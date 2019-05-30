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اجتماع وزراء الخارجية العرب استعدادا للقمة الإسلامية

تحرير:محمد عبد الجليل ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي
عقد وزراء الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في قصر المؤتمرات بجدة، أمس الأربعاء، اجتماعهم التحضيري للدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية برئاسة وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، الذي ألقى كلمة رحب فيها بوزراء الخارجية بالدول الإسلامية في المملكة العربية السعودية، كما أعرب عن شكره لحكومة الجمهورية التركية على ما قامت به من جهود خلال رئاستها للدورة السابقة للقمة الثالثة عشرة للدول الإسلامية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.
وقال الدكتور العساف إن "عالمنا الإسلامي يمر بتحديات ومتغيرات بالغة الدقة والخطورة، مثل التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية وازدياد أعداد اللاجئين والنازحين وانتشار آفة الإرهاب والتطرف والطائفية التي تتطلب منا وقفة جادة لدراسة أبعادها وتداعياتها من كل الجوانب واتباع أفضل السبل الممكنة لمعالجتها
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القمة-الإسلامية

إيران والقمة الإسلامية.. مخاوف وإصرار على الحضور

يبدو أن إيران بدأت في البحث عن وسيلة للخروج من عزلتها، فرغم عدم دعوتها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة الإسلامية التي تنطلق غدا الجمعة في مكة المكرمة، كشفت طهران عن نيتها حضور القمة. وأعلنت طهران أنها تلقت الدعوة من أمانة منظمة دول التعاون الإسلامي فقط ولم تتلق دعوة من الدول المضيفة، إلا أن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني كشف عن عزم بلاده المشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة لكن ليس على مستوى رفيع. مشيرا إلى أن المشاركة ستكون على مستوى المدير العام لوزارة الخارجية، بسبب عدم دعوتها رسميا من قبل المملكة.
الامم-المتحدة

انحياز تام.. سيارات أممية للحوثيين تثير غضب اليمنيين

بدأت الأمم المتحدة لعب دور في معالجة الأمور المتدهورة في اليمن منذ اندلاع الأزمة هناك في 2011 ، إلا أنه خلال الآونة الأخيرة شاب هذا الدور العديد من الاتهامات، فرغم أن الغاية الكبرى من إيفاد المبعوثين الأمميين للعديد من الدول العربية في السنوات الأخيرة، كانت إنهاء الخلافات الحروب بين أبناء البلد الواحد، إلا أن محصلة أعمال أغلبهم في مجملها لم تخرج عن حدود المبادرات التي لم يلتزم بها أحد. ووجهت الاتهامات إلى الأمم المتحدة بالانحياز لميليشيات الحوثي، خاصة بعد إعلان المنظمة عن منح الانقلابيين 20 سيارة رباعية الدفع تحت مسمى دعم برنامج نزع الألغام.
عادل الجبير

شرط وحيد.. السعودية تحسم موقفها من الحرب مع إيران

علق عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، على العرض الإيراني الأخير للحوار مع الجيران، قائلا إن "هذا وقت التحرك وليس الكلام"، مؤكدا أن السعودية لا تريد حربا مع إيران، لكنها في الوقت نفسه أنه لا تسامح مع أي نشاط إيراني عدائيا في المنطقة، جاء ذلك في حديث للجبير مع بي بي سي قبيل اجتماعين طارئين، دعا إليهما ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، في مكة لبحث التوتر المتصاعد في منطقة الخليج، ووصف وزير الدولة السعودي الاجتماعين، وهما قمة عربية وأخرى خليجية، بأنهما "بيان كبير" إلى إيران.
الملك سلمان وولى-العهد-محمد-بن-سلمان

إشادة إعلامية بتسهيلات تغطية القمم الثلاث بالسعودية

رحب عدد من الإعلاميين المشاركين في تغطية وقائع أعمال قمة دول مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية الطارئتين، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة، باستضافة المملكة للقمم الثلاث، وتطرقوا إلى دور المملكة الريادي في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وأشاد الإعلاميون بالتسهيلات المقدمة لهم من وزارة الإعلام السعودية لنقل وتغطية القمم الثلاث، وأشاروا إلى أن المنطقة تمر بتحولات جذرية سياسيا واقتصاديا، ينعكس تأثيرها على العالم أجمع، وهو ما استدعى عقد هذه القمم في هذا التوقيت.
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المصلين-فى-المسجد-الاقصى

200 ألف مصل في الجمعة الثانية من رمضان بالمسجد الأقصى

قال الشيخ عزام الخطيب مدير عام أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى، اليوم الجمعة، إن حوالي 200 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في رحاب المسجد الاقصى المبارك، وأضاف أن جموع المصلين، من مدن الضفة والداخل الفلسطيني والقدس، توافدوا إلى الأقصى منذ ساعات الفجر الأولى، مشيرا إلى أن موظفي الأوقاف الإسلامية ولجان النظام والكشافة والطواقم الطبية عملوا على خدمة المصلين الصائمين الذين توافدوا من شتى بقاع فلسطين. وأكد خطيب المسجد الشيخ إسماعيل نواهضة، إن هذه الأعداد في الأقصى هي رسالة لكل العالم وكل من يقول أن الأقصى ليس للمسلمين،
قوات-الاحتلال-في فلسطين

إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط غزة

أصيب مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، كما أصيب عدد آخر بحالات اختناق بقنابل الغاز شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على عدد من الشبان اقتربوا من السياج الأمني قرب مخيم العودة شرق البريج، ما أدى لإصابة أحدهم بالرصاص، كما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز صوب المتظاهرين في تلك المنطقة ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق. وبدأ آلاف المواطنين الفلسطينيين في التدفق على مخيمات العودة الخمس للمشاركة في جمعة "موحدون في مواجهة صفقة القرن".
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وفد أمني مصري يزور قطاع غزة.. ما السبب؟

وصل وفد أمني مصري، اليوم الخميس، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون أيرز، للإشراف على تنفيذ اتفاق التهدئة، الذي تم التوصل له الإثنين الماضي، ولمنع اندلاع مواجهة جديدة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "سما" الفلسطينية. وتأتي الزيارة، في ظل حديث متصاعد عن إمكانية انهيار التهدئة، خاصة في ظل عدم إدخال الأموال القطرية المخصصة لدفع رواتب موظفي حماس، وتصاعد وتيرة التهديدات التي يطلقها مسؤولون في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. وقالت مصادر فلسطينية، إن الوفد الأمني المصري تابع لجهاز المخابرات العامة.
مسيرات العودة

العليا لمسيرات العودة تكشف موعد الإضراب الشامل بغزة

أكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في غزة، أن يوم 15-5 -2019 هو يوم إضراب شامل يعم كل مرافق الحياة، داعية جماهير الشعب الفلسطيني للالتزام الكامل به، وذلك من أجل توجيه رسائل للاحتلال الاسرائيلي وللمجتمع الدولي في ذكرى النكبة، بأننا لن ننسى ولن نغفر، وسننتزع حقوقنا مهما طال الزمن أو قصر. ودعت الهيئة جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الحاشدة في الذكرى السنوية الحادية والسبعين لإحياء ذكرى النكبة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15/5/2019 في مخيمات العودة الخمسة، والتي ستبدأ من بعد الظهر مباشرة حتى الساعة الخامسة مساءً، بحسب "معا" الفلسطينية.
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