How The Big Player Play، وبزيادة في المشاركات من الشركات العالمية والمحلية والشركات الراعية بنسبة 40%، ومن المتوقع أن يشارك في دورة هذا العام أكثر من ألفي شخص على مدار أيام المؤتمر والمعرض، وأكدت 15 شركة عالمية حضورها ومشاركتها في جلسات المؤتمر التي تتجاوز 45 جلسة ويشارك فيها 60 متحدثا رئيسيا.
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20% زيادة متوقعة في مبيعات الذهب خلال موسم العيد

شهدت أسعار الذهب فى الآونة الأخيرة تراجعا بالسوق العالمية والمحلية نتيجة هدوء الأوضاع العالمية والتى أثرت إيجابا فى استقرار السعر لما يقرب من شهر متصل، إلى أن أخذ فى منحدر الانخفاض خلال الأيام القليلة الماضية وفقا لما أعلنته شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
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السعودية: تمكين 30 مليون معتمر بحلول 2030

رصد تقرير رسمي صادر عن الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، عددًا من المؤشرات الخاصة بأداء مناسك العمرة خلال العام الماضي، حيث أظهر التقرير أن إجمالي عدد المعـتمرين خلال عام 2018 بلغ 18.311.111 معتمرًا، من بينهم 6.765.614 معتمرًا قَدِموا من خارج المملكة، ووفقا للنتائج التحليلية الواردة بالتقرير الصادر عن سجلات وزارة الحج والعمرة السعودية، فإن عدد معتمري الداخل من السعوديين وغير السعوديين بلغ 11.545.497 معتمرًا، وسجلت نسبة المعتمرين السعوديين من معتمري الداخل 46.17%، وغير السعوديين من داخل المملكة 53.83%.
مجلس-النواب

نائب للحكومة: لماذا توقف إصدار تقرير معدلات الفقر؟

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بشأن توقف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشكل مفاجئ عن إصدار التقرير الخاص بنسب ومعدلات الفقر بالدولة في الآونة الأخيرة، موضحا أن التقرير هو الوحيد الذي يصدر بشكل رسمي عن الدولة، لتحديد معدلات المدرجين تحت خط الفقر، ما يترتب عليه وضع استراتيجيات وخطط منوط بها مجابهة ازدياد تلك النسب، ما ينعكس إيجابا بشكل مباشر على المواطن.
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عائض القرني: أنا مع الإسلام الذي نادى به محمد بن سلمان

في ظهور لافت، تراجع الداعية الإسلامي السعودي الدكتور عائض القرني، عن كثير من الأفكار التي كان يعتقدها واعتذر عن بعضها، مقرا بأن "الصحوة" حاربت الدولة في السعودية ومارست التضييقات على المجتمع، إذ قال خلال حواره ببرنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية"، في أول أيام رمضان: "بكل صراحة وشجاعة باسم الصحوة أعتذر للمجتمع عن الأخطاء التي خالفت الكتاب والسنة، وخالفت سماحة الإسلام، وخالفت الدين الوسطي المعتدل الذي نزل رحمة للعالمين"، ثم وصف نفسه بأنه داعية الاعتدال والوسطية الأول في السعودية، مضيفا أنه "سيسخّر قلمه في خدمة مشروع ولي العهد في الاعتدال".
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المسجد النبوي يفطِّر زواره وفقا لاشتراطات صحية

يشهد المسجد النبوي الشريف زيادة في أعداد الوافدين من المصلين والزوار، خلال شهر رمضان المبارك، وسط استنفار كامل للخدمات بالمسجد، لتقديم أكمل رعاية وأفضل خدمات للتيسير على قاصدي المسجد الشريف، تحت إشراف مباشر من الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة. ويتولى القائمون على وكالة الرئاسة للمسجد النبوي تنظيم إفطار للصائمين ومراقبة الأطعمة المسموح بها لداخل المسجد وفق اشتراطات صحية معينة، مع تنظيم دخول وخروج المصلين عبر أبواب المسجد النبوي بانسيابية تامة تحاشيًا للزحام.
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