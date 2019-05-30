السجن 3 سنوات لشخص أخفى حشيش في بنطلونه بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، وعضوية كلًا من المستشارين أشرف أبو زينة، ومحمود الربيعي، وأمانة سر ناصر عبد المنعم، بالسجن 3 سنوات للمدعو"إ.ي.م" مدير جودة لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة. تعود الواقعة في القضية رقم 2245 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، والمقيدة برقم 141 غرب، عندما تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مطار برج العرب الدولي، يفيد بالقبض على شخص أثناء تهريبه مخدر حشيش في ملابسه داخل المطار.

وكشفت تحريات ضباط مباحث مطار برج العرب الدولي، أثناء مباشرة مهام إنهاء أوراق التفتيش للركاب المسافرين داخل المطار من خلال جهاز كشف المعادن، حيث تم الشك في جسم غريب صلب داخل أسفل البنطلون الخاص بالمدعو "إ. ي. م" 38 عامًا، مدير جودة يحمل الجنسية المصرية متجهًا لأحد الدول العربية. وتم اصطحابه وتفتيشه،