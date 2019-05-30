جريمة

السجن 3 سنوات لشخص أخفى حشيش في بنطلونه بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، وعضوية كلًا من المستشارين أشرف أبو زينة، ومحمود الربيعي، وأمانة سر ناصر عبد المنعم، بالسجن 3 سنوات للمدعو"إ.ي.م" مدير جودة لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة. تعود الواقعة في القضية رقم 2245 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، والمقيدة برقم 141 غرب، عندما تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث مطار برج العرب الدولي، يفيد بالقبض على شخص أثناء تهريبه مخدر حشيش في ملابسه داخل المطار.
وكشفت تحريات ضباط مباحث مطار برج العرب الدولي، أثناء مباشرة مهام إنهاء أوراق التفتيش للركاب المسافرين داخل المطار من خلال جهاز كشف المعادن، حيث تم الشك في جسم غريب صلب داخل أسفل البنطلون الخاص بالمدعو "إ. ي. م" 38 عامًا، مدير جودة يحمل الجنسية المصرية متجهًا لأحد الدول العربية. وتم اصطحابه وتفتيشه،
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جثه -علي-الطريق (1)

قاتلة زوجها في شبين تعترف: طعنته 11 مرة بسكين المطبخ

أمر طارق فضل رئيس نيابة شبين القناطر بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بحبس "آية.ش.ا" 4 أيام على ذمة التحقيقات والمتهمة بقتل زوجها وإلقاء جثته في الشارع، ووجهت النيابة للمتهمة تهمة القتل العمد. وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام النيابة، وأكدت أنها استلت سكين المطبخ وقامت بطعنه 11 طعنة نافذة حتى فارق الحياة ثم قامت بلف الجثة بملاية السرير وقامت بإلقائها بمساعدة ابنة خالتها بجانب طريق قريب من المنزل لتضليل رجال المباحث.
طعن-بالسكين

قميص نوم وجثة.. تفاصيل جريمة هزت السلام

تكثف الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة، من تحرياتها لكشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثة مسن مرتديا قميص نوم وبه عدة طعنات بأحد الشوارع في السلام، بعد ثبوت الشبهة الجنائية، وتسببها في حالة رعب بين الأهالي بالمنطقة. كان قسم شرطة السلام قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن بمنطقة إسبيكو بدائرة القسم، وبها عدة طعنات متفرقة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنها جثة مسن يبلغ من العمر 53 سنة، وبها عدة طعنات ويرتدي قميص نوم نسائيا، تم نقله إلى المشرحة تحت تصرف الطب الشرعي.
كلية الآداب بجامعة المنصورة

الأحد.. النيابة تستمع لأقوال طالبة التبول بالمنصورة

قالت الطالبة بالفرقة الثالثة بقسم اليوناني بكلية الآداب جامعة المنصورة، إنها ستدلي بأقوالها أمام النيابة العامة، يوم الأحد القادم، على خلفية اتهامها للدكتور "شادي.إ.ب"، المدرس بقسم الصحافة والإعلام ورئيس اللجنة الامتحان، بعد أن تسبب في تبولها وتغوطها لا إراديا إثر منعها من دخول دورة المياه، أثناء امتحان مادة "نصوص يونانية"، 3ساعات، دون مراعاة لظروفها الصحية وأنها خضعت لعملية ولادة قيصرية قبل الامتحانات بـ4 أشهر فقط، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا.
اطفاء-حريق

السيطرة على حريق بجامعة خاصة في مدينة 6 أكتوبر

اندلع حريق بمحول كهرباء جامعة خاصة في مدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد الحريق والسيطرة عليه. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بأكتوبر بلاغا من شرطة النجدة يفيد بتصاعد دخان من مقر جامعة مصر، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب الحريق في كابينة محول كهرباء خاصة داخل الجامعة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه ومنع امتداد النيران إلى باقي مباني الجامعة المجاورة.
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

الأمن يحكم قبضته على الجيزة بحملة مكبرة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
حشيش

حشيش العيد.. ضبط تاجر وبحوزته 450 طربة بالإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ضربة موجعة لتجار المخدرات وبخاصة تجار الحشيش، حيث تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط أحد أكبر تجار المخدرات والحشيش وتم ضبطه متلبساً بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، وبحوزته 450 طربة تزن نحو 45 كيلو من مخدر الحشيش، يعتزم توزيعها على عملائه قبل وقفة عيد الفطر المبارك وتوزيعها على زبائنه خلال أيام العيد مستهدفاً فئة الشباب بمراكز الشباب والأندية والمقاهي وطلاب الجامعات والمدارس، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه متلبساً.
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ضبط 10 كيلو حشيش قبل توزيعها في العيد

أحبطت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اليوم الخميس، توزيع وبيع كمية من مخدر الحشيش بالمرج، وزنت 10 كيلوجرامات من الحشيش، وذلك عقب القبض على عاطل، 32 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، سبق اتهامه فى قضية "سرقة متجر" حال وجوده بدائرة قسم شرطة المرج مستقلا سيارة "ملك شقيقه"، وبحوزته الكمية المضبوطة من المخدرات، كان في طريقه لتوزيعها خلال العيد، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفين للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.
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حملة الـ24 ساعة تصفع تجار المخدرات في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
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