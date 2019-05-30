اجتماع وزراء الخارجية العرب استعدادا للقمة الإسلامية

تحرير:محمد عبد الجليل ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

وزير الخارجية السعودي

عقد وزراء الخارجية بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في قصر المؤتمرات بجدة، أمس الأربعاء، اجتماعهم التحضيري للدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية العادية برئاسة وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، الذي ألقى كلمة رحب فيها بوزراء الخارجية بالدول الإسلامية في المملكة العربية السعودية، كما أعرب عن شكره لحكومة الجمهورية التركية على ما قامت به من جهود خلال رئاستها للدورة السابقة للقمة الثالثة عشرة للدول الإسلامية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.

وقال الدكتور العساف إن "عالمنا الإسلامي يمر بتحديات ومتغيرات بالغة الدقة والخطورة، مثل التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية وازدياد أعداد اللاجئين والنازحين وانتشار آفة الإرهاب والتطرف والطائفية التي تتطلب منا وقفة جادة لدراسة أبعادها وتداعياتها من كل الجوانب واتباع أفضل السبل الممكنة لمعالجتها