رفع تعويضات الحوادث.. أبرز تعديلات قانون سوق التأمين

انتهت هيئة الرقابة المالية من مناقشة نصوص مواد مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين، وتركزت أهم المواد حول إلزام المشروعات الصغيرة بالتأمين الإجباري، وزيادة تعويضات الحوادث

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

حوادث السيارات

اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس، جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة نصوص مواد مشروع القانون المنظم لعمل سوق التأمين، امتدت على مدى خمسة أشهر للخروج بالنسخة الأخيرة قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة. وقال محمد عمران، رئيس الهيئة، إنه من المقرر عرض المسودة النهائية لمشروع القانون على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه القادم تمهيدًا للبدء في إرساله للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون في صورته النهائية. ومن المقرر أن ينتهي مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية من مراجعة مشروع القانون عقب إجازة عيد الفطر.

عمران: القانون يهدف إلى مضاعفة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن إعداد مشروع قانون التأمين الشامل يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة 2018-2022، ويهدف إلى مضاعفة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج القومى الإجمالى وتحقيق الريادة الإقليمية لسوق