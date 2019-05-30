علامة استفهام 24.. مؤامرة نسائية على نوح
تحرير:بيتر مجدي
٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م
مسلسل علامة استفهام
زادت جرعة الغموض في مسلسل "علامة استفهام" للسيناريست إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش، بعدما كشفا في نهاية الحلقة 24 عن اجتماع ريم (سلمى حسن) خطيبة سامح، ورحاب (مريهان حسين) حبيبة نوح، والدكتورة همت (نورهان) زوجة طارق علواني، والدكتورة إيمان (إيمان أيوب) وزوجة صابر (ندى بهجت) في فيلا جيهان (هبة الأباصيري) صديقة نوح، وقبله لقاء الدكتورة همت مع هيثم (عمرو رجب) الذي طعنته ريم قبل حلقتين واعتقد أنه مات وكان يبحث عن ريم، ما يفتح الباب للتكهنات حول تجمعهن ضد نوح (محمد رجب) وما ستسفر عنه الحلقات المقبلة، خاصة بعدما وقفت الأحداث عند وصول نوح لفيلا جيهان.
ورغم أن المسلسل مختلف سواء على مستوى السيناريو أو الإخراج باستخدام عدة أساليب لسرد الحكاية بشكل محكم، فإن ما يؤخذ على آخر حلقتين هو إعادة مشاهد كاملة تم عرضها في حلقات سابقة، خصوصا أن المسلسل قارب على الانتهاء، وربما السبب هو مد الأحداث لينتهي المسلسل عند الحلقة 30.
وشهدت الحلقة 24 الوقيعة بين نوح (محمد
ورغم أن المسلسل مختلف سواء على مستوى السيناريو أو الإخراج باستخدام عدة أساليب لسرد الحكاية بشكل محكم، فإن ما يؤخذ على آخر حلقتين هو إعادة مشاهد كاملة تم عرضها في حلقات سابقة، خصوصا أن المسلسل قارب على الانتهاء، وربما السبب هو مد الأحداث لينتهي المسلسل عند الحلقة 30.
وشهدت الحلقة 24 الوقيعة بين نوح (محمد رجب) وشقيقه جاسر (محمد ناصر)، حيث اشتكت رحاب حبيبة نوح من أن جاسر يعاكسها بعدما تحدث معها بطريقة فظة أمام نوح، واستخدمت مروة (جيهان خليل) ابنة عمهما وزوجة جاسر، نفس كلمات رحاب لتشكو لجاسر من تعدي نوح عليها، وستكشف الحلقات المقبلة عن نتيجة هذه الوشاية فى أحداث المسلسل.
وفي نفس الوقت اعترف نوح بخيبة أمله وما حدث له وخسائره، بينما عرضت عزيزة (جوليا شواشي) مساعدة سامح (هيثم زكي) شرطَ أن ينفذ كلامها للنهاية إذا وافق.