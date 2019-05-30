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علامة استفهام 24.. مؤامرة نسائية على نوح

تحرير:بيتر مجدي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م
مسلسل علامة استفهام
مسلسل علامة استفهام
زادت جرعة الغموض في مسلسل "علامة استفهام" للسيناريست إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش، بعدما كشفا في نهاية الحلقة 24 عن اجتماع ريم (سلمى حسن) خطيبة سامح، ورحاب (مريهان حسين) حبيبة نوح، والدكتورة همت (نورهان) زوجة طارق علواني، والدكتورة إيمان (إيمان أيوب) وزوجة صابر (ندى بهجت) في فيلا جيهان (هبة الأباصيري) صديقة نوح، وقبله لقاء الدكتورة همت مع هيثم (عمرو رجب) الذي طعنته ريم قبل حلقتين واعتقد أنه مات وكان يبحث عن ريم، ما يفتح الباب للتكهنات حول تجمعهن ضد نوح (محمد رجب) وما ستسفر عنه الحلقات المقبلة، خاصة بعدما وقفت الأحداث عند وصول نوح لفيلا جيهان.
ورغم أن المسلسل مختلف سواء على مستوى السيناريو أو الإخراج باستخدام عدة أساليب لسرد الحكاية بشكل محكم، فإن ما يؤخذ على آخر حلقتين هو إعادة مشاهد كاملة تم عرضها في حلقات سابقة، خصوصا أن المسلسل قارب على الانتهاء، وربما السبب هو مد الأحداث لينتهي المسلسل عند الحلقة 30. وشهدت الحلقة 24 الوقيعة بين نوح (محمد
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مسلسل-هوجان

«هوجان» 24.. القبض على محمد إمام بسبب جريمة قتل

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «هوجان»، وصول «هوجان» يجسده محمد إمام إلى بيروت لكي يبيع الآثار التي استخرجها إلى رجل الأعمال الذى كان يتعاون معه «كمال اللباد» يجسده رياض الخولي، وأحضرت «نوجا» تجسدها أسماء أبو اليزيد، الطعام لشقيقها «كرم» يجسده أحمد حسام، وحاولت أن تستدرجه فى الكلام لتعلم ماذا سمع، ونسيت الباب مفتوحا وهرب «كرم» من الفيلا، ونزل «لطفى الحراق» يجسده كريم محمود عبد العزيز، يبحث عنه، فيما سألت «نور» تجسدها هاجر أحمد، «حورس» يجسده أوس أوس، عن مكان «هوجان» ولكنه تهرب منها ورفض أن يقول لها شيئا.
لمس-اكتاف

لمس أكتاف 24.. حمزة يوافق على زواج أدهم وغادة

وافق حمزة الذي يجسده الفنان فتحي عبد الوهاب، على زواج أدهم الذي يجسده الفنان ياسر جلال، بشقيقته غادة التى تجسدها الفنانة إيمان العاصي، وذلك فى أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل «لمس أكتاف» المذاع عبر فضائية CBC، وطلب حمزة من أدهم أن يقف فى ظهره ويسانده فى عمله؛ لأنه يشعر بالخطر، وعلى الجانب الآخر ذهب أدهم ليخلص شقيقته من بطش طليقها الذي يعتدي عليها بالضرب، وجعله يمضي على إيصالات أمانة ليتأكد أنه لن يفعل فى شقيقته أى شيء، وإذا فكر فى إيذائها سيقوم بحبسه.
ابو-جبل

أبو جبل 24.. وجيه يفقد ابنه.. وسعد يسجن لهذا السبب

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل «أبو جبل» المذاع عبر فضائية ON E، العديد من الأحداث المهمة، إذ تم القبض على سعد الذي يجسده الفنان دياب، وحصل منه وجيه، الذي يجسده الفنان محمود البزاوي، على الكثير من الأموال، عن طريق بيع أرض ملك الدولة له دون علمه، وذلك بعد أن طلب منه الشراكة فى مشروع، ولم يكتفِ بالنصب عليه فقط، بل هو مَن قام بإبلاغ الشرطة لتلقي القبض عليه، وفي أثناء وجود وجيه فى شركته، جاءه خبر صادم، حيث أخبره أحد العاملين بأن أبنه أحمد توفى على أثر سقوطه من أعلى برج سكنى.
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علامة-استفهام

علامة استفهام 23.. حلم عزيزة لنوح يحذره من سامح

ما زال الغموض هو السمة الرئيسية لمسلسل علامة استفهام بعد انتهاء الحلقة 23 من المسلسل برواية عزيزة للحلم التي شاهدته لنوح (محمد رجب) تحذره فيه من سامح (هيثم زكي) طبيبه المعالج في المصحة النفسية التي كان يتواجد بها، وهو بالضبط نفس الحلم الذي شاهدته زوجة صابر ممرض المستشفى الذي انتحر وحذرت فيه سامح من نوح ونفس التحذير الذي طالب كل منهما بالبعد عن الآخر لأنه سيدمر له حياته، ما يضع علامات استفهام حول العلاقة بين نوح وسامح وهل هما وجهان لشخص واحد؟ وما الذي يجمعهم خاصة أن نوح كان على علاقة بريم التي خطبها سامح فيما بعد.
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حلقة 22 «علامة استفهام»... طارق علواني يلتقي برحاب

بعد مرور 22 حلقة من مسلسل «علامة استفهام»، بدأت خيوط الحدوتة المبهمة والغامضة تتجمع لمتابعي المسلسل الذي يدور السرد فيه من خلال 3 طرق، الأولى متعلقة باللحظة التي يعيش فيها نوح الشواف (محمد رجب) أهم شخصيات المسلسل في مصحة للعلاج النفسي والثانية «الفلاش باك»، والثالثة إعادة نفس المشهد بتفاصيل مختلفة، فبعدما قتل شوقي دكتور ربيع، وسعى سامح (هيثم زكي) الطبيب المعالج لنوح لعودة جاسر شقيق نوح من أمريكا، قُتل جاسر واتهم سامح بقتله، فلجأ إلى نوح وهربا معا من المستشفى لإثبات براءة سامح والبحث عن القاتل الحقيقي.
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علامة استفهام الحلقة 12.. والد سامح يفجر مفاجأة

انتهت الحلقة 12 من مسلسل «علامة استفهام»، بقيام دكتور ربيع ويلعب دوره الفنان عبد الرحمن أبو زهرة وهو والد الطبيب النفسي سامح ويلعب الدور هيثم زكي، من على الكرسي المتحرك رغم أنه منذ بداية المسلسل، يظهر جالسا عليه، لتكون واحدة من المفاجأت التي اختمت بها الحلقة، وطلب مقابلة نوح الشواف، الذي يلعب دوره الفنان محمد رجب، وهو الشخصية المحورية في المسلسل الذي يُعالج في مصحة نفسية، وسامح ابن دكتور ربيع هو طبيبه المعالج، والذي يتعرض لتحذيرات كثيرة مجهولة تطالبه بالابتعاد عن نوح الشواف لأنه سيتسبب له في أذى كبير له وسيدمر حياته.
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حلقة 8 من علامة استفهام.. تشابه بين «نوح» و«سامح»

رفع المؤلف إسلام حافظ والمخرج سميح النقاش، مستوى الحيرة لكل متابعي مسلسل «علامة استفهام»، بطولة محمد رجب، هيثم أحمد زكي، ميرهان حسين، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة، فبعد مرور 8 حلقات من المسلسل، وكلما اعتقد المشاهد أن تفاصيل الحدوتة بدأت تتضح، تعود الأحداث مرة أخرى إلى الإثارة والغموض، فتكوين شخصيات المسلسل كلما اتضح منها جانب، يجد المشاهد أن ما عرفه لا يمثل شيئا وأن هناك المزيد المختلف، وكأنه جبل جليد ينزاح عنه الماء بعض الشيء كل فترة ليكشف بقية الجبل.
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