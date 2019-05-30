المعادن النادرة.. سلاح صيني جديد ضد أمريكا

مع تعقد خطوط المواجهة بين الصين وأمريكا في الحرب التجارية المندلعة بينهما، لجأت بكين إلى سلاح المعادن النادرة، حيث هددت بحظر تصديرها إلى الولايات المتحدة

تحرير:أحمد سليمان ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

المعادن النادرة

"لا تقولوا إننا لم نحذركم" عبارة استخدمتها الصحف الصينية من قبل لتهديد أعدائها في الصراعات الساخنة، ففي 1962 وجهتها إلى الهند قبل الصراع المسلح بين بكين ودلهي، ووجهتها مرة أخرى لفيتنام قبل غزوها عام 1979، والآن كانت الولايات المتحدة هي المعنية بهذه العبارة، حيث قالت صحيفة "الشعب" الحكومية الصينية في مقال لها "ننصح الجانب الأمريكي بعدم التقليل من قدرة الصين على حماية حقوقها ومصالحها التنموية"، وأضافت: "لا تقولوا إننا لم نحذركم". وذلك في أعقاب تهديدات صينية بأنها قد تحظر تصدير المعادن النادرة إلى أمريكا مع تصاعد النزاع التجاري بين البلدين.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن الصين تعد أكبر منتج لهذه المواد الخام، الحيوية للعديد من الصناعات الأمريكية بما في ذلك القطاعات ذات النمو المرتفع مثل إنتاج السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح. هذه التقارير انتشرت بعد تغريدة لرئيس تحرير صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية المملوكة للدولة،