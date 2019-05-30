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أزمات التابلت وصعوبة الامتحان.. شكاوى أولى ثانوي من الكيمياء

تحرير:أمينة محمود ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
طلاب - أرشيفية
طلاب - أرشيفية
أدى اليوم الخميس، طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان مادة الكيمياء إلكترونيا على التابلت وورقيا، وأكدوا أن الامتحان كان مقسما إلى 17 سؤالا مطلوب الإجابة عليهم كلهم في ساعة ونصف فقط، غطت جميع أجزاء منهج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، واشتكوا من صعوبة بعض الأسئلة، مؤكدين أن إجابة الكيمياء على التابلت كانت غير سلسة، وقالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك حالة من الغضب والاستياء بين أولياء أمور وطلاب الصف الأول الثانوي بسبب صعوبة امتحان الكيمياء، فضلا عن صعوبات واجهت الطلاب خلال أداء الامتحان على التابلت.
وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أغلب أسئلة امتحان الكيمياء جاءت صعبة وغير مباشرة، خاصة الجزء المتعلق بالمعادلات التي جاءت أغلبها من خارج المنهج، وكذلك ضيق الوقت الذي لا يناسب الأسئلة التي تحتاج لوقت وخطواث كثيرة للإجابة عليها، حيث أكد الطلاب وأولياء أمورهم أن نماذج الامتحان مختلفة وجميعها صعبة. وأشارت
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انفراجة في أزمة مستحقات 300 صيدلي مصري بالسعودية

أعلنت وزارة القوى العاملة، انفراجة في مستحقات 300 صيدلي مصري يعملون بشركة تداوي الطبية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بصرف 2000 ريال بشكل عاجل اليوم لكل صيدلي، فضلا عن صرف 1500 ريال منذ أسبوعين. وكانت الوزارة قد تلقت اتصالاً هاتفيًا من الملحق العمالي بالسفارة المصرية بالرياض الدكتور ياسر غازي يفيد بصرف هذه المبالغ من قبل الشركة التي وعدت بانفراجه في الأزمة المالية عقب عيد الفطر المبارك والاستمرار في صرف مستحقات الصيادلة عقب إعادة تشغيل الصيدليات التابعة لها بشكل كامل.
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البحوث الفلكية: بدء فصل الصيف 21 يونيو المُقبل

قال الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه بدأ العد التنازلي لبداية فصل الصيف جغرافيا وفلكيا، والتي حددتها الحسابات الفلكية له الساعة الخامسة و54 دقيقة مساء يوم الجمعة الموافق 21 يونيو المقبل بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة. وأضاف القاضي اليوم الخميس، أن الشمس استمرت بعد لحظة الاعتدال الربيعي في 20 مارس الماضي في حركتها الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيا، ويواصل ميل أشعتها في الزيادة فيزداد طول النهار وينقص طول الليل في مصر والدول الواقعة في نصف الكرة الأرضية الشمالي.
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تشييع جثمان مدير أمن أسيوط من مسجد عمر مكرم

وصل جثمان اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، اليوم، إلى مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط لأداء صلاة الجنازة عليه، والذى وافته المنية أمس بعد حادث سيارة أثناء تفقده التمركزات الأمنية، والخدمات على الطريق الصحراوى الغربى بأسيوط قبل الإفطار. ووصل إلى السرادق المقام أمام المسجد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، واللواء خالد توفيق قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، واللواء عمر عبد العال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، بمشاركة رجال الدين الإسلامى والمسيحى وأعضاء مجلس النواب، في حضور أسرة الفقيد الراحل.
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الواد سيد الشحات 24| السحاوي يخطف أحمد فهمي ويعذبه

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "الواد سيد الشحات" فشل سيد، الذي يجسده الفنان أحمد فهمي، في التنبؤ بنتيجة مباراة الملاكمة، بعدما كسر "فخر" الجهاز الذي يرجع بالزمن لساعة. ووقع الثلاثي "سيد، وشقيقه فخر الذي يجسد شخصيته الفنان محمد عبد الرحمن، وريتاج، زوجة سيد، التي تجسدها الفنانة هنا الزاهد"، في ورطة بسبب كسر ريموت آلة الزمن، وعند بحث سيد وريتاج عنه، اكتشفا أن الريموت تم تدميره فى قصة حب فخر الشحات وبطة السيدة الكبيرة السمينة، إذ يسترجع فخر قصته مع بطة ويرويها لسيد وريتاج، وتزداد ورطة الثلاثي مع السحاوي.
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امتحان الفيزياء يقسم طلاب أولى ثانوي: أين العدل؟

أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان نهاية العام في مادة االفيزياء، اليوم الثلاثاء، وتباينت آراء الطلاب حول صعوبة امتحان الفيزياء، إذ أكدوا أنه تضمن 17 جزئية منها 10 جزئيات عبارة عن اختيار من متعدد و7 أسئلة مقالية، مشيرين إلى أن نماذج الامتحانات غير موحدة داخل اللجنة الواحدة، حيث جاءت أسئلة بعض نماذج الامتحانات صعبة والبعض الآخر سهلة في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأبدوا استيائهم من عدم توحيد نماذج أسئلة الامتحان، بحجة أنه يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب.
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التعليم تواجه شاومينج في تسريب امتحان الرياضيات لأولى ثانوي

قال المسؤولون عن منصة الامتحانات، إن 380 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى العام، أداوا امتحان مادة الرياضيات إلكترونيا على التابلت فى الساعة التاسعة صباح اليوم الأحد، وهي الفترة الصباحية المخصصة للمدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، وعلى أن يؤدي طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية، الامتحان في الفترة المسائية المقررة في الواحدة ظهرا، ونفى المسؤلون ما يتردد عن تسريب امتحان الرياضيات على صفحات ومواقع الغش الإلكتروني مثل شاومينج، خلال الساعات الماضية.
امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (5)

امتحان أولى ثانوي.. «الباك أب» يحل أزمة السيستم في بعض المدارس

أدى طلاب الصف الأول الثانوى العام، صباح اليوم، امتحان نهاية العام في مادة الأحياء، إلكترونيا على أجهزة التابلت، وفى الوقت الذى أكد فيه بعض الطلاب خروجهم من على سيستم الامتحان وصعوبة عودتهم مرة أخرى، أشارت الغالبية العظمى من الطلاب إلى أنهم أدوا الامتحان إلكترونيا على عكس أمس الأحد، والذى اضطروا خلاله إلى أداء امتحان اللغة العربية ورقيا. في حين اشتكى طلاب مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، من عدم ثبات سيستم منصة الامتحانات، وانقطاع العمل خلال بشكل مفاجئ.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

شوقي: 95 ألف طالب أدوا الامتحان الإلكتروني حتى الآن

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، أن منصة الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي تعمل على أكمل وجه مع طلاب المدارس الخاصة الآن، مشيرا إلى أن كان هناك مشكلة تقنية تم التعامل معها بشكل فوري، وأضاف أن إجمالي الطلاب الذين أدوا الامتحانات الإلكترونية في الفترة الصباحية لامتحان اللغة العربية بلغ 95 ألف طالب وطالبة، جاء ذلك بعد انتهاء الفترةا الأولى لامتحان نهاية العام في مادة اللغة العربية، والذي يؤديه نحو 650 ألف طالب وطالبة.
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