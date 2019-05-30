ستيفن جيرارد.. رحلة أسطورة ليفربول بين المرح والصدمة

توفي ابن عمه جون بول بعمر العشر سنوات في كارثة هيلزبره عام 1989، وبسبب حزنه الكبير عليه كتب عنه في سيرته الذاتية قائلًا: "I play for John-Paul"

تحرير:كريم مليم ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

قام بتوثيق حياته المهنية في مقالتين كتبهما كسيرة ذاتية، وكان له وجود في الفيلم الدرامي عن الرياضة البريطانية الذي يُدعى "Will"، وتزوج من حبيبته منذ الصغر أليكس كورّان في حفل زفافٍ كاثوليكي في 18 يونيو 2007 وأنجبا أربعة أطفال، وتوفي ابن عمه جون بول بعمر العشر سنوات في كارثة هيلزبره عام 1989، وبسبب حزنه الكبير عليه كتب عنه في سيرته الذاتية قائلًا: "I play for John-Paul"، وفي 2007 نال وسام الإمبراطورية البريطانية، وقد مُنح هذا الوسام من قبل الملكة إليزابيث الثانية.. هو أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، ستيفن جيرارد.

ستيفن جورج جيرارد، الذي ولد في الـ30 من مايو 1980 في ويستون، ميرسيسايد، بإنجلترا، والذي قضى معظم مسيرته في ليفربول لعب لأول مرة أساسيا عام 1998 وعزز مكانه في الفريق الأول وذلك في موسم 2000-01 خلفاً لـ سامي هيبيا المصاب، وفي موسم 2003 أعطاه هولييه شارة كابتن القائد. أنجز جيرارد -الذي عانى من مشاكل في

ستيفن جورج جيرارد، الذي ولد في الـ30 من مايو 1980 في ويستون، ميرسيسايد، بإنجلترا، والذي قضى معظم مسيرته في ليفربول لعب لأول مرة أساسيا عام 1998 وعزز مكانه في الفريق الأول وذلك في موسم 2000-01 خلفاً لـ سامي هيبيا المصاب، وفي موسم 2003 أعطاه هولييه شارة كابتن القائد.



أنجز جيرارد -الذي عانى من مشاكل في النمو سببت له مشاكل صحيةٍ في الظهر، وأجرى العديد من العمليات الجراحية بسبب تعرضه للإصابات- مع ليفربول العديد من الألقاب، منها مرتان كأس الاتحاد الإنجليزي، ومرة الدرع الخيرية، وكأس الاتحاد الأوروبي ودوري أبطال أوروبا في 2005، وجاء جيرارد ثالثًا في التصويت الذي أجراه الاتحاد الأوروبي لجائزة الكرة الذهبية التي تعطى لأفضل لاعب في أوروبا.



وأدى جيرارد أولى مبارياته الدولية مع المنتخب الإنجليزي في العام 2000، ومثَل منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأوروبية وموسم 2004 وكأس العالم عام 2006، حيث كان هداف الفريق برصيد هدفين، وهو القائد الأول لمنتخب إنجلترا، وقاد بلاده إلى نهائيات كأس العالم عام 2010 وأيضا في بطولة أمم أوروبا يورو 2012.



يعتبر جيرارد واحدًا من أفضل اللاعبين في أوروبا وإنجلترا والعالم، وجاء كأفضل لاعب في ليفربول من بين 100 لاعب بعد كيني دالجليش، وذلك في استفتاء أجري في إنجلترا، ويراه زين الدين زيدان واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم في تصريحٍ له في العام 2009.



وذكر جيرارد في مذكراته حسب قوله أن نادي مانشستر يونايتد كان يضغط على ناديه ليفربول بعدما انبهروا بقدراته العالية ومستوياته الراقية في كرة القدم، مما دفع ليفربول بالتعاقد مع ستيفن جيرارد بشكل فعلي، ووقع جيرارد عقده الاحترافي الأول في عام 1997.



جيرارد الذي انضم إلى أكاديمية ليفربول للشباب في التاسعة من عمره، وكان له تجارب عديدة مع 40 ناديًا، وذلك في عمر الرابعة عشرة، بدأ جيرارد اللعب بشكلٍ فعلي مع ليفربول في مباراة بلاكبيرن روفرز، وذلك في عام 1998، كبديل لـفيجارد هيجم في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، خاض مع ناديه ثلاث عشرة مباراة في الموسم الأول له، وشغل في خط الوسط مكان الكابتن المصاب جيمي ريدناب ولعب أيضاً في مركز الجناح الأيمن ولكن لفترة قصيرة.



وكان أول لقاء دولي يخوضه النجم الإنجليزي ضد المنتخب الأوكراني في 31 مايو 2000، ومن المباريات التي لا تزال راسخة في أذهان الجماهير الرياضية مباراة المنتخب الإنجليزي والمنتخب الألماني على ملعب الاستاد الأولمبي في ميونخ، والتي انتهت بفوزٍ كاسحٍ للإنجليز بنتيجة 5/1، حيث سجل جيرارد الهدف الثاني في مهرجان الأهداف إثر تسديدة قوية من مسافة 25 ياردة وكان زميله في الفريق ديتمار هامان حذَّر المنتخب الألماني من خطورة هذا الفتى الصغير الذي يمتلك إمكانيات هائلة تفوق عمره.

صدمة

لعل أكبر صدمة تعرض لها ستيفن جيرارد كانت خبر غيابه عن بطولة كأس العالم 2002 والتي أقيمت في كوريا واليابان، وذلك بعد أن أعلن الطبيب الذي أشرف على معاينة الإصابة التي تعرض لها في كاحله في لقاء المنتخب الإنجليزي بنظيره الفنلندي والذي انتهى بنتيجة 2/1 لصالح الإنجليز ضمن فعاليات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وعبر جيرارد عن حزنه الشديد لعدم مشاركته زملاءه في الحدث الأهم على الإطلاق في مسيرة كل لاعب. وقال إن الفرصة ما زالت سانحة أمامي للمشاركة في البطولة المقبلة وأتمنى أن يحالفني الحظ بعدم التعرض لأي إصابات تمنعني من لعب كرة القدم.

مرح

في 30 مايو من العام 2000 وفي معسكر المنتخب الإنجليزي قام أحد اللاعبين من زملائه باقتحام غرفة نومه ووضع معجون الأسنان في حذاء جيرارد كمداعبة له بمناسبة ذكرى ميلاده.

ويقول جيرارد حاولت اكتشاف من قام بذلك وسألت روبي فاولر إلا أنه حلف بأنه لم يفعلها، وهو بالتأكيد ليس الفاعل، ولم أكتشف ذلك حتى الآن ولكني سعيد بالروح المرحة التي يتمتع بها زملائي في المنتخب.

أرقام في مسيرة جيرارد

- لعب ستيفن جيرارد (710) مباريات مع الريدز، أحرز خلالها (186) هدفًا.

- جيرارد لعب (212) مباراة في البريميرليج سجل خلالها (120) هدفًا، وصنع (92)، .



- جيرارد أكثر لاعب في تاريخ ليفربول سجل أهدافا في البطولات الأوروبية بـ(41) هدفًا.



- مع المنتخب الإنجليزي لعب جيرارد (114) مباراة سجل خلالها (21) هدفًا، ليعد رابع أكثر لاعب إنجليزي يشارك مع المنتخب خلف بيتر يلتون (125) مباراة، ثم واين روني (119)، ثم ديفيد بيكهام (115).



- بلغ جميع المباريات التي خاضها أسطورة ليفربول طوال مسيرته 862 مباراة مع الريدز ومع منتخب الأسود الثلاثة، وأحرز خلالها (212) هدفًا.

ألقاب جيرارد مع ليفربول





- كأس الاتحاد الإنجليزي (مرتين) عام 2000- 2001، 2005-2006.

- كأس رابطة الأندية الإنجليزية (3 مرات) 2000-2001 - 2002- 2003 - 2011 - 2012.



- الدرع الخيرية 2001.



- دوري أبطال أوروبا 2004-2005.



- الدوري الأوروبي 2000- 2001.



- السوبر الأوروبي 2000 - 2011.