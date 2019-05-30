رياضة

ستيفن جيرارد.. رحلة أسطورة ليفربول بين المرح والصدمة

توفي ابن عمه جون بول بعمر العشر سنوات في كارثة هيلزبره عام 1989، وبسبب حزنه الكبير عليه كتب عنه في سيرته الذاتية قائلًا: "I play for John-Paul"
تحرير:كريم مليم ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م
ستيفن جيرارد
ستيفن جيرارد
قام بتوثيق حياته المهنية في مقالتين كتبهما كسيرة ذاتية، وكان له وجود في الفيلم الدرامي عن الرياضة البريطانية الذي يُدعى "Will"، وتزوج من حبيبته منذ الصغر أليكس كورّان في حفل زفافٍ كاثوليكي في 18 يونيو 2007 وأنجبا أربعة أطفال، وتوفي ابن عمه جون بول بعمر العشر سنوات في كارثة هيلزبره عام 1989، وبسبب حزنه الكبير عليه كتب عنه في سيرته الذاتية قائلًا: "I play for John-Paul"، وفي 2007 نال وسام الإمبراطورية البريطانية، وقد مُنح هذا الوسام من قبل الملكة إليزابيث الثانية.. هو أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، ستيفن جيرارد.
ستيفن جورج جيرارد، الذي ولد في الـ30 من مايو 1980 في ويستون، ميرسيسايد، بإنجلترا، والذي قضى معظم مسيرته في ليفربول لعب لأول مرة أساسيا عام 1998 وعزز مكانه في الفريق الأول وذلك في موسم 2000-01 خلفاً لـ سامي هيبيا المصاب، وفي موسم 2003 أعطاه هولييه شارة كابتن القائد. أنجز جيرارد -الذي عانى من مشاكل في
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أمير-مرتضى-أحمد-جلال-علاء-مقلد

رئيس الزمالك لنجله: «لا تتحدث عن شوبير أنت ابن ناس»

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى نجله أمير مرتضى، المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، قبل ساعات من مواجهة فريقه أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وقال رئيس الأبيض خلال فيديو نشر عبر الموقع الرسمي للنادي: «لا تتحدث عن شوبير وعبد الحفيظ مرة أخرى، أنت ابن ناس وكنت ظابط شرطة، أعدائي الآن شوبير وعبد الحفيظ».
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مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي

استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لخوض مواجهة الإنتاج الحربي، التي ستقام على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة، على استاد السلام، انتهى بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدفي أبناء ميت عقبة يوسف إبراهيم أوباما، بينما أحرز هدف العجلات العربية محمد رجب من ضربة جزاء.
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رئيس الزمالك يتحدث عن انسحاب الخطيب من الدوري

اجتمع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة فريقه أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ووجه رئيس الزمالك التهنئة للاعبين على الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، السبت الماضي، على حساب فريق نهضة بركان المغربي، مشيدًا بإصرارهم على تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير.
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صلاح-ميسى

برشلونة VS ليفربول.. محمد صلاح يهدد مملكة ميسي

مواجهات ثنائية عديدة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك حين يستضيف نادي برشلونة الإسباني بقيادة مديره الفني إيرنيستو فالفيردي، نظيره ليفربول الإنجليزي بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، على استاد كامب نو الذي يتسع لأكثر من 99 ألف متفرج، في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم «2018- 2019»، والتي سيديرها الحكم الدولي الهولندي المخضرم بيورن كيبرز صاحب الـ46 عامًا علمًا بأن لقاء الإياب سيقام يوم الثلاثاء المقبل على استاد أنفيلد، معقل الريدز.
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محمد صلاح يتحدث عن بكائه الدائم بسبب دوري الأبطال

استعاد الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، ذكريات الإصابة المروعة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أمام ريال مدريد الإسباني، وقال في حوار أجراه مع شبكة «بليتشر ريبورت» الأمريكية، اليوم الأربعاء: «كانت لحظة سيئة للغاية بالنسبي لي، وخاصًة بعد الخروج من الملعب.. نهائي دوري الأبطال كان حلمًا كبيرًا لنا وللجماهير.. الكل كان يريد الفوز بالبطولة،.. لقد كنا قريبين من الحلم، لقد شعرت بأن كل شيء قد ذهب خاصًة أني كنت في حالة ذهنية عالية للغاية من بداية اللقاء».
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محمد صلاح: الدوري الإنجليزي أهم من دوري الأبطال

أكد الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، أن الدوري الإنجليزي أهم من دوري أبطال أوروبا، وردا على سؤال أن الدوري أهم لليفربول من دوري الأبطال؟ قال الفرعون المصري، خلال حوار أجراه مع شبكة «بليتشر ريبورت» الأمريكية، اليوم الأربعاء: «بالنسبة للمدينة والنادي نعم، الدوري أهم من دوري الأبطال، إنهم يفضلون الدوري كثيرا، لكنني أفضل الفوز بالاثنين، وإن كان علي أن أختار واحدة فقط، فسأضطر للتضحية بدوري الأبطال من أجل الدوري الإنجليزي».
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ميسي VS فان دايك.. من ينتصر في موقعة الليفر والبرسا؟

مواجهات ثنائية عديدة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك حين يستضيف نادي برشلونة الإسباني بقيادة مديره الفني إيرنيستو فالفيردي، نظيره ليفربول الإنجليزي بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب، على استاد كامب نو الذي يتسع لأكثر من 99 ألف متفرج، في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم «2018-2019»، والتي سيديرها الحكم الدولي الهولندي المخضرم بيورن كيبرز صاحب الـ46 عامًا علمًا بأن لقاء الإياب سيقام يوم الثلاثاء القادم على استاد أنفيلد، معقل الريدز.
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