علامة استفهام 24.. مؤامرة نسائية على نوح

تحرير:بيتر مجدي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

مسلسل علامة استفهام

زادت جرعة الغموض في مسلسل "علامة استفهام" للسيناريست إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش، بعدما كشفا في نهاية الحلقة 24 عن اجتماع ريم (سلمى حسن) خطيبة سامح، ورحاب (مريهان حسين) حبيبة نوح، والدكتورة همت (نورهان) زوجة طارق علواني، والدكتورة إيمان (إيمان أيوب) وزوجة صابر (ندى بهجت) في فيلا جيهان (هبة الأباصيري) صديقة نوح، وقبله لقاء الدكتورة همت مع هيثم (عمرو رجب) الذي طعنته ريم قبل حلقتين واعتقد أنه مات وكان يبحث عن ريم، ما يفتح الباب للتكهنات حول تجمعهن ضد نوح (محمد رجب) وما ستسفر عنه الحلقات المقبلة، خاصة بعدما وقفت الأحداث عند وصول نوح لفيلا جيهان.

ورغم أن المسلسل مختلف سواء على مستوى السيناريو أو الإخراج باستخدام عدة أساليب لسرد الحكاية بشكل محكم، فإن ما يؤخذ على آخر حلقتين هو إعادة مشاهد كاملة تم عرضها في حلقات سابقة، خصوصا أن المسلسل قارب على الانتهاء، وربما السبب هو مد الأحداث لينتهي المسلسل عند الحلقة 30. وشهدت الحلقة 24 الوقيعة بين نوح (محمد