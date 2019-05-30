ضبط 3 قضايا اتجار في العملة بـ13 مليون جنيه

تحرير:سماح عوض الله ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

تداول عملة- أرشيفية

ضبطت مباحث الأموال العامة 3 قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بلغت جملة التعاملات فيها قرابة 13 مليون جنيه مصري، و330 ألف دولار أمريكي، وتبين أن المتهم الأول حاصل على ليسانس، ويقيم بمحافظة كفر الشيخ، ويمارس نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بيعًا وشراء. واتخذ من محل لتجارة المواد الغذائية خاص به كائن بذات الدائرة مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبلغ حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 3 ملايين جنيه مصرى.

وفى الإسكندرية ألقت قوات الأمن القبض على متهم يستقبل من عملائه بالخارج مبالغ نقدية عن طريق شركة لتحويل الأموال بالدولار الأمريكي نظير الحصول على منقولات وموبيليا، وقيامه عقب ذلك بتسلمها بذات العملة وتحويلها إلى العملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية، وتبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2016 حتى تاريخه طبقًا