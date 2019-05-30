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نجمات رمضان.. نجاح دينا الشربيني وتراجع مي عز الدين

تحلق دينا الشربيني فى السماء بـ«زى الشمس» وياسمين صبرى تنجح فى الاختبار الأول بـ«حكايتى» والسر أحمد صلاح حسنى، بينما تراجعت شعبية مى عز الدين بسبب «البرنسيسة بيسة»
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م
مى عز الدين - البرنسيسة بيسة
مى عز الدين - البرنسيسة بيسة
يحظى الموسم الرمضانى الحالى لعام 2019 بوجود قوى للنجمات فى الدراما، اللاتى نجحن فى الصمود، حيث وصل عدد المسلسلات التى يتصدر بطولاتها نجمات إلى 8 مسلسلات فى مواجهة نحو 15 مسلسلا أبطالها رجال، ومع مرور ثلاثة أسابيع على الماراثون الرمضانى، نجد أن هناك نجمات نجحن بالفعل فى وضع أسمائهن فى مقدمة الأعمال الأكثر مشاهدة والأكثر إثارة للجدل؛ رغم أن أغلب هؤلاء النجمات لا يملكن رصيدا كبيرا من الأعمال وبعضهن لم يسبق لها البطولة المطلقة، إلا أنهن أثبتن أنهن يستحققنها.
دينا الشربينى يأتى على رأس القائمة الفنانة دينا الشربينى التى تشارك فى الماراثون الرمضانى الحالى بمسلسل «زى الشمس» والذى يمثل البطولة المطلقة الثانية لها، بعد مسلسل «مليكة» الذى عرض رمضان العام الماضى، والتى أصبحت حديث المشاهدين بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل، واستمر ذلك مع
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ادمان-ادوية-مخدرات (2)

مكافحة الإدمان: انخفاض مشاهد التدخين في الدراما

أشاد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في بيان له، اليوم الخميس، بالأعمال الدرامية التي جاءت خالية من مشاهد المخدرات، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان 2019، بواقع 8 مسـلسلات وهي: "أبو جبل، زلزال، لأخر نفس، البرنسيسة، سوبر ميرو، الواد سيد الشحات، بدل الحدوتة 3، طلقة حظ"، بينما تميز مسلسل "بدل الحدوتة 3" بأنه أقل الأعمال احتواءً على مشاهد التدخين. ويأتي ذلك في إطار مواصلة المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي رصد المؤشرات الأولية للتناول الدرامي لقضيتي التدخين وتعاطي المواد المخدرة بالدراما المصرية.
خالد-.كمال

خالد كمال.. أبدع في تقديم «الضابط» بمسلسل لمس أكتاف

يتميز مسلسل «لمس أكتاف» بالأداء العالي لأبطال العمل، خصوصا فتحي عبد الوهاب في دور حمزة، وحنان مطاوع في دور «عايدة»، وينضم لكتيبة الأداء العالي في المسلسل الفنان خالد كمال الذي أبدع في تأدية دور الضابط على أفضل ما يكون خلال أحداث المسلسل، وربما يكون واحدا من أفضل من أدوا هذا الدور في السنوات الأخيرة، فتميز أداء خالد كمال بتقديم الشخصية كما هي دون مبالغات، دون انفعال زائد عن الحد أو محاولة إثبات شخصيته بالصوت المرتفع، بل استطاع خالد كمال الذي يؤدي دور ضابط شاب كفء يطارد ضباط المخدرات ويحاول حل لغز مقتل زملائه في كمين بمنتهى الهدوء.
مملكة-الغجر

«مملكة الغجر» 24.. عودة «ياسمينا» إلى الربع

بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل «مملكة الغجر»،بطولة فيفى عبده وحورية فرغلي الذي يذاع على فضائية «النهار»، بمعرفة «نعمة» وتجسدها الفنانة فيفي عبده، مكان وجود «ياسمينا» وتجسدها حورية فرغلي وأمرت بسفر «الزفر» ويجسده أحمد كرارة إلى لبنان لإعادة «ياسمينا»، وبالفعل سافر« الزفر» إلى لبنان والتقى «توني» - ابن رجل الأعمال اللبناني الذي صدم «ياسمينا» بسيارته وتسبب في فقدانها الذاكرةـ وأخبره بأنه خطيب ياسمينا ويريد أخذها وإعادتها إلى مصر، لكن رفض توني لعدم وجود أوراق رسمية تثبت ذلك.
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السيناريست-مصطفى-محرم-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (2)

مصطفى محرم: أنا عاوز أشتغل.. ومفيش «نمبر وان»(حوار)

مصطفى محرم، واحد من ألمع الكتاب فى مصر، والذى صنع اسمه نجومية الكثير من الفنانين، نور الشريف، محمود عبد العزيز، غادة عبد الرازق، وغيرهم الكثير والكثير سواء فى السينما أو الدراما التليفزيونية، فإن ذكر اسمه على الفور يتذكر الجمهور أروع الأعمال الدرامية التى قدمها «لن أعيش فى جلباب أبى»، عائلة الحاج متولى، ريا وسكينة، الباطنية، زهرة وأزواجها الخمسة.. وغيرها»، فهو أحد أبرز الأقلام فى الموسم الرمضانى منذ بداية التسعينيات وحتى السنوات الأخيرة، والذى بمجرد أن ترى اسمه تعلم أنك أمام عمل يحترم عقلك، ولكن رغم النجاح الذى حققه؛ فإنه اختفى بشكل مفاجئ.
مسلسل-زى-الشمس-دينا-الشربينى

الفريند زون ومسلسلات رمضان| أحمد داوود في «زي الشمس»

«فريند زون» هذا المصطلح المعروف بين الشباب، والذى يعني أن هناك شابا يحب فتاة لكنها لا تبادله نفس الشعور، وخوفا من أن يفصح عن حبه لها، يفضل الحفاظ على صداقتها بدلا من خسارتها للأبد، وتلك الكلمة أشبه بالكابوس فى حياة الكثيرين العاجزين عن الاقتراب أو الابتعاد. وتناولت مسلسلات رمضان 2019 هذه المشكلة، لنجد أن هذا المصطلح يصف علاقة دينا الشربيني وأحمد داوود فى مسلسل «زى الشمس»، هذا الصديق القديم الذى كان يحبها فى الماضى ومع دخولها فى أزمة، كان أول من يقف إلى جوارها دون طلب المساعدة ويساندها فى كل خطواتها، لكنه يبقى في friend zone.
مسلسل-حكايتى (5)

صدفة جديدة تجمع «على» و«داليدا» بـ«حكايتي» (فيديو)

لقى المشهد الذى جمع الفنانة ياسمين صبري - «داليدا» - بالفنان أحمد صلاح حسني - «على» - في الحلقة السابعة عشرة من مسلسل «حكايتي» استحسان المشاهدين، والذين أجمعوا على أنه المشهد الأفضل على الإطلاق بالحلقة، حيث كانت الصدفة وراء لقائهما على شاطئ العجمي، بعد أن هربت «داليدا» منه في السابق، وقررت أن تبتعد عنه حتى لا يتأذى بسببها، لكن يبدو أن القدر أراد أن يجمعهما من جديد على يد «صقر البارون» -يجسده الفنان جميل برسوم- والذى تعرف على «داليدا» صدفة بعد أن سكنت أمام الفيلا التي يملكها بالإسكندرية.
ريهام-عبد-الغفور

«زى الشمس».. هل ريهام عبد الغفور على قيد الحياة؟

من قتل «فريدة» -ريهام عبد الغفور؟ هذا السؤال يطرحه متابعو مسلسل «زى الشمس» بطولة دينا الشربيني، فعلى مدار الحلقات الماضية، نجح مخرج العمل سامح عبد العزيز والكاتبة مريم نعوم، فى جعل المشاهدين يصدقون أن «فريدة» لا تزال على قيد الحياة، وأخذت «نور» - دينا الشربيني -، تبحث عن الخيوط التي توصلها إلى شقيقتها، بعد تأكيد والدتها وتجسدها الفنانة سوسن بدر، أن «فريدة» تحاوطهم في كل مكان، ولم تمت والجثة التي عثر عليها لا تخصها، فهل المفاجآة التي ينتظرها المشاهدون هي إعلان أن «فريدة» لم تمت؟
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