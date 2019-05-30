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المعادن النادرة.. سلاح صيني جديد ضد أمريكا

مع تعقد خطوط المواجهة بين الصين وأمريكا في الحرب التجارية المندلعة بينهما، لجأت بكين إلى سلاح المعادن النادرة، حيث هددت بحظر تصديرها إلى الولايات المتحدة
تحرير:أحمد سليمان ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
المعادن النادرة
المعادن النادرة
"لا تقولوا إننا لم نحذركم" عبارة استخدمتها الصحف الصينية من قبل لتهديد أعدائها في الصراعات الساخنة، ففي 1962 وجهتها إلى الهند قبل الصراع المسلح بين بكين ودلهي، ووجهتها مرة أخرى لفيتنام قبل غزوها عام 1979، والآن كانت الولايات المتحدة هي المعنية بهذه العبارة، حيث قالت صحيفة "الشعب" الحكومية الصينية في مقال لها "ننصح الجانب الأمريكي بعدم التقليل من قدرة الصين على حماية حقوقها ومصالحها التنموية"، وأضافت: "لا تقولوا إننا لم نحذركم". وذلك في أعقاب تهديدات صينية بأنها قد تحظر تصدير المعادن النادرة إلى أمريكا مع تصاعد النزاع التجاري بين البلدين.
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن الصين تعد أكبر منتج لهذه المواد الخام، الحيوية للعديد من الصناعات الأمريكية بما في ذلك القطاعات ذات النمو المرتفع مثل إنتاج السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح. هذه التقارير انتشرت بعد تغريدة لرئيس تحرير صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية المملوكة للدولة،
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ترامب-والأمريكيين-السود

بعد تحييدهم في 2016.. ترامب يغري الأمريكيين السود

لم يعد هناك متسع من الوقت يسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير بعض الانطباعات ووجهات النظر التي كونها شعبه على مدى ما يقرب من عامين ونصف في البيت الأبيض، لا سيما أن هناك بالفعل العديد من الفئات لم تكن راضية بشكل تام عن أداء الرئيس. ولا شك أن الأمريكيين السود من أهم الفئات التي يسعى الرئيس الأمريكي لإقناعهم بالتصويت لصالحه، خاصة أنهم كتلة اجتماعية قوية في عدد من الولايات الأمريكية، مثل ميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن، وهي المناطق صاحبة التجمعات الأكبر لتلك الفئات الجماهيرية.
البيت-الأبيض

أمريكي يشعل النار في نفسه أمام البيت الأبيض (فيديو)

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن شخصا قام بإضرام النار في نفسه بالقرب من البيت الأبيض. وبحسب "الصن" وجدت خدمات الطوارئ رجلاً مشتعلا بالنيران بالقرب من "واشنطن مول"، وهي منطقة تحظى بشعبية لدى السياح اللذين يزورون لعاصمة الأمريكية. وتظهر لقطات وصور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشرطة تصل إلى الوقع وتطفئ النار الي اشتعلت بالرجل. وبعد وقت قصير تم رؤية سحابة كبيرة في ما يبدو أنها ناتجة عن طفاية حريق جرى ضخها، بحسب "سبوتنيك" الروسية.
كوشنر

لماذا يزور جاريد كوشنر الشرق الأوسط الآن؟

أمس الثلاثاء كان جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض، وجاسون جرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، في ضيافة العاهل المغربي الملك محمد السادس بالعاصمة المغربية الرباط، في مستهل جولتهم الشرق أوسطية التي تشمل المغرب والأردن وإسرائيل، في محاولة لحشد الدعم الدولي لخطة السلام الفلسطينية الإسرائيلية قبل الكشف عن الجزء الاقتصادي منها، في مؤتمر اقتصادي مقرر عقده الشهر المقبل في البحرين بحضور عدد من قادة دول العالم والمنطقة وسط مقاطعة فلسطينية.
وزير-الخارجية-الأميركي-مايك-بومبيو

أمريكا: مستعدون للتفاوض مع إيران بـ12 شرطًا

أعلنت الخارجية الأمريكية، استعدادها للتفاوض مع إيران إذا وافقت على 12 شرطًا، مؤكدة أن واشنطن ستبقي على حملة الضغط القصوى على طهران، بحسب "العربية. نت". واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن إيران لديها الفرصة لتكون "دولة عظيمة" في ظل القيادة السياسية الحالية، نافيا سعيه إلى الإطاحة بالنظام الحاكم في إيران. وقال ترامب، "أعتقد أن إيران لديها الفرصة في أن تكون دولة عظيمة مع القيادة الحالية نفسها، نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، أريد توضيح ذلك، نحن نسعى إلى عدم امتلاك إيران السلاح النووي".
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متجر-آبل-في-الصين

الصين تنتقم لهواوي وتهدد عرش «آبل» في العالم

في وقت سابق من شهر مايو الجاري، وضعت الولايات المتحدة، شركة "هواوي" الصينية، رائدة تكنولوجيا الاتصالات، على القائمة السوداء، القرار الذي يمنع شركات التكنولوجيا الأمريكية من تصدير منتجاتها إليها، وهو ما مثّل ضربة هائلة للعملاق الصيني، وفي المقابل يخشى العديد من المراقبين حول العالم من الرد الصيني، الذي قد يستهدف شركات أمريكية عاملة في الصين، وعلى رأسها شركة "آبل" المنتجة لهواتف "آيفون"، والتي تعد الصين من أكبر أسواقها كما تمتلك عدد من المصانع الكبيرة في الدولة الآسيوية.
هواوى (2)

شواهد تاريخية.. الفشل مصير هواوي بعد الحظر الأمريكي

في وقت سابق من الشهر الجاري، فرضت الولايات المتحدة حظرا على الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة "هواوي" الصينية، الرائدة في تكنولوجيا الاتصالات، والقرار إذا تم تطبيقه بشكل صارم ومستمر فإنه سيؤدي إلى توقف عملاق معدات الاتصالات الصينية عن العمل، وإذا امتد الحظر ليشمل مجموعة أوسع من الشركات الصينية، كما يشاع، فإن ذلك سيلحق أضرارا اقتصادية كبيرة ليس فقط بالصين، وإنما بالشركات الأمريكية والدولية أيضا، فعلى المدى الطويل، يمكن أن ينقسم العالم إلى كتلتين تكنولوجيتين غير متوافقتين وعدائيتين، مع تأثيرات كارثية محتملة فى العلاقات الدولية المستقبلية.
أمريكا-والصين-تنقلان حربهما-التجارية-للدول-النامية

كيف أصبح الصراع الأمريكي الصيني حربا تكنولوجية؟

في أكثر من مناسبة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن موقفه التجاري المتشدد من الصين يرجع إلى الممارسات التجارية لبكين، والإجراءات التمييزية التي تتخذها لصالح شركاتها، بالإضافة إلى معالجة العجز في الميزان التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، إلا أن المعركة بين أكبر اقتصادين في العالم أصبحت الآن من أجل السيطرة على تقنيات الاتصالات والحوسبة المتقدمة، حيث دخل هذا الصراع إلى عوالم حساسة متعلقة بالأمن القومي وحقوق الإنسان، مما يجعل التسوية بين البلدين أمرا بعيد المنال، كما أنه يعرض التعاون التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين للخطر.
أمريكا-والصين-تنقلان حربهما-التجارية-للدول-النامية

«هواوي».. آخر ضحايا الحرب التجارية بين أمريكا والصين

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الصين لن تصبح أكبر قوة عظمى في العالم تحت قيادته، حيث أكد في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أنه "سعيد جدا" بالحرب التجارية، وقال عندما سئل عن آخر التطورات في الحرب التجارية: "إننا نأخذ مليارات الدولارات"، مضيفا أنه "من الواضح أن الصين لا تبلي بلاء حسنا مثلنا"، وتشير تعليقات ترامب إلى أنه لا ينوي العودة سريعا إلى طاولة المفاوضات مع بكين بعد أن انهارت المحادثات لإنهاء الصراع التجاري في وقت سابق من هذا الشهر.
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