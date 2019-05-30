إيران والقمة الإسلامية.. مخاوف وإصرار على الحضور

المراقبون يرون أن السعودية تهدف من الدعوة إلى القمم الثلاث حشد المسلمين في "ناتو عربي - إسلامي"، وليس دعوة العرب والمسلمين إلى حرب من أي نوع

تحرير:وفاء بسيوني ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٤ م

قمة إسلامية في مكة

يبدو أن إيران بدأت في البحث عن وسيلة للخروج من عزلتها، فرغم عدم دعوتها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة الإسلامية التي تنطلق غدا الجمعة في مكة المكرمة، كشفت طهران عن نيتها حضور القمة. وأعلنت طهران أنها تلقت الدعوة من أمانة منظمة دول التعاون الإسلامي فقط ولم تتلق دعوة من الدول المضيفة، إلا أن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني كشف عن عزم بلاده المشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة لكن ليس على مستوى رفيع. مشيرا إلى أن المشاركة ستكون على مستوى المدير العام لوزارة الخارجية، بسبب عدم دعوتها رسميا من قبل المملكة.

تأتي هذه القمة الإسلامية بالإضافة للقمتين الطارئتين "العربية والخليجية" اللذين تحتضنهما مكة اليوم، في وقت تشهد فيه المنطقة أحداثا متسارعة وتوترات بعد تعرض محطتي نفط بالسعودية لاعتداءات حوثية، سبقتها اعتداءات على سفن نفطية بالمياه الإقليمية الإماراتية. تنعقد القمة الإسلامية تحت شعار: "قمة مكة: يدا بيد