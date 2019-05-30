ضبط 10 كيلو حشيش قبل توزيعها في العيد

تحرير:محمد الأشموني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م

مخدر الحشيش- أرشيفية

أحبطت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اليوم الخميس، توزيع وبيع كمية من مخدر الحشيش بالمرج، وزنت 10 كيلوجرامات من الحشيش، وذلك عقب القبض على عاطل، 32 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، سبق اتهامه فى قضية "سرقة متجر" حال وجوده بدائرة قسم شرطة المرج مستقلا سيارة "ملك شقيقه"، وبحوزته الكمية المضبوطة من المخدرات، كان في طريقه لتوزيعها خلال العيد، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

وفي الجيزة شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة بأنحاء المحافظة، لإحكام السيطرة الأمنية، وتطهير البؤر الإجرامية وضبط حائزي المواد المخدرة وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري للشارع المصري، وأسفرت الحملات عن ضبط 15 متهما بحوزتهم 1365 جرام حشيش، و73 قرصا مخدرا، و30 جرام هيروين. كما أسفرت حملة استهدفت المنطقة الأثرية