نجمات رمضان.. نجاح دينا الشربيني وتراجع مي عز الدين

تحلق دينا الشربيني فى السماء بـ«زى الشمس» وياسمين صبرى تنجح فى الاختبار الأول بـ«حكايتى» والسر أحمد صلاح حسنى، بينما تراجعت شعبية مى عز الدين بسبب «البرنسيسة بيسة»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م

يحظى الموسم الرمضانى الحالى لعام 2019 بوجود قوى للنجمات فى الدراما، اللاتى نجحن فى الصمود، حيث وصل عدد المسلسلات التى يتصدر بطولاتها نجمات إلى 8 مسلسلات فى مواجهة نحو 15 مسلسلا أبطالها رجال، ومع مرور ثلاثة أسابيع على الماراثون الرمضانى، نجد أن هناك نجمات نجحن بالفعل فى وضع أسمائهن فى مقدمة الأعمال الأكثر مشاهدة والأكثر إثارة للجدل؛ رغم أن أغلب هؤلاء النجمات لا يملكن رصيدا كبيرا من الأعمال وبعضهن لم يسبق لها البطولة المطلقة، إلا أنهن أثبتن أنهن يستحققنها.

دينا الشربينى يأتى على رأس القائمة الفنانة دينا الشربينى التى تشارك فى الماراثون الرمضانى الحالى بمسلسل «زى الشمس» والذى يمثل البطولة المطلقة الثانية لها، بعد مسلسل «مليكة» الذى عرض رمضان العام الماضى، والتى أصبحت حديث المشاهدين بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل، واستمر ذلك مع

دينا الشربينى

يأتى على رأس القائمة الفنانة دينا الشربينى التى تشارك فى الماراثون الرمضانى الحالى بمسلسل «زى الشمس» والذى يمثل البطولة المطلقة الثانية لها، بعد مسلسل «مليكة» الذى عرض رمضان العام الماضى، والتى أصبحت حديث المشاهدين بعد عرض الحلقات الأولى من المسلسل، واستمر ذلك مع تصاعد أحداث القصة التى تدور حول شقيقتين، إحداهما قتلت وتبحث الأخرى عن الثانية، وأشاد الجمهور والنقاد بأداء دينا الشربينى الذى فاق كل التوقعات والذى وصل إلى مرحلة نضج فنى، خاصة فى المشاهد التى جمعت بينها وبين الفنان أحمد السعدنى والفنانة ريهام عبد الغفور، والتى عرفت خلالها بخيانة شقيقتها لها مع خطيبها.

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وعلى الرغم من أن دينا الشربينى سبق أن قدمت أدوارا متميزة فى الكثير من الأعمال الدرامية؛ فإن إخفاقها فى مسلسل «مليكة» كان ينذر بفشل «زى الشمس»؛ إلا أنه يبدو أن قصة المسلسل وصناع العمل كان لديهم بعد نظر، وجاء المسلسل فى الصفوف الأولى بقائمة الأعمال الأكثر متابعة فى رمضان، وربما ساعدت الأزمات التى شهدها «زى الشمس»، فى تصدر العمل «تريند» مواقع التواصل الاجتماعى.

بداية من المشكلة التى وقعت بين الجهة المنتجة للمسلسل والمخرجة كاملة أبو ذكرى والتى انسحبت من العمل ورفضت وضع اسمها على التتر، واستكمل التصوير من بعدها المخرج سامح عبد العزيز، مرورا بأزمة حرق أحداث المسلسل كونه مأخوذا عن فورمات إيطالى، وصولا إلى تبادل الاتهامات بين المخرجين المشاركين فى العمل، لنجد أن الفنانة دينا الشربينى استفادت من الأزمة التى كانت بمثابة دعاية إيجابية للمسلسل ولفت نظر الجمهور.

ياسمين صبرى

بينما نجحت أيضا الفنانة ياسمين صبرى فى الاختبار الأول لها مع البطولة المطلقة، وذلك بعد أن تصدر مسلسلها «حكايتى» قائمة الأعمال الدرامية الأكثر اهتماما خلال النصف الأول من رمضان، حيث نالت قصة المسلسل للسيناريست محمد عبد المعطى إعجاب عدد كبير من المشاهدين، وذكرتهم إلى حد كبير بالدراما التركية وقصص الحب المعقدة، وعلى الرغم من أن السبع حلقات الأولى من المسلسل لم تلق رواجا بين المشاهدين ولم يصعد المسلسل فى قائمة الأعمال الأكثر بحثا على محرك البحث «جوجل»؛ فإن الوضع اختلف مع بداية ظهور الفنان أحمد صلاح حسنى، الذى أعطى للأحداث بعدا مختلفا، خاصة أن مع ظهوره بدأت قصة الحب بين «داليدا» و«على».

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ياسمين عبد العزيز

جاء مسلسل «لآخر نفس» ليعيد اكتشاف الفنانة ياسمين عبد العزيز من جديد، والذى بعدت خلاله عن اللون الكوميدى الذى تميزت به على مدى سنوات طويلة بالسينما، لتقدم عملا دراميا من الدرجة الأولى، ولقى هذا المسلسل إعجاب المشاهدين والنقاد الذين تحدثوا خلاله عن حجم وموهبة ياسمين التى لم تظهر من قبل؛ وعلى الرغم من أن «لآخر نفس» يمثل البطولة المطلقة الثانية لها فى الدراما بعد «هربانة منها» الذى عرض رمضان 2017، فإن تألق ياسمين عبد العزيز فيه، أنسى المشاهدين أنها كان لها تجربة سابقة أخفقت فيها، هذا المسلسل وضع مسئولية عليها فى اختيارها لأعمالها خلال الفترة المقبلة.

غادة عبد الرازق

وفى الوقت نفسه كان وجود الفنانة غادة عبد الرازق ضمن صفوف المشاركين فى الماراثون الرمضانى الحالى، تحديا كبيرا؛ خاصة بعد خروج أغلب نجوم الموسم على رأسهم عادل إمام، ويحيى الفخرانى، ويسرا، لنجد أنها الوحيدة من هذا الجيل التى نجحت فى المشاركة ومواجهة الجيل الحالى، ونافست بمسلسل «حدوتة مرة» الذى يعد أول تجربة إخراجية لياسمين أحمد كمال، أول سيناريو لعمر عبد الحليم، ورغم أن المسلسل يتناول قصة مثيرة حول أم باعت أبناءها وقبضت الثمن، وبعد سنوات تبدأ رحلة البحث عنهم، ويناقش «حدوتة مرة» قضية بيع الأطفال وهى قضية شائكة، وأداء غادة عبد الرازق فى المسلسل المتقن يذكرنا بجبروتها فى مسلسل «مع سبق الإصرار»، إلا أن عدم حصول المسلسل على حقه فى العرض والدعاية، أثر على نسبة مشاهدته.

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مي عز الدين

وفى رمضان الماضى كان مسلسل «رسايل» حديث الجمهور خاصة الفتيات فى العشرينيات، ربما لإعجابهن بظهور الفنانة مى عز الدين به وطريقتها فى ارتداء الحجاب وبالإضافة إلى القصة التى تثير الكثير من الأحلام التى تتحقق، ولكن جاء «البرنسيسة بيسة» ليعود بـ«مى» إلى الخلف، فلم يلق المسلسل نجاحا مع المشاهدين الذين انتقدوا أداءها وقصة العمل وردود أفعالها المبالغ فيها، والتى شبهوها بشخصية (أطاطا) التى سبق أن جسدها الفنان محمد سعد.

إيمي ودنيا سمير غانم

وعلى صعيد الأعمال الكوميدية التى تعرض هذا الموسم التى تتمثل فى «الواد سيد الشحات» بطولة أحمد فهمى، و«طلقة حظ» بطولة مصطفى خاطر، و«فكرة بمليون جنيه» بطولة على ربيع، و«الزوجة 18» بطولة حسن الرداد، فى مواجهة «بدل الحدوتة 3» بطولة دنيا سمير غانم و«سوبر ميرو» بطولة إيمى سمير غانم، فلم تلق نصيبا من المتابعة مع المشاهدين، وذلك ربما بسبب تراجع الدراما الكوميدية فى السنوات الأخيرة، لنجد أنه إلى حد كبير نجحت دنيا سمير غانم فى الصمود فى المنافسة وربما ساعدها فى ذلك الأغانى التى قدمتها مع المنتج والممثل هشام جمال ضمن أحداث العمل، أما شقيقتها «إيمى» فلم تحصل على مردود إيجابى على أول بطولة مطلقة لها مع «سوبر ميرو».

فى النهاية نجد أنه رغم ضعف المشاهدة هذا الموسم وغياب النجوم الكبار، فإن هناك مؤشرات إيجابية لميلاد أسماء فنية جديدة فى عالم الدراما، وعن قدرة النجمات على المنافسة ومواجهة الرجال.