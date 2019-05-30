جريمة

ضبط 3 قضايا اتجار في العملة بـ13 مليون جنيه

تحرير:سماح عوض الله ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
تداول عملة- أرشيفية
تداول عملة- أرشيفية
ضبطت مباحث الأموال العامة 3 قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بلغت جملة التعاملات فيها قرابة 13 مليون جنيه مصري، و330 ألف دولار أمريكي، وتبين أن المتهم الأول حاصل على ليسانس، ويقيم بمحافظة كفر الشيخ، ويمارس نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بيعًا وشراء. واتخذ من محل لتجارة المواد الغذائية خاص به كائن بذات الدائرة مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبلغ حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 3 ملايين جنيه مصرى.
وفى الإسكندرية ألقت قوات الأمن القبض على متهم يستقبل من عملائه بالخارج مبالغ نقدية عن طريق شركة لتحويل الأموال بالدولار الأمريكي نظير الحصول على منقولات وموبيليا، وقيامه عقب ذلك بتسلمها بذات العملة وتحويلها إلى العملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية، وتبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2016 حتى تاريخه طبقًا
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حشيش

حشيش العيد.. ضبط تاجر وبحوزته 450 طربة بالإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ضربة موجعة لتجار المخدرات وبخاصة تجار الحشيش، حيث تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط أحد أكبر تجار المخدرات والحشيش وتم ضبطه متلبساً بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وبحوزته 450 طربة تزن نحو 45 كيلو من مخدر الحشيش، يعتزم توزيعها على عملائه قبل وقفة عيد الفطر المبارك وتوزيعها على زبائنه خلال أيام العيد مستهدفاً فئة الشباب بمراكز الشباب والأندية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه متلبساً.
حريق-دمياط (2)

السيطرة على حريق هائل في مجمع مطاعم بدمياط

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الخميس، من إخماد حريق هائل في مجمع المطاعم "الفود كورت" بمدينة رأس البر في محافظة دمياط، بسبب انفجار أسطوانة غاز لأحد المطاعم، بالقرب من منطقة الجربي بمصيف رأس البر. تلقى اللواء طارق مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط إخطارًا يفيد باندلاع حريق هائل في مطعم بشارع النيل بمدينة رأس البر وامتدت إلى محلات أخرى، حيث شاهد الأهالي أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب جراء الحريق، وعلى الفور أبلغو الجهات الأمنية للسيطرة على الحريق.
ضبط-حشيش

ضبط 10 كيلو حشيش قبل توزيعها في العيد

أحبطت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اليوم الخميس، توزيع وبيع كمية من مخدر الحشيش بالمرج، وزنت 10 كيلوجرامات من الحشيش، وذلك عقب القبض على عاطل، 32 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، سبق اتهامه فى قضية "سرقة متجر" حال وجوده بدائرة قسم شرطة المرج مستقلا سيارة "ملك شقيقه"، وبحوزته الكمية المضبوطة من المخدرات، كان في طريقه لتوزيعها خلال العيد، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.
مجمع-محاكم-مجلس-الدوله-ببورسعيد

«الإدارية» ترد أرض الأمير مصطفى عبد المنان للأوقاف

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة، اليوم الخميس، بتأييد قرار وزارة الأوقاف بسحب أرض تابعة للأوقاف من ملكية شخص تملّكها بنظام التقادم، ورفض الطعن على القرار بحكم نهائي، وذلك لكون الأرض وقفا خيريا، تحكمها اعتبارات قانونية خاصة، وهى الوقف الخيري للأمير مصطفى بن عبد المنان، ومساحته 76 فدانًا بناحية رأس البر، والتي تقع ضمن مساحة إجمالية قدرها 421000 فدان موزعة على ثلاث محافظات، هي الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وأكدت المحكمة أن الأوقاف الخيرية لا يجوز تملكها بالتقادم.
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الأمن يداهم ثلاجات لحوم ودواجن فاسدة بالعمرانية

تكثف الأجهزة الأمنية فى الجيزة، بالتعاون مع مباحث التموين، جهودها لشن حملات تفتيش للرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومنع جرائم الغش التجاري وبيع منتجات غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي للمواطنين، وتمكنت القوات من القبض على صاحب ثلاجة لحوم بمنطقة العمرانية، كان بحوزته كمية من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بلغت نحو 350 كيلوجراما، أكد فحص اللجنة البيطرية المرافقة للحملة أنها فاسدة وتضر بالصحة العامة لمن يتناولها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة.
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ضبط 29 تاجر مخدرات فى حملة أمنية بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون، من ممارسي أعمال البلطجة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر، وضبط مروجي المواد المخدرة، وأسفرت الحملة خلال ال24 ساعة المنقضية عن ضبط 29 متهما بالاتجار فى المواد المخدرة، ضٌبط بحوزتهم 1610 جرامات حشيش، 371 قرصا، 237 جرام هيروين، 120 جرام فوتو، 150 جرام أفيون، وفي مجال قضايا ضبط الأسلحة النارية تم ضبط 6 متهمين بحوزتهم 5 فرد خرطوش محلى الصنع، 2 طلقة، 1 طبنجة، تم تحرير محضر حيال كل واقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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ضبط مالك مصنع زهرة زرقاء غير مرخص بأبو النمرس

ألقت مباحث التموين فى الجيزة، القبض على صاحب مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية متخصص فى إعداد "الزهرة الزرقاء"، المستخدمة فى غسل الملابس البيضاء، بقصد جعلها زاهية اللون، وذلك بعد ورود معلومات تفيد قيام صاحب المصنع باستخدام مواد مغشوشة، وغير صالحة للاستخدام الآدمي، إذ تؤثر بالسلب على المنسوجات، وكذلك على بشرة مستخدمها، وتم تحرير محضر ضده واتهامه باستخدام مواد مجهولة المصدر، تحفظت القوات على 77 كيلو من المنتجات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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ضبط 22 مصنع بير سلم بالجيزة و88 قضية تموين

شنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، حملات تفتيش على العديد من منشآت الصناعات الغذائية والمتاجر والمطاعم، وذلك لمحاربة الغلاء ومنع احتكار السلع، وضبط جرائم الغش التجاري، والمخالفات التى تؤثر على الصحة العامة للمستهلكين، وضبط السلع الغذائية الفاسدة والمجهولة المصدر، وتمكنت الحملة على مدار 24 ساعة الماضية من ضبط 110 قضايا تموين مختلفة، تنوعت بين منشآت دون تراخيص، وجرائم غش تجاري، ومخالفات رفع أسعار وبيع منتجات بأعلى من سعرها المعتاد، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة للتحقيق.
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