رئيس الزمالك يتحدث عن انسحاب الخطيب من الدوري
٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م
مجلس الأهلي
اجتمع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة فريقه أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ووجه رئيس الزمالك التهنئة للاعبين على الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، السبت الماضي، على حساب فريق نهضة بركان المغربي، مشيدًا بإصرارهم على تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير.
وقال رئيس الزمالك، خلال جلسته مع اللاعبين والجهاز الفني، إن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلسه، أجلوا البت في انسحابه من الدوري، إلى يوم السبت المقبل، انتظارًا لنتيجة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي، مضيفًا: «الخطيب بيلعب لعبة بعد قراره بالانسحاب، إذا استطعنا الفوز على الإنتاج
وقال رئيس الزمالك
، خلال جلسته مع اللاعبين والجهاز الفني، إن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي
ومجلسه، أجلوا البت في انسحابه من الدوري، إلى يوم السبت المقبل، انتظارًا لنتيجة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي، مضيفًا: «الخطيب بيلعب لعبة بعد قراره بالانسحاب، إذا استطعنا الفوز على الإنتاج سيقرر الخطيب الانسحاب من الدوري، وإذا تعثرنا الخطيب سيعود عن قراره».
وتابع رئيس الزمالك
: «مباراة الإنتاج صعبة لأنها ستحدد بطل الدوري، وعلينا خوض مباراة مثل نهائي الكونفدرالية وتحقيق الفوز»، مشيرًا: «إذا حققنا الفوز على الإنتاج ستتبقى لنا مباراة أمام الجونة وحرس الحدود، ونريد أن نحقق الفوز في هذه المباراة أيضًا قبل توقف المسابقة.. إذا حققنا الفوز في جميع مبارياتنا المقبلة بالدوري قبل لقاء الأهلي
سنحقق اللقب في النهاية».