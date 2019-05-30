جريمة

ضبط 10 كيلو حشيش قبل توزيعها في العيد

تحرير:محمد الأشموني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
مخدر الحشيش- أرشيفية
مخدر الحشيش- أرشيفية
أحبطت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اليوم الخميس، توزيع وبيع كمية من مخدر الحشيش بالمرج، وزنت 10 كيلوجرامات من الحشيش، وذلك عقب القبض على عاطل، 32 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، سبق اتهامه فى قضية "سرقة متجر" حال وجوده بدائرة قسم شرطة المرج مستقلا سيارة "ملك شقيقه"، وبحوزته الكمية المضبوطة من المخدرات، كان في طريقه لتوزيعها خلال العيد، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.
وفي الجيزة شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة بأنحاء المحافظة، لإحكام السيطرة الأمنية، وتطهير البؤر الإجرامية وضبط حائزي المواد المخدرة وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري للشارع المصري، وأسفرت الحملات عن ضبط 15 متهما بحوزتهم 1365 جرام حشيش، و73 قرصا مخدرا، و30 جرام هيروين. كما أسفرت حملة استهدفت المنطقة الأثرية
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حشيش

حشيش العيد.. ضبط تاجر وبحوزته 450 طربة بالإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ضربة موجعة لتجار المخدرات وبخاصة تجار الحشيش، حيث تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط أحد أكبر تجار المخدرات والحشيش وتم ضبطه متلبساً بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وبحوزته 450 طربة تزن نحو 45 كيلو من مخدر الحشيش، يعتزم توزيعها على عملائه قبل وقفة عيد الفطر المبارك وتوزيعها على زبائنه خلال أيام العيد مستهدفاً فئة الشباب بمراكز الشباب والأندية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه متلبساً.
حريق-دمياط (2)

السيطرة على حريق هائل في مجمع مطاعم بدمياط

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الخميس، من إخماد حريق هائل في مجمع المطاعم "الفود كورت" بمدينة رأس البر في محافظة دمياط، بسبب انفجار أسطوانة غاز لأحد المطاعم، بالقرب من منطقة الجربي بمصيف رأس البر. تلقى اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط إخطارًا يفيد باندلاع حريق هائل في مطعم بشارع النيل بمدينة رأس البر وامتدت إلى محلات أخرى، حيث شاهد الأهالي أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب جراء الحريق، وعلى الفور أبلغو الجهات الأمنية للسيطرة على الحريق.
رشوة

ضبط 3 قضايا اتجار في العملة بـ13 مليون جنيه

ضبطت مباحث الأموال العامة 3 قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بلغت جملة التعاملات فيها قرابة 13 مليون جنيه مصري، و330 ألف دولار أمريكي، وتبين أن المتهم الأول حاصل على ليسانس، ويقيم بمحافظة كفر الشيخ، ويمارس نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بيعًا وشراء. واتخذ من محل لتجارة المواد الغذائية خاص به كائن بذات الدائرة مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبلغ حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 3 ملايين جنيه مصرى.
مجمع-محاكم-مجلس-الدوله-ببورسعيد

«الإدارية» ترد أرض الأمير مصطفى عبد المنان للأوقاف

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة، اليوم الخميس، بتأييد قرار وزارة الأوقاف بسحب أرض تابعة للأوقاف من ملكية شخص تملّكها بنظام التقادم، ورفض الطعن على القرار بحكم نهائي، وذلك لكون الأرض وقفا خيريا، تحكمها اعتبارات قانونية خاصة، وهى الوقف الخيري للأمير مصطفى بن عبد المنان، ومساحته 76 فدانًا بناحية رأس البر، والتي تقع ضمن مساحة إجمالية قدرها 421000 فدان موزعة على ثلاث محافظات، هي الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وأكدت المحكمة أن الأوقاف الخيرية لا يجوز تملكها بالتقادم.
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ادمان-ادوية-مخدرات (4)

حملة الـ24 ساعة تصفع تجار المخدرات في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
هيروين

7 كيلو حشيش وهيروين.. ضبط 10 تجار مخدرات بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية من ضبط 10 تجار مخدرات في حملة مكبرة بنطاق مراكز وأقسام الشرطة على مستوى المحافظة بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام ومباحث مكافحة المخدرات، وذلك قبل ترويج سمومهم على المتعاطين وعملائهم، وحُررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارات تفيد ضبط 10 أشخاص، بحوزتهم كمية من الحشيش المخدر تزن نحو كيلو وربع حشيش ونحو 6 كيلو هيروين خام، وأسلحة نارية "خرطوش" وطلقات من ذات العيار، وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية، وهواتف محمولة.
مخدر-الحشيش

سقوط 4 تجار مخدرات بـ600 جرام حشيش في القليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من إلقاء القبض على 4 تجار مخدرات بحوزتهم 600 جرام حشيش في حملة أمنية على مدن قليوب والقناطر وشبرا الخيمة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وحُررت المحاضر اللازمة، وأحيل جميع المتهمين للنيابات، التي تولت التحقيق، وأمرت بإشراف المستشارين خالد الأعرابي، وهيثم نصار، محامي عام شمال وجنوب القليوبية، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الجنائي لتحليلها، وطلبت تحريات المباحث عن الوقائع وظروفها وملابساتها.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

تنفيذ 51 ألف حكم قضائي والإيقاع بـ11 تاجر مخدرات

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة والذخائر وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 39 قطعة سلاح ناري بحوزة 38 متهما عبارة عن (بندقية آلية- 5 بنادق خرطوش - طبنجة - 32 فرد خرطوش محلي الصنع - 111 طلقة مختلفة الأعيرة - 5 خزائن) و175 قطعة سلاح أبيض.
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