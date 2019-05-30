رياضة

الرياضة في صحف العالم بين بطولة ساري وعودة نيمار

حلت بطولة ساري وأزمة ميلان في صدر صحف إيطاليا، فيما جاءت تصريحات هازارد وعودة نيمار أبرز اهتمامات الصحف الإسبانية، بينما انشغلت صحف ألمانيا بتحركات دورتموند في الميركاتو
٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
نيمار
نيمار
ركزت الصحف الإيطالية، الصادرة صباح اليوم الخميس، على قيادة ماوريسيو ساري لفريق تشيلسي، لحصد لقب الدوري الأوروبي، بعد الفوز على أرسنال في النهائي بنتيجة (4-1)، وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "يوفنتوس، ساري يطير، فاز مع تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي بعد مباراة كبيرة حيث سحق أرسنال 4-1، والآن ضغط البيانكونيري يبدأ.. لقاء بين أنييلي ورئيس تشيلسي من أجل الضوء الأخضر للصفقة"، وأضافت "علامات كونتي وحركته الأولى.. إيكاردي سيرحل.. غدًا إنتر ميلان سيعلن عن المدرب الجديد، الذي لا يريد ماوريتو".
وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "كرة ساري، ماوريسيو يقود تشيلسي للفوز على أرسنال 4-1، ويتوج بطلاً للدوري الأوروبي ويحرز البطولة الأولى في مسيرته.. ويوفنتوس ينتظره". وأضافت كوريري ديللو سبورت: "أنييلي يريد ساري في يوفنتوس، لكن أبراموفيتش رئيس تشيلسي يمكن أن يعرقل الصفقة.. أرسنال خسر بواسطة
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أمير-مرتضى-أحمد-جلال-علاء-مقلد

رئيس الزمالك لنجله: «لا تتحدث عن شوبير أنت ابن ناس»

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى نجله أمير مرتضى، المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، قبل ساعات من مواجهة فريقه أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وقال رئيس الأبيض خلال فيديو نشر عبر الموقع الرسمي للنادي: «لا تتحدث عن شوبير وعبد الحفيظ مرة أخرى، أنت ابن ناس وكنت ظابط شرطة، أعدائي الآن شوبير وعبد الحفيظ».
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مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإنتاج الحربي

استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لخوض مواجهة الإنتاج الحربي، التي ستقام على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة، على استاد السلام، انتهى بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدفي أبناء ميت عقبة يوسف إبراهيم أوباما، بينما أحرز هدف العجلات العربية محمد رجب من ضربة جزاء.
الخطيب-والعامرى-فاروق-واعضاء النادى -الاهلى

رئيس الزمالك يتحدث عن انسحاب الخطيب من الدوري

اجتمع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة فريقه أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ووجه رئيس الزمالك التهنئة للاعبين على الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، السبت الماضي، على حساب فريق نهضة بركان المغربي، مشيدًا بإصرارهم على تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير.
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إيمري: تشيلسي استحق التتويج بالدوري الأوروبي

اعترف الإسباني أوناي إيمري، مدرب أرسنال، بأحقية تشيلسي في الفوز بلقب الدوري الأوروبي، وانتهى الشوط الأول الذي تمتع فيه أرسنال بأفضلية نسبية، بالتعادل السلبي، قبل أن يكشر تشيلسي عن أنيابه في الشوط الثاني. وقال المدرب الإسباني في تصريحات لشبكة بي تي سبورت: "في البداية، تهانينا لتشيلسي، في الشوط الأول لعبنا وحظينا بفرص عدة للخروج بنتيجة جيدة، لكن الشوط الثاني غير مجرى المباراة، وحاولنا البقاء في أجواء اللقاء، لكن هدفهم الثاني صعّب الأمور علينا. تحسنت الأمور بالنسبة إليهم، وعندما أردنا القيام بشيء، لم نجد ما نريده للتسجيل. إنهم يستحقون الفوز".
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الدوري الأوروبي.. حارس أرسنال فخور رغم رباعية تشيلسي

علق بيتر تشيك، حارس مرمى أرسنال، على خسارة فريقه لقب الدوري الأوروبي، وقال تشيك في تصريحات لقناة "بي تي سبورت": "فخور بنفسي وبالأداء الذي قدمته، لأنه عندما تلعب المباراة الأخيرة في مسيرتك بنهائي أوروبي، يكون هناك الكثير من الضغط، وكان عليّ أن أقدم أفضل ما لديّ، أستطيع أن أنظر إلى الخلف دون أن أشعر بأي ندم، بصرف النظر عن حقيقة أننا عملنا ولكننا أنهينا الموسم بلا ألقاب، ومن السهل القول إننا أنهينا الموسم بلا ألقاب، ولكن يمكنني أن أؤكد للجميع أن العمل الذي أنجزناه يعني أن الفريق سيعود بقوة أكبر خلال الموسم المقبل".
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صحف العالم بين قضية نيمار ومبابي وسرقة زانيولو

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على قضية نيمار ومبابي، ثنائي باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفية، وتوحيد الصفوف في برشلونة للتتويج بكأس الملك، وكُتب على الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت": "توحيد الصفوف"، وقالت: "غرفة خلع الملابس تدعم فالفيردي، وميسي وبيكيه سيظهران معًا اليوم في المؤتمر الصحفي، لإعطاء صورة عن اتحاد الفريق"، وتابعت: "بارتوميو يؤكد ثقته بالمدرب، وصرح: نحن نثق تماما بالمدرب، والفوز بالليجا له ميزة خاصة جدا"، واستكملت: "توقيع مميز للبارسا (ب) بضم لودوفيت ريس".
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الرياضة في صحف العالم بين غضب ساري وخيارات برشلونة

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على تصريحات فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، حول سعادته بالموسم الأول له مع الميرينجي، إلى جانب خيارات برشلونة لتدعيم الخط الهجومي، وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، بعنوان: "اختبار المهاجمين"، وأردفت: "برشلونة يتابع تطور حالة سواريز وحدد خيارات بديلة لضمها، وهي ستواني، يورينتي، ماكسي جوميز وبن يدر، والمطلوب خبرة بالليجا وسعر معقول"، وتابعت: "كوتينيو شارك في تدريبات الفريق الأخيرة، لكن مشاركته في نهائي الكأس محل شك، في حين تم تأكيد غياب الحارس تير شتيجن".
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